ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Великая Новоселка и Времевка сейчас фактически находятся в окружении. Но в перспективе для ВС РФ было бы важно решить эти задачи, чтобы выходить в тыл Гуляйполю и уничтожать Запорожскую группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На юге Донбасса осталось не так много населенных пунктов, которые надо освободить. На днях ВС РФ взяли Нескучное, а Великая Новоселка и Времевка сейчас фактически находятся в окружении, рассказал эксперт.
"Наверное, сначала мы займем Времевку, потом Великую Новоселку. Мы торопиться не будем, чтобы сберечь жизни личного состава, а постепенно режем дороги. Но в перспективе для нас было бы важно решить эти задачи, чтобы выходить в тыл Гуляйполю и уничтожать Запорожскую группировку ВСУ", — подчеркнул Евсеев.
Что касается Покровска (Красноармейска), то в первую очередь российской армии надо зачистить коридор от него до Курахово длиной в 30 километров. Между Курахово и Покровском есть населенные пункты, которые берут в клещи и освобождают ВС РФ, указал он.
"И я правда не понимаю, почему в боях за эти поселки украинское командование гробит столько личного состава. В частности, есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
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