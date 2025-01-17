https://ukraina.ru/20250117/1060329160.html
Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу - 17.01.2025 Украина.ру
Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
России надо делать упор на том, что у нее уже хорошо получается. Пока отечественные орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T03:45
2025-01-17T03:45
2025-01-17T03:45
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Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.К сожалению, у российских артиллерийских систем нет такой дальности стрельбы, указал эксперт. Зато у нас есть РСЗО, которые позволяют работать на такую дальность. К тому же, у России есть прекрасный опыт использования "Искандеров", отметил он.Хотя с артиллерией НАТО тоже не все так однозначно, потому что те же их САУ не предназначены для активных боевых действий. У них быстро начинают выходить из строя стволы, что приводит к снижению дальности и точности огня, констатировал эксперт."Нам надо делать упор на том, что у нас уже хорошо получается. Да, наши орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250116/1060305834.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, запад, украина, владимир евсеев, вс рф, артиллерия, нато, вооружения, рсзо, торнадо, разведка, технологии, сау, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Евсеев, ВС РФ, артиллерия, НАТО, вооружения, РСЗО, Торнадо, разведка, технологии, САУ, СВО, детали, Спецоперация
Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
России надо делать упор на том, что у нее уже хорошо получается. Пока отечественные орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев