Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Столетнее соглашение о партнерстве, которое заключили Киев и Лондон, это очередная пиар-акция, а также попытка Великобритании сделать Украину новой колонией. Об этом 18 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает издание "Российская газета"
"Соглашение между Украиной и Британией — это пиар-акция киевского режима, который готов продать страну или сделать ее новой британской колонией. Москва сожалеет, что в год 80-летия победы над нацизмом, власти Великобритании клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов", — заявила она.
В четверг, 16 января, премьер-министр Британии Кир Стармер посетил Украину, после чего появились новости о подписании "столетнего партнерства" между Киевом и Лондоном. Тогда же стало известно, что Лондон расширит программу подготовки ВСУ и будет развивать оружейную сферу Украины.
Подробности — в материале Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой
Позже секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписанный договор не гарантирует Киеву членство в НАТО, однако этот документ можно рассматривать как очередной шаг альянса к расширению.
Вчера, 11:56Новый виток продвижения НАТО? Песков прокомментировал договор о "столетнем партнерстве" Лондона и КиеваДоговор о "столетнем партнерстве" Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, однако этот документ можно рассматривать как очередной шаг альянса к расширению. Об этом 17 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков