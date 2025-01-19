ГБР Украины подозревает парламентария в переправке уклонистов под видом водителей - 19.01.2025 Украина.ру
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ГБР Украины подозревает парламентария в переправке уклонистов под видом водителей
ГБР Украины подозревает парламентария в переправке уклонистов под видом водителей - 19.01.2025 Украина.ру
ГБР Украины подозревает парламентария в переправке уклонистов под видом водителей
Депутат украинского парламента проходит подозреваемым по уголовному делу о переправке уклонистов за границу. Об этом сообщает Государственные бюро расследований (ГБР) Украины.
2025-01-19T16:22
2025-01-19T16:22
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Действующему депутату парламента Украины (ВРУ) сообщено о подозрении о тои, что он организовал незаконную переправку через границу своих знакомых. Сс июля 2022 года нардеп направлял от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами ГБР задокументировано 23 случая, когда на основании писем парламентария 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него. Сам нардеп на время их пересечения или уже находился за границей, или вообще не уезжал с Украины.Депутата подозревают в организации незаконной переправки через государственную границу граждан с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Нардепу грозит до семи лет лишения свободы. Фамилии фигуранта и сбежавших с его помощью в ЕС от насильственной мобилизации не опубликованы. Ранее на эту тему: Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, гбр, уклонисты, мобилизация, потери всу, сво, ес, украина-ес
Новости, Украина, ГБР, уклонисты, мобилизация, потери ВСУ, СВО, ЕС, Украина-ЕС

ГБР Украины подозревает парламентария в переправке уклонистов под видом водителей

16:22 19.01.2025
 
член ВРУ подозревается в переправке уклонистов за границу
член ВРУ подозревается в переправке уклонистов за границу
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Депутат украинского парламента проходит подозреваемым по уголовному делу о переправке уклонистов за границу. Об этом сообщает Государственные бюро расследований (ГБР) Украины.
Действующему депутату парламента Украины (ВРУ) сообщено о подозрении о тои, что он организовал незаконную переправку через границу своих знакомых. Сс июля 2022 года нардеп направлял от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.
Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами
ГБР задокументировано 23 случая, когда на основании писем парламентария 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него. Сам нардеп на время их пересечения или уже находился за границей, или вообще не уезжал с Украины.
"При этом, иногда для заграничных поездок ему требовалось одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину", - сказано в официальном сообщении.
Депутата подозревают в организации незаконной переправки через государственную границу граждан с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Нардепу грозит до семи лет лишения свободы. Фамилии фигуранта и сбежавших с его помощью в ЕС от насильственной мобилизации не опубликованы.
Ранее на эту тему: Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе
 
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