Евгений Линин: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать
07:00 18.01.2025 (обновлено: 07:27 18.01.2025)
© vk.com / Евгений ЛининЕвгений Линин интервью
© vk.com / Евгений Линин
Сейчас в мире продолжается борьба империй. Победителя в этой борьбе мы увидим только тогда, когда какая-нибудь транснациональная империя падет по образцу Советского Союза. А Украина – периферия этого конфликта, считает военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Евгений, недавно вы побывали в Курской области, где за последнее время происходило следующее. Наши войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого вражеского "пятна" на нашей территории. В том числе мы зацепились за Махновку (это уже окраины Суджи). И сейчас наблюдатели характеризируют там обстановку как затишье перед бурей. Когда эта буря разразится?
- Буря там не прекращается.
12 сентября 2024, 05:33Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя В начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне. А как они перейдут в стратегическую оборону, когда Сырский в прямом смысле не умеет отступать? Он не умеет выводить войска. Он их просто оставляет на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами
Я же бывал в различных прифронтовых регионах, но эта поездка в Курская область стала для меня неожиданностью. В самом Курске ты не чувствуешь, что идет война. В городе включается ночная иллюминация, никаких взрывов не слышно. Ты даже спокойно можешь подъехать к линии соприкосновения по проселочным дорогам, потому что там относительно безопасно.
Когда я там был, шли дожди, поэтому украинские дроны не работали. Видимо, им заливало камеры водой, поэтому ничего не летало. В основном работала наша ствольная артиллерия и минометы.
В целом ситуация для нашей армии там благоприятная. Позиции заняты, РСЗО подтянуты. А ВСУ вынуждены по грязи осуществлять подвоз боеприпасов и продовольствия. Я видел кадры объективного контроля, что противник даже раненых не эвакуирует. Прорывается машина, быстро сбрасывает груз и быстро уезжает. Они просто боятся время потратить, потому что для них это дорога в один конец.
ВСУ сидят в этих норах, но высунуться оттуда не могут.
То, как действует наша армия под Курском – это пример для учебников. Мы заманиваем врага и утилизируем.
То есть я не хочу сказать, что противник под Курском такой уж слабый. Киевский режим нагнал туда много РЭБа, дронов и людей. Инструктора, которые участвуют в распределении их живой силы и техники, грамотные. Бои там серьезные. Но мы их переигрываем.
- Можно ли сказать, что если на других участках фронта идет стандартная СВО со всей своей спецификой, то ситуация под Курском напоминает обычную войну, которую мы знаем по учебникам истории?
- Трудно сказать. Инициатива на всех участках фронта на нашей стороне. Враг скован и парализован.
Да, ВСУ там держатся до последнего. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как сбежать. Как только у них заканчивается боекомплект, перед ними встает выбор: или подрывать себя гранатой, или сдаваться. Чаще выбирают сдаваться. Поговоришь с пленными, так они все повара или водители.
Представьте себя на месте всушника. Ты не знаешь, где твой противник. Ты сидишь в полукольце. Куда бежать? Вроде как к своим. А как ты до своих добежишь, если русские все простреливают? Вот ты и сидишь.
Недавно я еще заезжал к своим сослуживцам из батальона "Судоплатов" на Запорожском направлении. Ребята говорят, что противник уже не тот, что был даже в 2023 году. ВСУ там вроде бы суетятся, но это уже не то.
- Так и каков будет ваш прогноз по Курской области? Мы ее пока не будем освобождать, потому что хотим побольше всушников уничтожить?
- Я не могу знать о планах Генштаба. Я могу только рассказать, как солдаты и офицеры видят эту ситуацию. Им комфортно. Зашла вражеская группа – ее уничтожили. Зашла следующая группа – уничтожили. Будет ли приказ наступать – не знаю. Но пока специально суетиться никто не будет.
- Украинцы, кстати, жалуются, что наши дроны стали поражать их технику в Сумской области на дистанции в 16-20 километров. Это уже очевидные вещи? Или это говорит о возросшем мастерстве наших пилотов?
- Это ничуть не очевидные вещи.
