https://ukraina.ru/20250118/1060372675.html

Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона

Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона - 18.01.2025 Украина.ру

Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона

Столетнее соглашение о партнерстве, которое заключили Киев и Лондон, это очередная пиар-акция, а также попытка Великобритании сделать Украину новой колонией. Об этом 18 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает издание "Российская газета"

2025-01-18T17:28

2025-01-18T17:28

2025-01-18T17:28

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В четверг, 16 января, премьер-министр Британии Кир Стармер посетил Украину, после чего появились новости о подписании "столетнего партнерства" между Киевом и Лондоном. Тогда же стало известно, что Лондон расширит программу подготовки ВСУ и будет развивать оружейную сферу Украины. Подробности — в материале Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкойПозже секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписанный договор не гарантирует Киеву членство в НАТО, однако этот документ можно рассматривать как очередной шаг альянса к расширению.Другие темы: Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера

https://ukraina.ru/20250117/1060338440.html

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новости, украина, британия, киев, лондон, мария захарова, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато