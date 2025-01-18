Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона - 18.01.2025 Украина.ру
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Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона
Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона - 18.01.2025 Украина.ру
Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона
Столетнее соглашение о партнерстве, которое заключили Киев и Лондон, это очередная пиар-акция, а также попытка Великобритании сделать Украину новой колонией. Об этом 18 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает издание "Российская газета"
2025-01-18T17:28
2025-01-18T17:28
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В четверг, 16 января, премьер-министр Британии Кир Стармер посетил Украину, после чего появились новости о подписании "столетнего партнерства" между Киевом и Лондоном. Тогда же стало известно, что Лондон расширит программу подготовки ВСУ и будет развивать оружейную сферу Украины. Подробности — в материале Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкойПозже секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписанный договор не гарантирует Киеву членство в НАТО, однако этот документ можно рассматривать как очередной шаг альянса к расширению.Другие темы: Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера
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новости, украина, британия, киев, лондон, мария захарова, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Новости, Украина, Британия, Киев, Лондон, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО

Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона

17:28 18.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Столетнее соглашение о партнерстве, которое заключили Киев и Лондон, это очередная пиар-акция, а также попытка Великобритании сделать Украину новой колонией. Об этом 18 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает издание "Российская газета"

"Соглашение между Украиной и Британией — это пиар-акция киевского режима, который готов продать страну или сделать ее новой британской колонией. Москва сожалеет, что в год 80-летия победы над нацизмом, власти Великобритании клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов", — заявила она.

В четверг, 16 января, премьер-министр Британии Кир Стармер посетил Украину, после чего появились новости о подписании "столетнего партнерства" между Киевом и Лондоном. Тогда же стало известно, что Лондон расширит программу подготовки ВСУ и будет развивать оружейную сферу Украины.
Подробности — в материале Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой
Позже секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписанный договор не гарантирует Киеву членство в НАТО, однако этот документ можно рассматривать как очередной шаг альянса к расширению.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Вчера, 11:56
Новый виток продвижения НАТО? Песков прокомментировал договор о "столетнем партнерстве" Лондона и КиеваДоговор о "столетнем партнерстве" Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, однако этот документ можно рассматривать как очередной шаг альянса к расширению. Об этом 17 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Другие темы: Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера
 
НовостиУкраинаБританияКиевЛондонМария ЗахароваДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
17:46"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте
17:28Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона
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