Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина" - 18.01.2025 Украина.ру
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Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина"
Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина" - 18.01.2025 Украина.ру
Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина"
Победитель президентских выборов в Америке Дональд Трамп выпустил собственную криптовалюту, которая называется "мемкоин". Об этом 18 января политик сообщил в своих соцсетях
2025-01-18T16:05
2025-01-18T16:32
новости
сша
америка
криптовалюта
дональд трамп
президент сша
президентские выборы
президент
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Пользователи интернета заподозрили, что аккаунт Трампа мог быть взломан, но публикации все также сохраняются в его соцсетях. К постам политик приложил свой портрет и ссылку, по которой можно приобрести криптовалюту. Ранее в сети уже всплывали новости о том, что Трамп выпускает различные вещи от своего имени. После победы на выборах президента Америки этот виток его карьеры стал более успешным, чем раньше. В ноябре 2024 года Трамп объявил о продаже гитар стоимостью 11 тысяч долларов. На грифе гитары красуется слоган "Сделаем Америку снова великой", а на корпусе — орел перед американским флагом. На грифе также есть цифра "45" (Трамп был 45-м президентом США), в окружении множества звезд.Помимо гитар есть еще несколько товаров Трампа, которые заслуживают внимания. Например, кроссовки "Победа Трампа". Также существует два вида "одеколона Трампа": "Борись, борись, борись" и "Победа". Но самый неожиданный товар, выпущенный политиком, это "Библия" с лозунгом Трампа "Боже, благослови Библию США".Другие темы: Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики
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новости, сша, америка, криптовалюта, дональд трамп, президент сша, президентские выборы, президент
Новости, США, Америка, криптовалюта, Дональд Трамп, президент США, президентские выборы, президент

Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина"

16:05 18.01.2025 (обновлено: 16:32 18.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Победитель президентских выборов в Америке Дональд Трамп выпустил собственную криптовалюту, которая называется "мемкоин". Об этом 18 января политик сообщил в своих соцсетях
"Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", — написал он.
Пользователи интернета заподозрили, что аккаунт Трампа мог быть взломан, но публикации все также сохраняются в его соцсетях. К постам политик приложил свой портрет и ссылку, по которой можно приобрести криптовалюту.
© realDonaldTrump / XТрамп
Трамп
© realDonaldTrump / X
Трамп
Ранее в сети уже всплывали новости о том, что Трамп выпускает различные вещи от своего имени. После победы на выборах президента Америки этот виток его карьеры стал более успешным, чем раньше.
В ноябре 2024 года Трамп объявил о продаже гитар стоимостью 11 тысяч долларов. На грифе гитары красуется слоган "Сделаем Америку снова великой", а на корпусе — орел перед американским флагом. На грифе также есть цифра "45" (Трамп был 45-м президентом США), в окружении множества звезд.
Помимо гитар есть еще несколько товаров Трампа, которые заслуживают внимания. Например, кроссовки "Победа Трампа". Также существует два вида "одеколона Трампа": "Борись, борись, борись" и "Победа". Но самый неожиданный товар, выпущенный политиком, это "Библия" с лозунгом Трампа "Боже, благослови Библию США".
Другие темы: Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики
 
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Заголовок открываемого материала
16:05Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина"
15:46Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
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15:14Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко
14:27Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики
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