https://ukraina.ru/20250120/1060354694.html
"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты
"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты - 20.01.2025 Украина.ру
"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты
Львовская область интересна не только тем, что туда поступает натовское вооружение. Там много заглубленных складов и пунктов управления ВСУ. Это одна сплошная "гостиница для наемников". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
2025-01-20T03:30
2025-01-20T03:30
2025-01-20T03:30
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львовская область
киселев
вкс
сау
ракетный удар
ракеты
иностранные наемники
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Ранее Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.Эксперт отметил, что всей переданной Киеву технике еще нужно доехать до фронта, и тут военные тоже не сидят на месте. На днях ВКС РФ нанесли ракетно-дроновый удар по объектам военно-экономической инфраструктуры на всей территории Украины, сообщил полковник запаса.В этом плане Львовская область интересна не только тем, что туда из Польши поступает натовское вооружение. Там расположено много заглубленных складов и пунктов управления ВСУ. К тому же, это одна сплошная "гостиница для иностранных наемников", которые оказывают "помощь" киевскому режиму, указал эксперт."А мы как бы стучимся в номер этой гостиницы и говорим: "Валите отсюда и больше сюда не приезжайте". Если они найдут другие гостиницы, то наших возможностей обнаружить противника в глубоком тылу хватит, чтобы снова постучаться к ним в номер и снова вышвырнуть их оттуда", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О том, "продавит" ли Запад Украину в отношении газового шантажа и как это повлияет на Россию — в интервью "Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250117/1060343933.html
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Украина.ру
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новости, украина, россия, львовская область, киселев, вкс, сау, ракетный удар, ракеты, иностранные наемники, склады, пво, киев, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Львовская область, Киселев, ВКС, САУ, ракетный удар, ракеты, иностранные наемники, склады, ПВО, Киев, СВО, детали, Спецоперация
"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты
Львовская область интересна не только тем, что туда поступает натовское вооружение. Там много заглубленных складов и пунктов управления ВСУ. Это одна сплошная "гостиница для наемников". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)