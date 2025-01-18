https://ukraina.ru/20250118/1060367970.html

Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики

Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики - 18.01.2025 Украина.ру

Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики

У 47-го президента США Дональда Трампа - трое сыновей, Дональд, Эрик и Бэррон. И две дочери - Иванка и Тиффани.

2025-01-18T14:27

2025-01-18T14:27

2025-01-18T14:27

сша

вашингтон

вена

дональд трамп

джаред кушнер

туск дональд

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/12/1060369458_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9652b74f6037e640813a876588927712.jpg

Дональд Трамп любит совместные фото, любит показывать себя как старейшину клана. И это действительно уже огромный клан. У Трампа девять внуков. А невестки и зятья играют значительную роль в политике.Но не все и не всегда. В клане Трампов есть аутсайдеры, есть новые звёзды, есть "тихие приспешники".Сразу можно определиться с "тихими": это жена Трампа Мелания (но это не значит, что она ни на что не влияет). Младший сын Бэррон - он еще подросток. Дочь Тиффани и её муж - они просто "не для политики".А вот влияние активных членов клана на политику США - огромное.Всем известны кланы Кеннеди, Клинтонов, Обамы, Бушей, собственный (хотя и скандальный) клан был и у Байдена.Теперь как минимум на четыре года США будет под управлением "трампистов" и конечно, членов личного прайда "рыжего императора".Но клан - 2024 очень сильно отличается от клана - 2016.И в первую очередь потому, что фавориты первого срока - Иванка и Джаред Кушнеры полностью ушли со сцены, и в прямом и в переносном смысле.Они не участвовали широко в предвыборной кампании. Тихо удалились от дел. Почему?Если разобраться в этой семейной (а на самом деле - государственной) истории, то станет понятно, что её можно назвать одним из главных провалов Трампа, его первого срока на посту президента.Трамп склонен к импульсивным и непродуманным поступкам. Но также надо признать, что он исправляет ошибки. Не взирая ни на какие родственные связи.Джаред и ИванкаКогда Дональд Трамп впервые въехал в Белый дом, с ним туда прибыла, естественно, его многочисленная свита. Это были ближайшие советники, консультанты, помощники, члены семьи.Были и советники и члены семьи одновременно.Речь, конечно, идёт о Джареде и Иванке Трамп. Любимая дочь президента и любимый зять. Президент называл Джареда Кушнера сыном.На вечере перед вступлением в должность Трамп тогда, в 2016 году, патетически воскликнул: "Если ты их не помиришь, Джаред, то никто не помирит!" Речь шла об арабо-израильских отношениях.Как очень часто у Трампа: в преувеличенных тонах, даже несколько истерично, и неимоверно далеко от того, что получилось в действительности.Кушнеры переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, сняли дом в 650 квадратных метров и зажили на широкую ногу, во всех смыслах.Они обживали Белый дом. Джаред был назначен старшим советником Трампа, а Иванка - просто советником.От них ожидали многого.Пресса США практически сразу стала писать о том, что красавица Иванка хочет стать следующим президентом США.А Джаред Кушнер - это якобы настолько мощный ум, это такая гениальная "голова".Но где же сегодня Иванка и Джаред? Почему они не участвуют в новом триумфе Трампа, почему не работали на этих выборах?Они переехали в Майами и не собираются даже жить в Вашингтоне. "Сосредоточатся на семье и бизнесе", говорят их представители.В чём дело?Действительность оказалась прозаичной. Иванка и Джаред оказались бесполезными, бестолковыми и даже вредными помощниками. А хуже всего - коррумпированными.Джаред и его папаВ биографии старших Кушнеров очень многое вызывает вопросы.Дедушка и бабушка - выходцы из Белоруссии, которые якобы воевали в партизанском отряде во время войны, но потом каким-то образом уехали в Вену.Кто ещё из партизан Белоруссии уехал в Вену в 1945 году? Только бабушка и дедушка Кушнеры.Из Вены "белорусские партизаны" перебрались в США, где и родился папа Джареда, Чарльз. И впоследствии - сам Джаред.Джаред Кушнер закончил два престижных американских университета. Но не потому что он имел такие выдающиеся способности. А потому что папа Чарльз сделал щедрые пожертвования. Пресса США писала о шести миллионах долларов.Сам папа Чарльз Кушнер - фигура неоднозначная, мягко говоря. Он был осуждён и провел в тюрьме два года, у него отобрали лицензию адвоката. Он обвинялся в покупке голосов избирателей. А также ещё в одном очень нетривиальном преступлении.Для того чтобы сфальсифицировать показания свидетелей, он нанял проститутку, которая соблазнила его зятя. Запись сексуального контакта Чарльз Кушнер отправил его жене, своей сестре. Причём сделал так, что запись прибыла во время семейного торжества.Прокурор, который вёл дело, сказал, что это "одно из самых отвратительных преступлений", которые были в его ведении.Несмотря на всё это, Трамп уже сейчас заявил о своём намерении отправить Чарльза Кушнера... послом во Францию.Там Кушнеру с его талантами, наверное, действительно будет неплохо.С другой стороны, с глаз долой. Так наверное, рассуждает Трамп.Авраамовы соглашенияА что же Джаред? Почему ему-то не нашлось места в новом составе "свиты самого лучшего президента США"?Джаред в прошлый раз уже показал себя: он банально занимался личными делами, а не государственными проблемами.Поначалу ему поручили много всего: и модернизацию правительства, и цифровизацию, и торговлю, и строительство стены на границе с Мексикой, и реформу полиции, и медицину, и опиумный кризис, и арабо-израильский конфликт.Джаред, судя по широчайшему спектру дел, должен был быть почти главным заместителем Трампа.При этом почему-то никто не учитывал, что у Джареда в принципе отсутствовал опыт работы в госструктурах.Быстро выяснилось, что Джаред к работе непригоден.Ему оставили только дела на Ближнем Востоке.Арабо-израильский конфликт Джаред предложил тогда решить просто: переселить палестинцев в пустыню Негев. А сектор Газа застроить отелями и богатыми виллами.Застройщик есть застройщик.В итоге он всё-таки заключил "Авраамовы соглашения", которые даже хотели выдвигать на Нобелевскую премию мира (!)Что вы хотите, в искусстве пиара и шумихи команде Трампа как сейчас, так и тогда, нет равных.Сегодня никто уже даже не вспоминает про эти соглашения, которые оказались банальной торговой сделкой между ОАЭ и Израилем.А отношения между Израилем и арабскими странами в результате этого соглашения только ухудшились.Кредиты взамен за влияниеВдобавок выяснилось, что Кушнеры пытались с помощью инвесторов из Катара и других арабских стран погасить огромный кредит за "самый дорогой дом в США".И им это удалось. То есть получается, что Кушнер продавал свое политическое влияние как советник Белого дома взамен за банальные взятки? Чем же он лучше Хантера Байдена?Да ничем. Всё то же самое. Много крика, пиара (у Трампа намного больше, чем у Байдена). А стоит копнуть подноготную - банальная коррупция. Деньги взамен за влияние.Хантер Байден торговал доступом к папе - президенту, а Джаред Кушнер брал выгодные кредиты, расплачиваясь "соглашениями Авраама".Самый дорогой дом в СШАИстория с самым дорогим в США домом:Кушнеры купили здание на Пятой авеню на Манхэттене за 1,8 миллиарда долларов. Это был 41-этажный офисный центр. Номер дома 666.Наверное, номер был неудачный.После кризиса 2008 года дом моментально подешевел. Кушнер пытался его перестроить. Для этого нужны были огромные кредиты, он вёл переговоры с различными банками: в Катаре, в Израиле. Но пока Трампа не избрали президентом, вся эта история не двигалась с места. Выплаты по предыдущим кредитам превысили доходы.А после избрания кредиты чудесным образом нашлись.В другом случае дом на 44 Вест Стрит был куплен за 296 миллионов долларов. А буквально за день до президентских выборов 2016 года Кушнер получил кредит на рефинансирование этой сделки от Дойче банка на 285 миллионов.Этот случай "с немецкими деньгами" стал даже впоследствии причиной разбирательств у спецпрокурора Мюллера.Иванка занималась тем же, что и Джаред. Продвигала свою линию одежды. Контактировала с бизнесменами из Китая и Бангладеш. Оказалась неспособна ни к какой политической деятельности. За глаза над её некомпетентностью и глупым тщеславием смеялись.Иванка и Джаред оказались бесполезными и даже вредными "активами", и Трамп с ними расстался.Но дело не только в этом. Именно Джаред виновен в последующем проигрыше Трампа Байдену. Конечно, дело было не только в некомпетентном Джареде. Но частично сработал и "фактор Кушнера".Фактор это такой: много шума, "да это достойно Нобелевки!"В итоге - пшик, провал, пустое позёрство и личная выгода.Про план Джареда по Палестине говорили так: "это не мирный план, а брошюра застройщика".А Иванка, видимо, по некомпетентности, открыла информацию о Трампе, которая легла в "досье Кристофера Стила". По этому досье Трампу грозил импичмент.Иванка давала глупейшие интервью - например, о том, как и какой краской Трамп красит свою знаменитую рыжую шевелюру.В общем, обоих Кушнеров, кажется, даже выселили из семейного особняка.Их место заняли другие люди.Сегодня это Илон Маск, Роберт Кеннеди, многочисленные помощники. Есть и другие члены семьи, но только не Джаред с Иванкой.