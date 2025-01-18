Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера - 18.01.2025 Украина.ру
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Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера
Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера - 18.01.2025 Украина.ру
Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера
Когда в Великобритании к власти пришли лейбористы, объявившие о новой налоговой политике, миллионеры стали покидать страну. По данным аналитической фирмы New World Wealth, каждые 45 минут Великобритания теряет одного обладателя миллиона долларов. Об этом 18 января сообщило британское издание The Times
2025-01-18T16:56
2025-01-18T16:57
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Как утверждается в публикации, с тех пор, как Кир Стармер, глава Лейбористской партии, стал премьер-министром Великобритании, из страны уехало рекордное количество миллионеров. Издание отметило, что "налоговые планы лейбористов изгоняют международных инвесторов, тем самым нанося ущерб экономике страны".Также в статье уточняется, что инвесторы уезжают в основном в ОАЭ, Италию, Швейцарию и другие европейские страны. Другие темы в новостях: Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg
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Новости, Великобритания, Британия, миллионер, миллионы

Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера

16:56 18.01.2025 (обновлено: 16:57 18.01.2025)
 
© dzen.ruМиллионер
Миллионер
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Когда в Великобритании к власти пришли лейбористы, объявившие о новой налоговой политике, миллионеры стали покидать страну. По данным аналитической фирмы New World Wealth, каждые 45 минут Великобритания теряет одного обладателя миллиона долларов. Об этом 18 января сообщило британское издание The Times
Как утверждается в публикации, с тех пор, как Кир Стармер, глава Лейбористской партии, стал премьер-министром Великобритании, из страны уехало рекордное количество миллионеров. Издание отметило, что "налоговые планы лейбористов изгоняют международных инвесторов, тем самым нанося ущерб экономике страны".

"В прошлом году из Великобритании уехали 10,8 тысяч миллионеров, что на 157% больше, чем в 2023 году", — говорится в материале The Times.

Также в статье уточняется, что инвесторы уезжают в основном в ОАЭ, Италию, Швейцарию и другие европейские страны.
Другие темы в новостях: Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg
 
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