https://ukraina.ru/20250118/1060366436.html

"Правящая коалиция распалась": Бербок сорвала заседание после отказа Шольца поставить помощь Украине

"Правящая коалиция распалась": Бербок сорвала заседание после отказа Шольца поставить помощь Украине - 18.01.2025 Украина.ру

"Правящая коалиция распалась": Бербок сорвала заседание после отказа Шольца поставить помощь Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок демонстративно покинула заседание правительства страны после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался одобрить новый пакет военной помощи Украине. Об этом 18 января сообщили немецкие издания. Позже глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал произошедшее

2025-01-18T10:59

2025-01-18T10:59

2025-01-18T10:59

новости

германия

украина

киев

олаф шольц

анналена бербок

фрг

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/12/1060366277_21:0:641:349_1920x0_80_0_0_c7a5762359062f229b37e97a90feda2f.png.webp

Немецкие СМИ написали о том, что офис канцлера ФРГ задерживает предоставление Киеву дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Бербок и глава Минобороны Германии Борис Писториус. По данным немецких изданий, политики, которые подготовили план военной помощи, хотят успеть направить около трех миллиардов евро до федеральных выборов в бундестаг, которые запланированы на 23 февраля. Тем временем Шольц заявил, что надеется на завершение украинского конфликта уже в 2025 году.Также в субботу, 18 января, Пушков, комментируя фото, сделанное в день заседания немецкого кабмина, в своем телеграм-канале написал, что разлад Шольца и Бербок привел к тому, что правящая коалиция в Германии окончательно распалась. По мнению Пушкова, избирателям СДПГ не нравится, что Германия выбрасывает все новые средства в "бездонную украинскую бочку", и Шольцу накануне выборов придется это учитывать. "Бербок же одержима идеей "нанести поражение России" и ничего слышать не хочет", — добавил российский сенатор. Накануне, 17 января, Бербок заявила, что ее очень задевает нежелание Шольца выделять три миллиарда евро Украине. По ее словам, отказ канцлера ФРГ связан с рвением "набрать несколько голосов на выборах".Кроме того, ранее Минобороны ФРГ сообщило, что перестанет размещать публикации в соцсети X, принадлежащей Илону Маску. Такое решение было принято в связи с "трудностями" при предметном обмене аргументами.Позже американский предприниматель, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск, которому избранный президент США Дональд Трамп гарантировал место в правительстве Америки, отреагировал на эту новость. "Оно (минобороны ФРГ. - Ред.) уходит туда, где ложь не оспаривают", — написал Маск в комментарии к соответствующей новости.Другие темы: Американист о том, что услышит мир, если Трамп решит "красиво отползти от украинского конфликта"

https://ukraina.ru/20250117/1060340296.html

германия

украина

киев

фрг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, киев, олаф шольц, анналена бербок, фрг, военная помощь