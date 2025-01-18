Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы

Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять

Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Newsmax