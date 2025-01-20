Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев - 20.01.2025 Украина.ру
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Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев
Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев - 20.01.2025 Украина.ру
Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев
С вражеской артиллерией мы будем бороться не только с помощью контрбатарейной борьбы. Сейчас "Ланцеты" способны поражать цели на дистанции в 70 километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
2025-01-20T03:15
2025-01-20T03:15
новости
украина
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донбасс
киселев
вкс
дроны
бпла
"ланцет"
боеприпасы
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Ранее Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте самоходка еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.Что касается дальнобойных САУ, то контрбатарейная борьба в зоне СВО не стихает ни на минуту. В этом отношении российские военные действуют ассиметричными методами, рассказал эксперт. "Ланцеты" успешно подбивают вражескую артиллерию. Если раньше их дальность действия была минимальной (20-25 километров), то сейчас они поражают цели на дистанции в 70 километров, подчеркнул Киселев.Кстати, всей этой западной технике еще нужно доехать до фронта. На днях ВКС РФ нанесли ракетно-дроновый удар по объектам военно-экономической инфраструктуры на всей территории Украины, указал он."Противник как всегда утверждает, что все сбито, но, например, удары по Кременчугу достигли своих целей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О том, "продавит" ли Запад Украину в отношении газового шантажа и как это повлияет на Россию — в интервью "Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, донбасс, киселев, вкс, дроны, бпла, "ланцет", боеприпасы, сау, вооружения, сво, техника, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Киселев, ВКС, дроны, БПЛА, "Ланцет", боеприпасы, САУ, вооружения, СВО, техника, Спецоперация, детали

Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев

03:15 20.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© commons.wikimedia.org / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
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С вражеской артиллерией мы будем бороться не только с помощью контрбатарейной борьбы. Сейчас "Ланцеты" способны поражать цели на дистанции в 70 километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
Ранее Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте самоходка еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.
Что касается дальнобойных САУ, то контрбатарейная борьба в зоне СВО не стихает ни на минуту. В этом отношении российские военные действуют ассиметричными методами, рассказал эксперт.
"Ланцеты" успешно подбивают вражескую артиллерию. Если раньше их дальность действия была минимальной (20-25 километров), то сейчас они поражают цели на дистанции в 70 километров, подчеркнул Киселев.
"Чтобы вражеские "Боксеры" стреляли на 70 километров и наносили существенный вред нашим подразделениям, Украине все равно придется подтаскивать их хотя бы на 30 километров к фронту. А это весьма щепетильная дистанция, которую могут преодолевать наши fpv-дроны", — отметил полковник запаса.
Кстати, всей этой западной технике еще нужно доехать до фронта. На днях ВКС РФ нанесли ракетно-дроновый удар по объектам военно-экономической инфраструктуры на всей территории Украины, указал он.
"Противник как всегда утверждает, что все сбито, но, например, удары по Кременчугу достигли своих целей", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
О том, "продавит" ли Запад Украину в отношении газового шантажа и как это повлияет на Россию — в интервью "Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
17 января, 14:16
Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за СуджуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассКиселевВКСдроныБПЛА"Ланцет"боеприпасыСАУвооруженияСВОтехникаСпецоперациядетали
 
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