https://ukraina.ru/20250118/1060341624.html

Евгений Линин: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать

Евгений Линин: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать - 18.01.2025 Украина.ру

Евгений Линин: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать

Сейчас в мире продолжается борьба империй. Победителя в этой борьбе мы увидим только тогда, когда какая-нибудь транснациональная империя падет по образцу Советского Союза. А Украина – периферия этого конфликта, считает военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-01-18T07:00

2025-01-18T07:00

2025-01-18T07:27

интервью

украина

днепр

запад

дональд трамп

вооруженные силы украины

сво

курская область

дроны

танки

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений, недавно вы побывали в Курской области, где за последнее время происходило следующее. Наши войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого вражеского "пятна" на нашей территории. В том числе мы зацепились за Махновку (это уже окраины Суджи). И сейчас наблюдатели характеризируют там обстановку как затишье перед бурей. Когда эта буря разразится?- Буря там не прекращается.Я же бывал в различных прифронтовых регионах, но эта поездка в Курская область стала для меня неожиданностью. В самом Курске ты не чувствуешь, что идет война. В городе включается ночная иллюминация, никаких взрывов не слышно. Ты даже спокойно можешь подъехать к линии соприкосновения по проселочным дорогам, потому что там относительно безопасно.Когда я там был, шли дожди, поэтому украинские дроны не работали. Видимо, им заливало камеры водой, поэтому ничего не летало. В основном работала наша ствольная артиллерия и минометы.В целом ситуация для нашей армии там благоприятная. Позиции заняты, РСЗО подтянуты. А ВСУ вынуждены по грязи осуществлять подвоз боеприпасов и продовольствия. Я видел кадры объективного контроля, что противник даже раненых не эвакуирует. Прорывается машина, быстро сбрасывает груз и быстро уезжает. Они просто боятся время потратить, потому что для них это дорога в один конец.ВСУ сидят в этих норах, но высунуться оттуда не могут.То, как действует наша армия под Курском – это пример для учебников. Мы заманиваем врага и утилизируем.То есть я не хочу сказать, что противник под Курском такой уж слабый. Киевский режим нагнал туда много РЭБа, дронов и людей. Инструктора, которые участвуют в распределении их живой силы и техники, грамотные. Бои там серьезные. Но мы их переигрываем.- Можно ли сказать, что если на других участках фронта идет стандартная СВО со всей своей спецификой, то ситуация под Курском напоминает обычную войну, которую мы знаем по учебникам истории?- Трудно сказать. Инициатива на всех участках фронта на нашей стороне. Враг скован и парализован.Да, ВСУ там держатся до последнего. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как сбежать. Как только у них заканчивается боекомплект, перед ними встает выбор: или подрывать себя гранатой, или сдаваться. Чаще выбирают сдаваться. Поговоришь с пленными, так они все повара или водители.Представьте себя на месте всушника. Ты не знаешь, где твой противник. Ты сидишь в полукольце. Куда бежать? Вроде как к своим. А как ты до своих добежишь, если русские все простреливают? Вот ты и сидишь.Недавно я еще заезжал к своим сослуживцам из батальона "Судоплатов" на Запорожском направлении. Ребята говорят, что противник уже не тот, что был даже в 2023 году. ВСУ там вроде бы суетятся, но это уже не то.- Так и каков будет ваш прогноз по Курской области? Мы ее пока не будем освобождать, потому что хотим побольше всушников уничтожить?- Я не могу знать о планах Генштаба. Я могу только рассказать, как солдаты и офицеры видят эту ситуацию. Им комфортно. Зашла вражеская группа – ее уничтожили. Зашла следующая группа – уничтожили. Будет ли приказ наступать – не знаю. Но пока специально суетиться никто не будет.- Украинцы, кстати, жалуются, что наши дроны стали поражать их технику в Сумской области на дистанции в 16-20 километров. Это уже очевидные вещи? Или это говорит о возросшем мастерстве наших пилотов?- Это ничуть не очевидные вещи.Максимальная дальность действия обычного fpv-дрона, который управляется джойстиками по волне, составляет 15 километров. Причем операторам приходится перестраивать волну, потому что РЭБ работает. И если наши дроны теперь могут летать дальше – это очень хорошо. А если у дрона на оптоволокне достаточно длинная катушка, он еще дальше пролетит.Его же нельзя погасить. Летит – видит цель – падает.Не сказать, что их у нас в избытке, но в достаточном количестве есть.Самое главное, что такие удары по территории Сумской области стали для нашей армии системными.- А если у ВСУ такие дроны на оптоволокне появятся, как мы будем действовать?- Опыт СВО показывает, что за два-три месяца мы находим противоядия против того или иного чудо-орудия. Гонка вооружений не останавливается, особенно на тактическом уровне. Местные кулибины, которые обслуживают дроны, быстрее адаптируются к новой обстановке, чем большие конструкторские бюро. В крайнем случае мы просто срежем эту катушку украинских дронов (смеется).Повторюсь, пока мы противника в вопросе таких дронов опережаем. Он пока еще только приступает к их созданию. Когда внедрит – мы найдем способ решить эту проблему. И потом, мы всегда сможем отработать по позициям вражеских операторов.- И разведывательные наши возможности не ослабевают?- А вы посмотрите, как наши диверсионно-разведывательные группы высаживаются на тот берег Днепра под Херсоном и на какую глубину они там продвигаются. Мы фактически работаем по тылам противника. И враг ничего с этим сделать не может. Украинцы вроде как минируют местность, но сами же на этих минах подрываются. Постоянно наблюдать за обстановкой с воздуха им тоже не удается.Я бы даже сказал, что наш спецназ сегодня действует как ЧВК в Пальмире. Видно, что это совершенно другой уровень. Мы заходим далеко и парализуем противника.Это мы еще не знаем, как ребята работают в Сумской области, потому что об этом мало информации. Но действуют они весьма эффективно.- Выходит, киевский режим не зря устраивал истерику по поводу того, что русские под Херсоном якобы 3000 лодок накопили и в любой момент могут Днепр форсировать?- Не зря.Днепр обмелел. Фактически – это сейчас болото с островами. Острова под контролем наших сил. Да, ВСУ сидят на своем высоком берегу и откуда-то издалека пытаются нас обстреливать на низком берегу. Но прямо к берегу пушку противник не поставит, потому что ее сразу заметят. Вот они и стреляют по нам не пойми с какой точностью.И потом, у ВСУ под Херсоном есть и другие проблемы. Привезут снаряды – стволы износились. Починили стволы – снарядов нет. Есть и стволы, и снаряды – мы их уничтожаем. То же самое касается качества бронежилетов и стрелкового оружия.- Допустим, мы решим форсировать Днепр. Сможем ли мы снабжать такую большую группировку, когда мы туда переберемся?- Я вообще не вижу никаких проблем с логистикой. Стратегическое планирование – это одна из сильных сторон нашей армии. Все эти наработки по форсированию водных преград у нас еще со времен Великой Отечественной войны остались. Тут с нами еще могут только американцы посоревноваться, потому что они к себе немецкие архивы вывезли. И то, эти документы сперва надо на английский перевести, а у нас они на русском есть.Поэтому если мы примем решение форсировать Днепр, проблем не будет.Я не знаю, зачем нам говорят, что у Украины в Херсонской области собраны какие-то серьезные силы. В основном там сидит тероборона, которая ничего не может сделать с нашими диверсионными группами. А если зайдут диверсанты – может зайти и стрелковое подразделение.Понятно, что противник может перебросить под Херсон какие-то резервы. Но резервы ВСУ не перебрасывают откуда-то из тыла. У них нет каких-то резервов ставки. Они их берут с соседних участков и направляют их туда, где у нас есть продвижение, оголяя другой участок фронта. И так постоянно. Фронт рвется, кризис за кризисом. Они же именно так потеряли Курахово и Угледар.