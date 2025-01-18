https://ukraina.ru/20250118/1060367077.html

Союз России и Ирана. Большая игра продолжается

Союз России и Ирана. Большая игра продолжается - 18.01.2025 Украина.ру

Союз России и Ирана. Большая игра продолжается

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Один из главных пунктов договора касается взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

2025-01-18T13:09

2025-01-18T13:09

2025-01-18T13:09

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Также Россия и Иран согласовали маршрут газопровода в республику через Азербайджан, обсудили совместные проекты по добыче газа. О значении визита лидера Ирана, особенно в свете новостей с Ближнего Востока и на Кавказе, написали эксперты в своих соцсетях.Журналист Аббас ДжумаРоссия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И это автоматически нейтрализует расползающиеся с подачи западных СМИ слухи о неких непреодолимых разногласиях между нашими странами. Это не значит, что разногласий нет. Однако с помощью данного договора, большую их часть совершенно точно удастся решить. Несмотря на то, что документ в первую очередь важен с точки зрения торгово-экономических отношений между странами, а также заключения отраслевых соглашений, всех волнует в первую очередь его военная составляющая. Как сказал посол Ирана в России, договор включает аспекты обороны и безопасности. И это логично, с учетом того, что и Россия, и Иран находятся в крайне непростом положении. У нас большая война в самом разгаре, иранцы к ней готовятся. Неизвестно, на что готов пойти Дональд Трамп, у которого с Ираном личные счеты. Во всяком случае, в Тегеране, надеясь на лучшее, приготовились к худшему. Напомню, что недавно в Исламской республике прошли крупные военные учения. К тому же все в ожидании скорого ответа Ирана Израилю - разговоры об этом не стихают даже несмотря на то, что между палестинцами и израильтянами наметилось соглашение о прекращении огня и обмене пленными, а значит Сопротивление во главе с Исламской республикой должно снизить активность в противостоянии Израилю. Тем не менее, ситуация все еще далека от стабильной, и, боюсь, еще долго будет оставаться таковой. В этом контексте, а также в преддверии инаугурации Трампа, в Москву прилетает иранский президент, встречается с Владимиром Путиным и подписывает исторический договор, дающий странам возможность еще активнее обмениваться опытом, технологиями, информацией и да, вооружением. В этом нет ничего ужасного, как бы не вопили сейчас на Западе про "Ось зла" и вызовы, которые готовят Россия, Иран, Китай и КНДР. С другой стороны, западников можно и понять, и даже посочувствовать им. Они находятся в плену своего восприятия действительности, где есть только война и агрессия, где либо ты, либо тебя, а усиление и развитие возможно только за счет поглощения. В их парадигме надо не просто иметь место под солнцем, но обязательно контролировать это место с помощью грубой силы, чтобы не дай Бог кому-то не досталось чуть больше солнечного света. Поэтому любые объединения, союзы, альянсы, не связанные и не контролируемые Западом, объявляются последним враждебными. Я напомню, Иран и Россия уже в космосе, у обеих стран есть гиперзвуковое оружие. Нельзя исключать, что рано или поздно, Иран, обойдя все известные препятствия, всё-таки решится на создание ядерного оружия. Тем не менее, важно понимать, что все это все равно не будет похоже на договор Москвы и Минска, когда нападение на одну страну равняется нападению на оба государства. Мы не обязаны участвовать в чужих конфликтах или выбирать сторону. Об этом ранее заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, подчеркнув, что российско-иранский договор не направлен против какой-либо третьей страны и не носит военный характер. Я уверен, что Тегеран продолжит нащупывать точки соприкосновения со всеми, кто будет готов к диалогу - и на Востоке, и на Западе. Никто не снимает с иранского руководства задачу по поиску выходов из санкционного тупика. То есть работать мы имеем право с кем угодно, лишь бы это приносило пользу. Об этом, к слову, Пезешкиан также высказался. И это правильно. Смысл же данных стратегических договоров в том, что мы принципиально не собираемся идти по головам, что для нас не все методы хороши, что мы не потерпим шантажа и не намерены играть в любимую американскую игру: "Вы либо с ними, либо с нами", где "неправильный" выбор чреват санкциями. Все происходящее сейчас - это про становление нового миропорядка. О чем заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи. По его словам, в новом мироустройстве будет осуществлен переход политической, экономической, культурной и научной мощи с Запада на Восток в Азию. Это не значит, что Западу нет места. Это значит, что место есть у всех, и у каждого оно почетное.