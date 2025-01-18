Союз России и Ирана. Большая игра продолжается - 18.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250118/1060367077.html
Союз России и Ирана. Большая игра продолжается
Союз России и Ирана. Большая игра продолжается - 18.01.2025 Украина.ру
Союз России и Ирана. Большая игра продолжается
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Один из главных пунктов договора касается взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
2025-01-18T13:09
2025-01-18T13:09
иран
россия
запад
дональд трамп
владимир путин
масуд пезешкиани
мид
совет безопасности оон
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/11/1060345339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89536ac17321c6045def1178d6358bac.jpg
Также Россия и Иран согласовали маршрут газопровода в республику через Азербайджан, обсудили совместные проекты по добыче газа. О значении визита лидера Ирана, особенно в свете новостей с Ближнего Востока и на Кавказе, написали эксперты в своих соцсетях.Журналист Аббас ДжумаРоссия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И это автоматически нейтрализует расползающиеся с подачи западных СМИ слухи о неких непреодолимых разногласиях между нашими странами. Это не значит, что разногласий нет. Однако с помощью данного договора, большую их часть совершенно точно удастся решить. Несмотря на то, что документ в первую очередь важен с точки зрения торгово-экономических отношений между странами, а также заключения отраслевых соглашений, всех волнует в первую очередь его военная составляющая. Как сказал посол Ирана в России, договор включает аспекты обороны и безопасности. И это логично, с учетом того, что и Россия, и Иран находятся в крайне непростом положении. У нас большая война в самом разгаре, иранцы к ней готовятся. Неизвестно, на что готов пойти Дональд Трамп, у которого с Ираном личные счеты. Во всяком случае, в Тегеране, надеясь на лучшее, приготовились к худшему. Напомню, что недавно в Исламской республике прошли крупные военные учения. К тому же все в ожидании скорого ответа Ирана Израилю - разговоры об этом не стихают даже несмотря на то, что между палестинцами и израильтянами наметилось соглашение о прекращении огня и обмене пленными, а значит Сопротивление во главе с Исламской республикой должно снизить активность в противостоянии Израилю. Тем не менее, ситуация все еще далека от стабильной, и, боюсь, еще долго будет оставаться таковой. В этом контексте, а также в преддверии инаугурации Трампа, в Москву прилетает иранский президент, встречается с Владимиром Путиным и подписывает исторический договор, дающий странам возможность еще активнее обмениваться опытом, технологиями, информацией и да, вооружением. В этом нет ничего ужасного, как бы не вопили сейчас на Западе про "Ось зла" и вызовы, которые готовят Россия, Иран, Китай и КНДР. С другой стороны, западников можно и понять, и даже посочувствовать им. Они находятся в плену своего восприятия действительности, где есть только война и агрессия, где либо ты, либо тебя, а усиление и развитие возможно только за счет поглощения. В их парадигме надо не просто иметь место под солнцем, но обязательно контролировать это место с помощью грубой силы, чтобы не дай Бог кому-то не досталось чуть больше солнечного света. Поэтому любые объединения, союзы, альянсы, не связанные и не контролируемые Западом, объявляются последним враждебными. Я напомню, Иран и Россия уже в космосе, у обеих стран есть гиперзвуковое оружие. Нельзя исключать, что рано или поздно, Иран, обойдя все известные препятствия, всё-таки решится на создание ядерного оружия. Тем не менее, важно понимать, что все это все равно не будет похоже на договор Москвы и Минска, когда нападение на одну страну равняется нападению на оба государства. Мы не обязаны участвовать в чужих конфликтах или выбирать сторону. Об этом ранее заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, подчеркнув, что российско-иранский договор не направлен против какой-либо третьей страны и не носит военный характер. Я уверен, что Тегеран продолжит нащупывать точки соприкосновения со всеми, кто будет готов к диалогу - и на Востоке, и на Западе. Никто не снимает с иранского руководства задачу по поиску выходов из санкционного тупика. То есть работать мы имеем право с кем угодно, лишь бы это приносило пользу. Об этом, к слову, Пезешкиан также высказался. И это правильно. Смысл же данных стратегических договоров в том, что мы принципиально не собираемся идти по головам, что для нас не все методы хороши, что мы не потерпим шантажа и не намерены играть в любимую американскую игру: "Вы либо с ними, либо с нами", где "неправильный" выбор чреват санкциями. Все происходящее сейчас - это про становление нового миропорядка. О чем заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи. По его словам, в новом мироустройстве будет осуществлен переход политической, экономической, культурной и научной мощи с Запада на Восток в Азию. Это не значит, что Западу нет места. Это значит, что место есть у всех, и у каждого оно почетное.