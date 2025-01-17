https://ukraina.ru/20250117/1060329160.html

Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу

Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу - 17.01.2025 Украина.ру

Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу

России надо делать упор на том, что у нее уже хорошо получается. Пока отечественные орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-01-17T03:45

2025-01-17T03:45

2025-01-17T03:45

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Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.К сожалению, у российских артиллерийских систем нет такой дальности стрельбы, указал эксперт. Зато у нас есть РСЗО, которые позволяют работать на такую дальность. К тому же, у России есть прекрасный опыт использования "Искандеров", отметил он.Хотя с артиллерией НАТО тоже не все так однозначно, потому что те же их САУ не предназначены для активных боевых действий. У них быстро начинают выходить из строя стволы, что приводит к снижению дальности и точности огня, констатировал эксперт."Нам надо делать упор на том, что у нас уже хорошо получается. Да, наши орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250116/1060305834.html

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