https://ukraina.ru/20250120/1060354694.html

"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты

"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты - 20.01.2025 Украина.ру

"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты

Львовская область интересна не только тем, что туда поступает натовское вооружение. Там много заглубленных складов и пунктов управления ВСУ. Это одна сплошная "гостиница для наемников". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)

2025-01-20T03:30

2025-01-20T03:30

2025-01-20T03:30

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Ранее Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.Эксперт отметил, что всей переданной Киеву технике еще нужно доехать до фронта, и тут военные тоже не сидят на месте. На днях ВКС РФ нанесли ракетно-дроновый удар по объектам военно-экономической инфраструктуры на всей территории Украины, сообщил полковник запаса.В этом плане Львовская область интересна не только тем, что туда из Польши поступает натовское вооружение. Там расположено много заглубленных складов и пунктов управления ВСУ. К тому же, это одна сплошная "гостиница для иностранных наемников", которые оказывают "помощь" киевскому режиму, указал эксперт."А мы как бы стучимся в номер этой гостиницы и говорим: "Валите отсюда и больше сюда не приезжайте". Если они найдут другие гостиницы, то наших возможностей обнаружить противника в глубоком тылу хватит, чтобы снова постучаться к ним в номер и снова вышвырнуть их оттуда", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О том, "продавит" ли Запад Украину в отношении газового шантажа и как это повлияет на Россию — в интервью "Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060343933.html

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