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСтратегическое партнёрство России и Ирана — хороший ход в Большой Игре. Состоявшееся заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран — факт полезный и необходимый, причём как в плане глобальном, так и региональном.США не зря попытались компенсировать это событие собственным проникновением в Армению, чтобы застолбить за собой хотя бы этот участок "перекрёстка миров", который будет приобретать всё большее значение в ближайшие десятилетия. Одновременно, оформленный альянс Москвы и Тегерана — хороший балансир растущим аппетитам Турции и Азербайджана, которые, не имея препятствий, совокупными усилиями могли бы переформатировать Южный Кавказ в удобном для себя варианте. Партнёрство РФ и ИРИ зафиксированного уровня — и это важно — не военное, хотя и может таковым стать. Действительно, в договоре нет пункта, который есть в нашем соглашении о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном, — о совместной обороне в случае агрессии. Но в данный момент этого и не требуется. Сотрудничество у России с Ираном — военно-техническое, и это даже важнее, поскольку предусматривает развитие иранской атомной промышленности, а также трансфер иных технологий, влекущих за собой не сугубый милитаризм, а комплексное технологическое и экономическое развитие важнейшего ближневосточного игрока.Обозначенный экономический контур соглашения подразумевает, среди прочего, тесный совместный контроль над Каспийским морем, единственным морским путём из России в Иран. А значит, любые текущие и гипотетические проекты транзита товаров и энергоресурсов из Средней Азии в Европу теперь будут идти с сильной оглядкой на партнёрство Тегерана и Москвы. Кроме того, Россия и Иран теперь "обречены" совместно обеспечивать стабильность Южного Кавказа — во всяком случае, на уровне безопасного товарооборота. Разумеется, антииранские санкции Россия уже не соблюдает. Москва и Тегеран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних принудительных мер. Так что если и существовал где-то план "обмена" Ирана на Украину, то актуальность свою он потерял.Кстати, интересной будет реализация антисанкционного пункта в рамках голосования в Совбезе ООН по каким-нибудь антииранским рестрикциям. Теперь вводить их бессмысленно: Россия будет ветировать их просто в соответствии с договорными обязательствами. Последнее по списку, но не по значению, соглашение — о создании независимой от третьих стран платёжной инфраструктуры. Это стандартный пункт многих аналогичных договоров, но если российско-иранское сотрудничество действительно создаст пилотный проект подобного рода, то остальное будет делом масштабирования. И шансы на появление такого проекта есть, потому что и Россия, и Иран высокомотивированы — обоим мешает тупик западных финансовых систем. В сухом остатке: на Кавказе Россия уже не одна, коридор Север—Юг приобретает новое значение, попытки Запада лезть в Среднюю Азию получают серьёзный "фильтр", а потенциал сотрудничества России и Ирана может быть реализован, наконец, в полной мере.Политолог Алексей ЧеснаковПока президенты России и Ирана подписывали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Трамп переговорил по телефону с Си Цзиньпинем. Случайное совпадение? Нет, конечно. В политике важно поддерживать балансы, паритеты и симметрии. И самому их формировать, при необходимости. Вероятность того, что контакт лидеров США и Китая состоялся исключительно благодаря визиту президента Ирана в Россию не стоит оценивать слишком высоко. А вот то, что контакт демонстративно состоялся в то же время, что и визит, стоит считать заранее продуманным сценарием. Для чего? Для того, чтобы продемонстрировать публике и всем участникам торгов, что "двери открыты", и не нужно преувеличивать значение мифов о принципах, нормах и "красных линиях" там, где речь идет лишь об интересах, ресурсах и ставках. Идеологические ценности в ближайшие месяцы порой будут куда менее значимыми, чем ценности материальные. Так устроен этот мир. Кто быстрее и крепче усвоит эти подходы и правила, тот имеет больше шансов на выигрыш в "большой игре". Остается лишь внимательно смотреть по сторонам и не опаздывать с нахождениям нужных сдержек и противовесов.Подробнее о том, кто и как начал Большую игру - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"
иран
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/11/1060345339_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9c68be2951e5773e426a195c733738ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, россия, запад, дональд трамп, владимир путин, масуд пезешкиани, мид, совет безопасности оон, эксклюзив
Иран, Россия, Запад, Дональд Трамп, Владимир Путин, Масуд Пезешкиани, МИД, Совет Безопасности ООН, Эксклюзив

Союз России и Ирана. Большая игра продолжается

13:09 18.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Один из главных пунктов договора касается взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
Также Россия и Иран согласовали маршрут газопровода в республику через Азербайджан, обсудили совместные проекты по добыче газа. О значении визита лидера Ирана, особенно в свете новостей с Ближнего Востока и на Кавказе, написали эксперты в своих соцсетях.
