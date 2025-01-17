https://ukraina.ru/20250117/1060339880.html

Деньги заканчиваются, украинцы тоже. Украинские и зарубежные эксперты и политики о войне и мире

Деньги заканчиваются, украинцы тоже. Украинские и зарубежные эксперты и политики о войне и мире - 17.01.2025 Украина.ру

Деньги заканчиваются, украинцы тоже. Украинские и зарубежные эксперты и политики о войне и мире

На Украине думают над тем, почему до сих пор действует запрет Зеленского самому себе вести переговоры с Владимиром Путиным, считают людей и просят Америку вернуть ядерное оружие.

2025-01-17T12:50

2025-01-17T12:50

2025-01-17T12:50

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В Киеве понимают, что после 20 января (дата инаугурации Дональда Трампа) велика вероятность того, что придётся всё же говорить о том или ином варианте прекращения огня. Но как говорить с Москвой, если переговоры с РФ запрещены?Глава украинского МИД Андрей Сибига на днях подтвердил, что запрет на переговоры Украины с Путиным, введённый решением СНБО осенью 2022 года, действует и сейчас."По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождемся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги", - сказал министр, чьи слова приводит телеграм-канал MediaPost.Своё объяснение этому даёт популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный": в понимании киевских функционеров этот запрет якобы играет на повышение ставок в переговорах - "мол, смотрите, на какие нам необходимо идти уже уступки и удары по имиджу, а значит, если мы тут "подвинемся", в другом не сможем".Логика топорная, но других козырей у офиса Зеленского нет, пишет "Легитимный". При этом источник канала указывает, что "риск таких заявлений в том, что они дают козырь Трампу на обоснование своей личной встречи с Путиным без участия Зеленского".Чего ждать от Трампа? На подконтрольной Киеву Украине одни ждут от избранного президента США выполнения обещаний о скором завершении конфликта, другие (партия войны) надеются на то, что США вынуждены будут продолжать оказывать помощь киевскому режиму и деньгами, и оружием.Сидящий в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что американцы скоро из украинского конфликта уйдут."...Уйдя из Сирии, Путин устранил фундаментальную причину начала противостояния с США на Ближнем Востоке. Так что выход США из Украины при Трампе - не просто реален, а геополитически обоснован. Россия убралась с Ближнего Востока, США с Украины", - написал нардеп в своём телеграм-канале.Правда, на практике США с Украины пока что не убрались, а сам Трамп уже говорит не о "24 часах" на решение украинской проблемы, а о сроке примерно в полгода. И советники Трампа теперь признают, что процесс урегулирования украинского кризиса "продлится месяцы или даже больше", сообщает Reuters.Кандидат в шефы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США, на которых рассматривалась его кандидатура, заявил, что Трамп "совершенно ясно дал понять, что хотел бы видеть завершение этого (украинского — Ред.) конфликта" настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно.Тут следует подчеркнуть, что под "украинцами" надо понимать киевский режим, поскольку миллионы украинцев живут и в России, и они по-своему оценивают, какое завершение конфликта было бы для них приемлемо. Наверняка эти их оценки сильно расходятся с оценками тех, кто сидит на Банковой.Кандидат на пост главы госдепартамента США Марко Рубио считает, что "эта война должна закончиться", а официальная позиция США должна состоять в том, чтобы содействовать её завершению" (с таким заявлением он выступил на слушаниях в сенате). По его мнению, началом урегулирования может стать режим прекращение огня.Политик отметил при этом, что "проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы".Но не всё так просто. Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил журналистам на брифинге, что президент США Джо Байден убеждал Трампа продолжить поддержку Киева с тем, чтобы на будущих переговорах "Украина смогла занять позицию силы", передаёт РИА Новости.В Москве ранее заявляли, что приветствуют готовность Трампа решать проблемы через диалог с РФ.Но пока это только намерения. Тем временем генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса готовиться к войне, якобы для того, чтобы её предотвратить. По его словам, сейчас "надо переключить мышление на военное время" и увеличить расходы на оборонное производство.В киевских "элитах" настроения тоже по-прежнему весьма воинственные — умирать-то не "элитариям". Впрочем, в Киеве признают, что для людей для погибели уже не хватает. Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко* заявил, что чьё-то воровство сейчас покрывают жизнями и "теперь их не хватает", а если согласиться с требованием США о мобилизации 18-летних украинцев, то это будет означать уничтожение "будущего Украины как нации"."Соединённым Штатам надо сказать: "Уважаемые США, пожалуйста, верните нам ядерное оружие, которое вы вместе с Россией у нас забрали, и мы у вас больше ничего не просим, ни денег, ни оружия", - заявил нардеп, чьи слова приводит издание "Политнавигатор".Каким образом можно будет рассчитывать на сохранение будущего Украины, переведя конфликт в ядерную фазу, украинский политик не пояснил.Когда же всё это закончится и чем? Ведь потери несут не только ВСУ, и от необъявленной, но уносящей тысячи жизней войны устали не только на Украине. Однако остановить всё просто так нельзя, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов."Конечно, все хотят, чтобы специальная военная операция завершилась как можно скорее. Но это станет возможным только тогда, когда мы добьемся всех поставленных в ней целей", - сказал он в интервью "Парламентской газете".По словам депутата, "иначе просто потеряется смысл и всё сделанное к настоящему дню окажется бессмысленным".От конкретных прогнозов он воздержался, но подчеркнул, что "мы все прекрасно видим и чувствуем, что сегодня мы гораздо ближе к выполнению поставленных целей, чем год и даже полгода назад".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии"

https://ukraina.ru/20250116/1060274794.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, нато