https://ukraina.ru/20250120/1060351862.html

Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев

Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев - 20.01.2025 Украина.ру

Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев

С вражеской артиллерией мы будем бороться не только с помощью контрбатарейной борьбы. Сейчас "Ланцеты" способны поражать цели на дистанции в 70 километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)

2025-01-20T03:15

2025-01-20T03:15

2025-01-20T03:15

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Ранее Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте самоходка еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.Что касается дальнобойных САУ, то контрбатарейная борьба в зоне СВО не стихает ни на минуту. В этом отношении российские военные действуют ассиметричными методами, рассказал эксперт. "Ланцеты" успешно подбивают вражескую артиллерию. Если раньше их дальность действия была минимальной (20-25 километров), то сейчас они поражают цели на дистанции в 70 километров, подчеркнул Киселев.Кстати, всей этой западной технике еще нужно доехать до фронта. На днях ВКС РФ нанесли ракетно-дроновый удар по объектам военно-экономической инфраструктуры на всей территории Украины, указал он."Противник как всегда утверждает, что все сбито, но, например, удары по Кременчугу достигли своих целей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О том, "продавит" ли Запад Украину в отношении газового шантажа и как это повлияет на Россию — в интервью "Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060343933.html

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