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСтратегическое партнёрство России и Ирана — хороший ход в Большой Игре. Состоявшееся заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран — факт полезный и необходимый, причём как в плане глобальном, так и региональном.США не зря попытались компенсировать это событие собственным проникновением в Армению, чтобы застолбить за собой хотя бы этот участок "перекрёстка миров", который будет приобретать всё большее значение в ближайшие десятилетия. Одновременно, оформленный альянс Москвы и Тегерана — хороший балансир растущим аппетитам Турции и Азербайджана, которые, не имея препятствий, совокупными усилиями могли бы переформатировать Южный Кавказ в удобном для себя варианте. Партнёрство РФ и ИРИ зафиксированного уровня — и это важно — не военное, хотя и может таковым стать. Действительно, в договоре нет пункта, который есть в нашем соглашении о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном, — о совместной обороне в случае агрессии. Но в данный момент этого и не требуется. Сотрудничество у России с Ираном — военно-техническое, и это даже важнее, поскольку предусматривает развитие иранской атомной промышленности, а также трансфер иных технологий, влекущих за собой не сугубый милитаризм, а комплексное технологическое и экономическое развитие важнейшего ближневосточного игрока.Обозначенный экономический контур соглашения подразумевает, среди прочего, тесный совместный контроль над Каспийским морем, единственным морским путём из России в Иран. А значит, любые текущие и гипотетические проекты транзита товаров и энергоресурсов из Средней Азии в Европу теперь будут идти с сильной оглядкой на партнёрство Тегерана и Москвы. Кроме того, Россия и Иран теперь "обречены" совместно обеспечивать стабильность Южного Кавказа — во всяком случае, на уровне безопасного товарооборота. Разумеется, антииранские санкции Россия уже не соблюдает. Москва и Тегеран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних принудительных мер. Так что если и существовал где-то план "обмена" Ирана на Украину, то актуальность свою он потерял.Кстати, интересной будет реализация антисанкционного пункта в рамках голосования в Совбезе ООН по каким-нибудь антииранским рестрикциям. Теперь вводить их бессмысленно: Россия будет ветировать их просто в соответствии с договорными обязательствами. Последнее по списку, но не по значению, соглашение — о создании независимой от третьих стран платёжной инфраструктуры. Это стандартный пункт многих аналогичных договоров, но если российско-иранское сотрудничество действительно создаст пилотный проект подобного рода, то остальное будет делом масштабирования. И шансы на появление такого проекта есть, потому что и Россия, и Иран высокомотивированы — обоим мешает тупик западных финансовых систем. В сухом остатке: на Кавказе Россия уже не одна, коридор Север—Юг приобретает новое значение, попытки Запада лезть в Среднюю Азию получают серьёзный "фильтр", а потенциал сотрудничества России и Ирана может быть реализован, наконец, в полной мере.Политолог Алексей ЧеснаковПока президенты России и Ирана подписывали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Трамп переговорил по телефону с Си Цзиньпинем. Случайное совпадение? Нет, конечно. В политике важно поддерживать балансы, паритеты и симметрии. И самому их формировать, при необходимости. Вероятность того, что контакт лидеров США и Китая состоялся исключительно благодаря визиту президента Ирана в Россию не стоит оценивать слишком высоко. А вот то, что контакт демонстративно состоялся в то же время, что и визит, стоит считать заранее продуманным сценарием. Для чего? Для того, чтобы продемонстрировать публике и всем участникам торгов, что "двери открыты", и не нужно преувеличивать значение мифов о принципах, нормах и "красных линиях" там, где речь идет лишь об интересах, ресурсах и ставках. Идеологические ценности в ближайшие месяцы порой будут куда менее значимыми, чем ценности материальные. Так устроен этот мир. Кто быстрее и крепче усвоит эти подходы и правила, тот имеет больше шансов на выигрыш в "большой игре". Остается лишь внимательно смотреть по сторонам и не опаздывать с нахождениям нужных сдержек и противовесов.Подробнее о том, кто и как начал Большую игру - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"

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иран, россия, запад, дональд трамп, владимир путин, масуд пезешкиани, мид, совет безопасности оон, эксклюзив