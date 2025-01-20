"Не только по киевскому режиму": эксперт рассказал, куда еще могут прилететь "Орешники" и "Искандеры" - 20.01.2025 Украина.ру
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"Не только по киевскому режиму": эксперт рассказал, куда еще могут прилететь "Орешники" и "Искандеры"
"Не только по киевскому режиму": эксперт рассказал, куда еще могут прилететь "Орешники" и "Искандеры" - 20.01.2025 Украина.ру
"Не только по киевскому режиму": эксперт рассказал, куда еще могут прилететь "Орешники" и "Искандеры"
Все современные ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но также должны стать сдерживающим фактором для НАТО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
2025-01-20T05:00
2025-01-20T05:00
новости
россия
донбасс
киселев
нато
ракеты
"орешник"
"искандер"
ракеты средней и меньшей дальности
"ланцет"
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С вражеской артиллерией российские военные могут бороться не только с помощью контрбатарейной борьбы. Для этого есть много всяких возможностей, отметил эксперт.Что касается характеристик "Орешника" и "Искандера", то их вообще нельзя сравнивать. Это одна ракетная система, но у них абсолютно разные характеристики, указал полковник запаса.Максимальная дальность действия "Искандера" — 500 километров. Максимальная дальность действия "Орешника" — 5000 километров. При этом "Орешник" — носитель более серьезного боезаряда, который по космической траектории способен уничтожать объекты, сообщил Киселев."В целом все наши ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но и [должны] стать сдерживающим фактором для НАТО. Наше продвижение на фронте – это тоже сигнал США и Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донбасс, киселев, нато, ракеты, "орешник", "искандер", ракеты средней и меньшей дальности, "ланцет", вооружения, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Киселев, НАТО, ракеты, "Орешник", "Искандер", ракеты средней и меньшей дальности, "Ланцет", вооружения, СВО, детали, Спецоперация

"Не только по киевскому режиму": эксперт рассказал, куда еще могут прилететь "Орешники" и "Искандеры"

05:00 20.01.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Все современные ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но также должны стать сдерживающим фактором для НАТО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
С вражеской артиллерией российские военные могут бороться не только с помощью контрбатарейной борьбы. Для этого есть много всяких возможностей, отметил эксперт.
"Мы в этом отношении действуем ассиметричными методами. Наши "Ланцеты" подбивают вражескую артиллерию. Раньше его дальность действия была минимальной (20-25 километров), то сейчас он поражает цели на дистанции в 70 километров", — подчеркнул Киселев.
Что касается характеристик "Орешника" и "Искандера", то их вообще нельзя сравнивать. Это одна ракетная система, но у них абсолютно разные характеристики, указал полковник запаса.
Максимальная дальность действия "Искандера" — 500 километров. Максимальная дальность действия "Орешника" — 5000 километров. При этом "Орешник" — носитель более серьезного боезаряда, который по космической траектории способен уничтожать объекты, сообщил Киселев.
"В целом все наши ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но и [должны] стать сдерживающим фактором для НАТО. Наше продвижение на фронте – это тоже сигнал США и Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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