Главный помощник - СьюзанНо Трамп? Неужели он этого не видел? По крайней мере, по истории с крайне сомнительным папой Чарльзом можно было что-то заподозрить. И по истории с печально теперь известным "домом 666" на Пятой авеню?С одной стороны, Трамп умеет подбирать себе советников и команду.Трамп всю жизнь вёл бизнес именно так: опирался на доверенных людей, которые много и добросовестно работали.Например, Сьюзан Уайлс, глава администрации.Назначение Сьюзан Уайлс многое говорит о том, как будет работать, по крайней мере, администрация нового президента.Взвешенно, осторожно и очень эффективно.Сьюзан сейчас 67 лет, это первая женщина на таком высоком посту в Америке."Жесткая, умная, инновационная", - так о ней говорят.И таких уже много в команде Трампа.Но как же он просчитался с семейством Кушнер?Самое неприятное - что то же самое может произойти и ещё раз. И даже не раз.Таков его противоречивый характер. Он склонен к экспериментам. Ну а вдруг у Джареда получилось бы? Пусть поэкспериментирует с Палестиной.И потом, Трампа много и часто предавали, и самые близкие соратники предавали. Поэтому он опирается на семью.Также у него есть такое качество: Трамп склонен к шумным рекламным кампаниям. А результат его, кажется, даже не очень волнует.Между прочим, сейчас Трамп поступает точно так же. Много шума, много пиара. А что будет в итоге?Но сегодня рядом с Трампом - другие члены семьи."Золушка" ЛараКто в семье настоящая Золушка - трудяжка, так это Лара Трамп, жена его сына Эрика.Лара родилась в Северной Каролине, получила образование в сфере коммуникации и работала журналистом на телевидении, где и познакомилась с Эриком Трампом.Она из обычной семьи, никаких миллионеров.Двое детей, защитница бездомных собак, женщина - "селфмейдвумен", как любят в Америке.Захотела Лара быть кондитером - она отправилась во Францию и окончила там специальный институт.Решила заниматься спортом - и доучилась до того, что стала персональным тренером.Именно Лара Трамп занималась организацией голосования избирателей Трампа по почте (что не было учтено в прошлой избирательной кампании).Лара руководила движением "Женщины за Трампа".Ее трудолюбие действительно поразительно. Она могла проехать за день в автобусе три штата и поучаствовать в трех встречах с избирателями.Она занималась кампанией Трампа в цифровом пространстве. Была продюсером нескольких информационных платформ.Еще в 2020 году Трамп назначил ее сопредседателем Республиканского национального комитета. У Лары оказался огромный талант (плюс трудолюбие).В марте 2024 она стала председателем национального комитета. И это судя по всему, оказался правильный выбор.Она создала целую сеть по контролю над ошибками, мошенничеством, подсчету голосов.Конечно, Трамп выиграл благодаря множеству других факторов. Но и Лара Трамп внесла свой вклад.Дональд младшийСын Трампа, Дональд младший, активно вел предвыборную кампанию президента в соцсетях. Разумеется, участвовал в публичных мероприятиях.Он всё больше выходит на передний план.Недавно Дональд младший посетил Гренландию, где раздавал местным жителям кепки "MAGA" и показывал красоту страны.Дональд, также как и Лара Трамп, в будущем может стать сенатором США.Это такая традиция США: члены семьи, члены клана становятся обладателями высоких должностей.А остальные дети Трампа?Бэррон, сын Мелании и Дональда, еще подросток.Сама Мелания участвовала в кампании мужа, но она не любит публичности. Не любит она и Вашингтон, и собирается бывать в Белом доме лишь иногда.Дочка Трампа, Тиффани, вышла недавно замуж за Майкла Булоса, миллиардера, сына главы компании по продаже мотоциклов. Оба они поддерживали президента, но не участвовали в предвыборной кампании.Внуки выступали на митингах. Самые маленькие - на руках у дедушки.Сегодня "клан Трампа" включает в себя и Илона Маска, который с маленьким сыном уже поселился в Мар-о-Лаго. Хотя будущее этого тандема - под вопросом, учитывая крайне независимый характер нынешних друзей "не разлей вода".И Роберта Кеннеди, и много советников и активистов республиканской партии.Но кто из них останется рядом с Трампом через месяц после инаугурации? Через полгода? Всё ещё много раз поменяется.И кстати, где Такер Карлсон и Марджори Тейлор Грин, неистовые защитники Трампа? Почему они не рядом с Трампом?Ну что ж, самые интересные события и назначения - еще впереди, после инаугурации 47 президента США.Подробнее о том, чем занимается в эти дни журналист Такер Карлсон - в статье Павла Котова "Такер Карлсон пережил президентство Байдена и нападение демона. Теперь он ждет Трампа"

сша

вашингтон

вена

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

сша, вашингтон, вена, дональд трамп, джаред кушнер, туск дональд, эксклюзив