Максимальная дальность действия обычного fpv-дрона, который управляется джойстиками по волне, составляет 15 километров. Причем операторам приходится перестраивать волну, потому что РЭБ работает. И если наши дроны теперь могут летать дальше – это очень хорошо. А если у дрона на оптоволокне достаточно длинная катушка, он еще дальше пролетит.
Его же нельзя погасить. Летит – видит цель – падает.
Не сказать, что их у нас в избытке, но в достаточном количестве есть.
Самое главное, что такие удары по территории Сумской области стали для нашей армии системными.
- А если у ВСУ такие дроны на оптоволокне появятся, как мы будем действовать?
- Опыт СВО показывает, что за два-три месяца мы находим противоядия против того или иного чудо-орудия. Гонка вооружений не останавливается, особенно на тактическом уровне. Местные кулибины, которые обслуживают дроны, быстрее адаптируются к новой обстановке, чем большие конструкторские бюро. В крайнем случае мы просто срежем эту катушку украинских дронов (смеется).
Повторюсь, пока мы противника в вопросе таких дронов опережаем. Он пока еще только приступает к их созданию. Когда внедрит – мы найдем способ решить эту проблему. И потом, мы всегда сможем отработать по позициям вражеских операторов.
- И разведывательные наши возможности не ослабевают?
- А вы посмотрите, как наши диверсионно-разведывательные группы высаживаются на тот берег Днепра под Херсоном и на какую глубину они там продвигаются. Мы фактически работаем по тылам противника. И враг ничего с этим сделать не может. Украинцы вроде как минируют местность, но сами же на этих минах подрываются. Постоянно наблюдать за обстановкой с воздуха им тоже не удается.
Я бы даже сказал, что наш спецназ сегодня действует как ЧВК в Пальмире. Видно, что это совершенно другой уровень. Мы заходим далеко и парализуем противника.
Это мы еще не знаем, как ребята работают в Сумской области, потому что об этом мало информации. Но действуют они весьма эффективно.
- Выходит, киевский режим не зря устраивал истерику по поводу того, что русские под Херсоном якобы 3000 лодок накопили и в любой момент могут Днепр форсировать?
- Не зря.
Днепр обмелел. Фактически – это сейчас болото с островами. Острова под контролем наших сил. Да, ВСУ сидят на своем высоком берегу и откуда-то издалека пытаются нас обстреливать на низком берегу. Но прямо к берегу пушку противник не поставит, потому что ее сразу заметят. Вот они и стреляют по нам не пойми с какой точностью.
И потом, у ВСУ под Херсоном есть и другие проблемы. Привезут снаряды – стволы износились. Починили стволы – снарядов нет. Есть и стволы, и снаряды – мы их уничтожаем. То же самое касается качества бронежилетов и стрелкового оружия.
- Допустим, мы решим форсировать Днепр. Сможем ли мы снабжать такую большую группировку, когда мы туда переберемся?
- Я вообще не вижу никаких проблем с логистикой. Стратегическое планирование – это одна из сильных сторон нашей армии. Все эти наработки по форсированию водных преград у нас еще со времен Великой Отечественной войны остались. Тут с нами еще могут только американцы посоревноваться, потому что они к себе немецкие архивы вывезли. И то, эти документы сперва надо на английский перевести, а у нас они на русском есть.
Поэтому если мы примем решение форсировать Днепр, проблем не будет.
Я не знаю, зачем нам говорят, что у Украины в Херсонской области собраны какие-то серьезные силы. В основном там сидит тероборона, которая ничего не может сделать с нашими диверсионными группами. А если зайдут диверсанты – может зайти и стрелковое подразделение.
Понятно, что противник может перебросить под Херсон какие-то резервы. Но резервы ВСУ не перебрасывают откуда-то из тыла. У них нет каких-то резервов ставки. Они их берут с соседних участков и направляют их туда, где у нас есть продвижение, оголяя другой участок фронта. И так постоянно. Фронт рвется, кризис за кризисом. Они же именно так потеряли Курахово и Угледар.
