Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу - 17.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250117/1060329160.html
Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу - 17.01.2025 Украина.ру
Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
России надо делать упор на том, что у нее уже хорошо получается. Пока отечественные орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T03:45
2025-01-17T03:45
новости
россия
запад
украина
владимир евсеев
вс рф
артиллерия
нато
вооружения
рсзо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434350_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_85d86314c67c21e9249b7677b0da7c3b.jpg.webp
Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.К сожалению, у российских артиллерийских систем нет такой дальности стрельбы, указал эксперт. Зато у нас есть РСЗО, которые позволяют работать на такую дальность. К тому же, у России есть прекрасный опыт использования "Искандеров", отметил он.Хотя с артиллерией НАТО тоже не все так однозначно, потому что те же их САУ не предназначены для активных боевых действий. У них быстро начинают выходить из строя стволы, что приводит к снижению дальности и точности огня, констатировал эксперт."Нам надо делать упор на том, что у нас уже хорошо получается. Да, наши орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250116/1060305834.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434350_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_906123f3566cb39f4ff71024324c64d6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, владимир евсеев, вс рф, артиллерия, нато, вооружения, рсзо, торнадо, разведка, технологии, сау, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Евсеев, ВС РФ, артиллерия, НАТО, вооружения, РСЗО, Торнадо, разведка, технологии, САУ, СВО, детали, Спецоперация

Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу

03:45 17.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
России надо делать упор на том, что у нее уже хорошо получается. Пока отечественные орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.
К сожалению, у российских артиллерийских систем нет такой дальности стрельбы, указал эксперт. Зато у нас есть РСЗО, которые позволяют работать на такую дальность. К тому же, у России есть прекрасный опыт использования "Искандеров", отметил он.
"Дело в том, что для дальнобойной артиллерии нужны высокие технологии. Они у нас есть, но в целом они уступают передовым аналогам Запада (дальность и точность стрельбы)", — подчеркнул Евсеев.
Хотя с артиллерией НАТО тоже не все так однозначно, потому что те же их САУ не предназначены для активных боевых действий. У них быстро начинают выходить из строя стволы, что приводит к снижению дальности и точности огня, констатировал эксперт.
"Нам надо делать упор на том, что у нас уже хорошо получается. Да, наши орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 10:56
Ближний Восток: Трамп договорился о мире?Еще не вступив в должность президента, Дональд Трамп объявил о предварительной сделке на Ближнем Востоке, между Израилем и ХАМАС, которая рассматривается некоторыми экспертами как пролог к мирному урегулированию в секторе Газа.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаВладимир ЕвсеевВС РФартиллерияНАТОвооруженияРСЗОТорнадоразведкатехнологииСАУСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт
05:30"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных
05:15На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском
05:00Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии
04:45Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев
04:30"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область
04:15Торопиться пока нет смысла: Евсеев рассказал, когда курская земля станет "большой могилой" для ВСУ
04:00"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ
03:45Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
03:30Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом
03:15ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм
22:07Смешная цена вопроса. Что стоит за санкциями против сербской дочки "Газпрома"
19:30Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя
18:16Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января
18:12Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей
18:09"Мир на Украине за 24 часа, ни одной начатой войны": не все поняли скрытый подтекст обещаний Трампа
17:42Михаил Таратута: кто он
17:34Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье
17:24Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия очищает от ВСУ Покровский коридор и не выпускает их из-под Курска
17:11"Википедия": территория лжи
Лента новостейМолния