Эти постоянные кризисы приводят к дезорганизации, когда фронт может рухнуть в любой момент. Сейчас уже нет ситуации боев за Бахмут, когда ВСУ бросали туда резервы за резервами, чтобы помешать нашему продвижению.Теоретически ВСУ могли бы что-то перебросить из-под Курска, но их оттуда так просто не выдернешь. Во-первых, это серьезная логистика. Во-вторых, при выходе подразделение под нашим огнем потеряет половину своего состава.И то, что Украина сейчас бросает в бой летчиков и медиков, лишний раз подтверждает, что проблему эту решить нельзя.- Последний вопрос про глобальный уровень СВО. Вы считаете, что Россия, может быть, намеренно не спешит с освобождением территорий, поскольку ставит целью измотать военную мощь Запада на Украине. А вам не кажется, что 50 стран, которые поддерживают Киев, по определению смогут наклепать больше техники, чем мы?- Может быть, и смогут. Гонка вооружений не прекращается никогда. И все же, тренд на изматывание противника очевиден. У Украины заканчивается техника и профессионалы, а экономика Запада не может перестроиться на военные рельсы.Да, западная политика перестраивается. Мы видим это на примере заявлений Трампа. Он намерен сделать из США североамериканскую крепость, к которой невозможно подойти. С востока ее прикрывает Гренландия, с юга – Мексика, с севера – Канада. И я не знаю, будет ли Вашингтон с таким подходом поддерживать Украину.Пока Штаты не посылают на Украину передовое оружие. Для сравнения – американцы поставили Израилю маленькие и быстрые беспилотники дальнего действия, которых нет у Киева. Но и в случае с Израилем это пока прекратилось. Потому что у США полно конфликтов, где эта передовая техника им может понадобиться. Например, тот же Тайвань.Почему именно Трампу понадобилась стена на границе с Мексикой? Потому что их южные Штаты замучены наркокартелями. Там фактически безвластие. Если местный шериф выступит против картелей, его просто пристрелят. То есть Трамп физически хочет отгородиться от этой напасти.И такие проблемы есть у каждой страны Запада.Понятно, что это империализм. А империализм всегда приводит к глобальной войне. Мы к ней готовы. Но не факт, что Запад к ней готов.Если мы говорим о поставках оружия на Украину, то Запад основательно считает, что лично у него будет в наличии через какое-то время. Если раздать Киеву все ATACAMS, они просто закончатся, потому что производство этих ракет не налажено. И потом, это же разработка еще 1970х годов. Западу нужно придумать что-то новое. А у нас новые системы появляются.Возьмем тот же самый "Орешник". Это ракета средней дальности, по эффективности сопоставимая с применением ядерного оружия. А что есть у США? Они опять "Першинги" будут восстанавливать? Я уже не говорю, что у Китая огромная номенклатура гиперзвуковых боеприпасов. У США ее нет. У Франции ее нет, хотя французы делают классное оружие.Что бы там ни говорили про "Леклерк", но это хороший танк. Чтобы ни говорили про "Миражи" - это классные самолеты. Самоходка "Цезарь" на СВО проявила себя по дальнобойности, проходимости и скорострельности. Но у Франции всего этого недостаточно, а у США нет совсем.Где эти "Абрамсы"? На СВО не ездят, чтобы не опозориться.А Германия? Германская военная промышленность переживает второй кризис. Первый кризис – это когда Саудовская Аравия закупила "Леопарды", чтобы штурмовать Йемен, а они сгорели в первые недели боев. Их подбили хуситы, которые бегали с обычными "Корнетами" и РПГ-7.- Станет ли когда-нибудь понятно, что мы Запад измотали?- Нет. Это же борьба империй. Мы это увидим только тогда, когда какая-нибудь транснациональная империя падет по образцу Советского Союза. А Украина – периферия этого конфликта. Чем бы ни закончилась СВО, она не определит победителя в этой гонке.Также об СВО - в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один

https://ukraina.ru/20240912/1057390610.html

https://ukraina.ru/20250116/1060287317.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, днепр, запад, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, курская область, дроны, танки, сша, спецоперация