Журналист Аббас Джума
Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И это автоматически нейтрализует расползающиеся с подачи западных СМИ слухи о неких непреодолимых разногласиях между нашими странами.
Это не значит, что разногласий нет. Однако с помощью данного договора, большую их часть совершенно точно удастся решить. Несмотря на то, что документ в первую очередь важен с точки зрения торгово-экономических отношений между странами, а также заключения отраслевых соглашений, всех волнует в первую очередь его военная составляющая.
Как сказал посол Ирана в России, договор включает аспекты обороны и безопасности. И это логично, с учетом того, что и Россия, и Иран находятся в крайне непростом положении. У нас большая война в самом разгаре, иранцы к ней готовятся. Неизвестно, на что готов пойти Дональд Трамп, у которого с Ираном личные счеты. Во всяком случае, в Тегеране, надеясь на лучшее, приготовились к худшему.
Напомню, что недавно в Исламской республике прошли крупные военные учения. К тому же все в ожидании скорого ответа Ирана Израилю - разговоры об этом не стихают даже несмотря на то, что между палестинцами и израильтянами наметилось соглашение о прекращении огня и обмене пленными, а значит Сопротивление во главе с Исламской республикой должно снизить активность в противостоянии Израилю.
Тем не менее, ситуация все еще далека от стабильной, и, боюсь, еще долго будет оставаться таковой. В этом контексте, а также в преддверии инаугурации Трампа, в Москву прилетает иранский президент, встречается с Владимиром Путиным и подписывает исторический договор, дающий странам возможность еще активнее обмениваться опытом, технологиями, информацией и да, вооружением. В этом нет ничего ужасного, как бы не вопили сейчас на Западе про "Ось зла" и вызовы, которые готовят Россия, Иран, Китай и КНДР.
С другой стороны, западников можно и понять, и даже посочувствовать им. Они находятся в плену своего восприятия действительности, где есть только война и агрессия, где либо ты, либо тебя, а усиление и развитие возможно только за счет поглощения. В их парадигме надо не просто иметь место под солнцем, но обязательно контролировать это место с помощью грубой силы, чтобы не дай Бог кому-то не досталось чуть больше солнечного света. Поэтому любые объединения, союзы, альянсы, не связанные и не контролируемые Западом, объявляются последним враждебными.
Я напомню, Иран и Россия уже в космосе, у обеих стран есть гиперзвуковое оружие. Нельзя исключать, что рано или поздно, Иран, обойдя все известные препятствия, всё-таки решится на создание ядерного оружия. Тем не менее, важно понимать, что все это все равно не будет похоже на договор Москвы и Минска, когда нападение на одну страну равняется нападению на оба государства. Мы не обязаны участвовать в чужих конфликтах или выбирать сторону. Об этом ранее заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, подчеркнув, что российско-иранский договор не направлен против какой-либо третьей страны и не носит военный характер.
Я уверен, что Тегеран продолжит нащупывать точки соприкосновения со всеми, кто будет готов к диалогу - и на Востоке, и на Западе. Никто не снимает с иранского руководства задачу по поиску выходов из санкционного тупика. То есть работать мы имеем право с кем угодно, лишь бы это приносило пользу. Об этом, к слову, Пезешкиан также высказался. И это правильно. Смысл же данных стратегических договоров в том, что мы принципиально не собираемся идти по головам, что для нас не все методы хороши, что мы не потерпим шантажа и не намерены играть в любимую американскую игру: "Вы либо с ними, либо с нами", где "неправильный" выбор чреват санкциями. Все происходящее сейчас - это про становление нового миропорядка. О чем заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи.
По его словам, в новом мироустройстве будет осуществлен переход политической, экономической, культурной и научной мощи с Запада на Восток в Азию. Это не значит, что Западу нет места. Это значит, что место есть у всех, и у каждого оно почетное.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Стратегическое партнёрство России и Ирана — хороший ход в Большой Игре. Состоявшееся заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран — факт полезный и необходимый, причём как в плане глобальном, так и региональном.
США не зря попытались компенсировать это событие собственным проникновением в Армению, чтобы застолбить за собой хотя бы этот участок "перекрёстка миров", который будет приобретать всё большее значение в ближайшие десятилетия. Одновременно, оформленный альянс Москвы и Тегерана — хороший балансир растущим аппетитам Турции и Азербайджана, которые, не имея препятствий, совокупными усилиями могли бы переформатировать Южный Кавказ в удобном для себя варианте.
Партнёрство РФ и ИРИ зафиксированного уровня — и это важно — не военное, хотя и может таковым стать. Действительно, в договоре нет пункта, который есть в нашем соглашении о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном, — о совместной обороне в случае агрессии. Но в данный момент этого и не требуется. Сотрудничество у России с Ираном — военно-техническое, и это даже важнее, поскольку предусматривает развитие иранской атомной промышленности, а также трансфер иных технологий, влекущих за собой не сугубый милитаризм, а комплексное технологическое и экономическое развитие важнейшего ближневосточного игрока.
Обозначенный экономический контур соглашения подразумевает, среди прочего, тесный совместный контроль над Каспийским морем, единственным морским путём из России в Иран. А значит, любые текущие и гипотетические проекты транзита товаров и энергоресурсов из Средней Азии в Европу теперь будут идти с сильной оглядкой на партнёрство Тегерана и Москвы. Кроме того, Россия и Иран теперь "обречены" совместно обеспечивать стабильность Южного Кавказа — во всяком случае, на уровне безопасного товарооборота.
Разумеется, антииранские санкции Россия уже не соблюдает. Москва и Тегеран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних принудительных мер. Так что если и существовал где-то план "обмена" Ирана на Украину, то актуальность свою он потерял.Кстати, интересной будет реализация антисанкционного пункта в рамках голосования в Совбезе ООН по каким-нибудь антииранским рестрикциям. Теперь вводить их бессмысленно: Россия будет ветировать их просто в соответствии с договорными обязательствами.
Последнее по списку, но не по значению, соглашение — о создании независимой от третьих стран платёжной инфраструктуры. Это стандартный пункт многих аналогичных договоров, но если российско-иранское сотрудничество действительно создаст пилотный проект подобного рода, то остальное будет делом масштабирования. И шансы на появление такого проекта есть, потому что и Россия, и Иран высокомотивированы — обоим мешает тупик западных финансовых систем. В сухом остатке: на Кавказе Россия уже не одна, коридор Север—Юг приобретает новое значение, попытки Запада лезть в Среднюю Азию получают серьёзный "фильтр", а потенциал сотрудничества России и Ирана может быть реализован, наконец, в полной мере.
Политолог Алексей Чеснаков
Пока президенты России и Ирана подписывали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Трамп переговорил по телефону с Си Цзиньпинем. Случайное совпадение? Нет, конечно. В политике важно поддерживать балансы, паритеты и симметрии. И самому их формировать, при необходимости.
Вероятность того, что контакт лидеров США и Китая состоялся исключительно благодаря визиту президента Ирана в Россию не стоит оценивать слишком высоко. А вот то, что контакт демонстративно состоялся в то же время, что и визит, стоит считать заранее продуманным сценарием. Для чего? Для того, чтобы продемонстрировать публике и всем участникам торгов, что "двери открыты", и не нужно преувеличивать значение мифов о принципах, нормах и "красных линиях" там, где речь идет лишь об интересах, ресурсах и ставках.
Идеологические ценности в ближайшие месяцы порой будут куда менее значимыми, чем ценности материальные. Так устроен этот мир. Кто быстрее и крепче усвоит эти подходы и правила, тот имеет больше шансов на выигрыш в "большой игре". Остается лишь внимательно смотреть по сторонам и не опаздывать с нахождениям нужных сдержек и противовесов.
Подробнее о том, кто и как начал Большую игру - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"
 
ИранРоссияЗападДональд ТрампВладимир ПутинМасуд ПезешкианиМИДСовет Безопасности ООНЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики
14:08Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине
13:48ВС РФ поразили цели в Киеве и Запорожье: сообщается о комбинированном ударе по Украине
13:09Союз России и Ирана. Большая игра продолжается
13:04В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ
12:52Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы
12:23Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
11:44Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
11:26Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
10:59"Правящая коалиция распалась": Бербок сорвала заседание после отказа Шольца поставить помощь Украине
10:22ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов
10:02Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
09:27К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян
08:00Алексей Маслов: Китай прижимает РФ по трем направлениям, потому что готовится к переговорам с Трампом
07:59Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя
07:50Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле
07:40Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта"
07:30Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова
07:20"Орешник" задал тенденцию: Киселев о том, какие значения будут носить все ракетные комплексы России
07:03Участник боев за Курахово "Серый": "Прежде, чем взять пятиэтажку, до нее еще нужно дойти"
Лента новостейМолния