Эти постоянные кризисы приводят к дезорганизации, когда фронт может рухнуть в любой момент. Сейчас уже нет ситуации боев за Бахмут, когда ВСУ бросали туда резервы за резервами, чтобы помешать нашему продвижению.
Теоретически ВСУ могли бы что-то перебросить из-под Курска, но их оттуда так просто не выдернешь. Во-первых, это серьезная логистика. Во-вторых, при выходе подразделение под нашим огнем потеряет половину своего состава.
И то, что Украина сейчас бросает в бой летчиков и медиков, лишний раз подтверждает, что проблему эту решить нельзя.
- Последний вопрос про глобальный уровень СВО. Вы считаете, что Россия, может быть, намеренно не спешит с освобождением территорий, поскольку ставит целью измотать военную мощь Запада на Украине. А вам не кажется, что 50 стран, которые поддерживают Киев, по определению смогут наклепать больше техники, чем мы?
- Может быть, и смогут. Гонка вооружений не прекращается никогда. И все же, тренд на изматывание противника очевиден. У Украины заканчивается техника и профессионалы, а экономика Запада не может перестроиться на военные рельсы.
Да, западная политика перестраивается. Мы видим это на примере заявлений Трампа. Он намерен сделать из США североамериканскую крепость, к которой невозможно подойти. С востока ее прикрывает Гренландия, с юга – Мексика, с севера – Канада. И я не знаю, будет ли Вашингтон с таким подходом поддерживать Украину.
Пока Штаты не посылают на Украину передовое оружие. Для сравнения – американцы поставили Израилю маленькие и быстрые беспилотники дальнего действия, которых нет у Киева. Но и в случае с Израилем это пока прекратилось. Потому что у США полно конфликтов, где эта передовая техника им может понадобиться. Например, тот же Тайвань.
Почему именно Трампу понадобилась стена на границе с Мексикой? Потому что их южные Штаты замучены наркокартелями. Там фактически безвластие. Если местный шериф выступит против картелей, его просто пристрелят. То есть Трамп физически хочет отгородиться от этой напасти.
И такие проблемы есть у каждой страны Запада.
Понятно, что это империализм. А империализм всегда приводит к глобальной войне. Мы к ней готовы. Но не факт, что Запад к ней готов.
Если мы говорим о поставках оружия на Украину, то Запад основательно считает, что лично у него будет в наличии через какое-то время. Если раздать Киеву все ATACAMS, они просто закончатся, потому что производство этих ракет не налажено. И потом, это же разработка еще 1970х годов. Западу нужно придумать что-то новое. А у нас новые системы появляются.
Возьмем тот же самый "Орешник". Это ракета средней дальности, по эффективности сопоставимая с применением ядерного оружия. А что есть у США? Они опять "Першинги" будут восстанавливать? Я уже не говорю, что у Китая огромная номенклатура гиперзвуковых боеприпасов. У США ее нет. У Франции ее нет, хотя французы делают классное оружие.
Что бы там ни говорили про "Леклерк", но это хороший танк. Чтобы ни говорили про "Миражи" - это классные самолеты. Самоходка "Цезарь" на СВО проявила себя по дальнобойности, проходимости и скорострельности. Но у Франции всего этого недостаточно, а у США нет совсем.
Где эти "Абрамсы"? На СВО не ездят, чтобы не опозориться.
16 января, 07:00Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на АрктикуМы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику врага. Надеюсь, украинцы опомнятся и сметут свою власть, которая заставляет их умирать за чужие интересы. А если не опомнятся – они просто исчезнут, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
А Германия? Германская военная промышленность переживает второй кризис. Первый кризис – это когда Саудовская Аравия закупила "Леопарды", чтобы штурмовать Йемен, а они сгорели в первые недели боев. Их подбили хуситы, которые бегали с обычными "Корнетами" и РПГ-7.
- Станет ли когда-нибудь понятно, что мы Запад измотали?
- Нет. Это же борьба империй. Мы это увидим только тогда, когда какая-нибудь транснациональная империя падет по образцу Советского Союза. А Украина – периферия этого конфликта. Чем бы ни закончилась СВО, она не определит победителя в этой гонке.
Также об СВО - в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один