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Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина"

Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина" - 18.01.2025 Украина.ру

Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина"

Победитель президентских выборов в Америке Дональд Трамп выпустил собственную криптовалюту, которая называется "мемкоин". Об этом 18 января политик сообщил в своих соцсетях

2025-01-18T16:05

2025-01-18T16:05

2025-01-18T16:32

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Пользователи интернета заподозрили, что аккаунт Трампа мог быть взломан, но публикации все также сохраняются в его соцсетях. К постам политик приложил свой портрет и ссылку, по которой можно приобрести криптовалюту. Ранее в сети уже всплывали новости о том, что Трамп выпускает различные вещи от своего имени. После победы на выборах президента Америки этот виток его карьеры стал более успешным, чем раньше. В ноябре 2024 года Трамп объявил о продаже гитар стоимостью 11 тысяч долларов. На грифе гитары красуется слоган "Сделаем Америку снова великой", а на корпусе — орел перед американским флагом. На грифе также есть цифра "45" (Трамп был 45-м президентом США), в окружении множества звезд.Помимо гитар есть еще несколько товаров Трампа, которые заслуживают внимания. Например, кроссовки "Победа Трампа". Также существует два вида "одеколона Трампа": "Борись, борись, борись" и "Победа". Но самый неожиданный товар, выпущенный политиком, это "Библия" с лозунгом Трампа "Боже, благослови Библию США".Другие темы: Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики

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новости, сша, америка, криптовалюта, дональд трамп, президент сша, президентские выборы, президент