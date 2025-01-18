Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы - 18.01.2025 Украина.ру
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Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы
Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы - 18.01.2025 Украина.ру
Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы
Россия не готова обсуждать с Америкой ни один аспект политики, пока Вашингтон оказывает Киеву масштабную военную и финансовую поддержку. Об этом 18 января агентству РИА Новости заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев
2025-01-18T12:52
2025-01-18T13:25
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Он также отметил, что "Москва вряд ли отступит" от этой позиции. По словам Тимофеева, избранный президент США Дональд Трамп "интуитивно и рационально" понимает, что из украинского кризиса надо вылезать. Вопрос только в том, в какой степени он готов идти на уступки, резюмировал собеседник издания РИА Новости. Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее. Другие темы: Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
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новости, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, америка, москва, вашингтон, киев, украина, переговоры
Новости, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Америка, Москва, Вашингтон, Киев, Украина, переговоры

Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы

12:52 18.01.2025 (обновлено: 13:25 18.01.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россия не готова обсуждать с Америкой ни один аспект политики, пока Вашингтон оказывает Киеву масштабную военную и финансовую поддержку. Об этом 18 января агентству РИА Новости заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев
"Если раньше, до СВО, Москва оставляла ряд аспектов своих отношений с США за скобками украинского вопроса, то сегодня все иначе. Сейчас наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России", — заявил Тимофеев.
Он также отметил, что "Москва вряд ли отступит" от этой позиции. По словам Тимофеева, избранный президент США Дональд Трамп "интуитивно и рационально" понимает, что из украинского кризиса надо вылезать. Вопрос только в том, в какой степени он готов идти на уступки, резюмировал собеседник издания РИА Новости.
Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее.
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января, 10:16
Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоятьВновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Newsmax
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