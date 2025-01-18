Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы
12:52 18.01.2025 (обновлено: 13:25 18.01.2025)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Россия не готова обсуждать с Америкой ни один аспект политики, пока Вашингтон оказывает Киеву масштабную военную и финансовую поддержку. Об этом 18 января агентству РИА Новости заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев
"Если раньше, до СВО, Москва оставляла ряд аспектов своих отношений с США за скобками украинского вопроса, то сегодня все иначе. Сейчас наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России", — заявил Тимофеев.
Он также отметил, что "Москва вряд ли отступит" от этой позиции. По словам Тимофеева, избранный президент США Дональд Трамп "интуитивно и рационально" понимает, что из украинского кризиса надо вылезать. Вопрос только в том, в какой степени он готов идти на уступки, резюмировал собеседник издания РИА Новости.
Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее.
14 января, 10:16Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоятьВновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Newsmax