ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт - 17.01.2025 Украина.ру
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ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт
ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт - 17.01.2025 Украина.ру
ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт
Великая Новоселка и Времевка сейчас фактически находятся в окружении. Но в перспективе для ВС РФ было бы важно решить эти задачи, чтобы выходить в тыл Гуляйполю и уничтожать Запорожскую группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T05:45
2025-01-17T05:45
новости
россия
курахово
донбасс
владимир евсеев
украина.ру
украина
покровск/красноармейск
гуляйполе
запорожье
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На юге Донбасса осталось не так много населенных пунктов, которые надо освободить. На днях ВС РФ взяли Нескучное, а Великая Новоселка и Времевка сейчас фактически находятся в окружении, рассказал эксперт.Что касается Покровска (Красноармейска), то в первую очередь российской армии надо зачистить коридор от него до Курахово длиной в 30 километров. Между Курахово и Покровском есть населенные пункты, которые берут в клещи и освобождают ВС РФ, указал он. "И я правда не понимаю, почему в боях за эти поселки украинское командование гробит столько личного состава. В частности, есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250116/1060320102.html
россия
курахово
донбасс
украина
покровск/красноармейск
запорожье
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новости, россия, курахово, донбасс, владимир евсеев, украина.ру, украина, покровск/красноармейск, гуляйполе, запорожье, всу, освобождение, вс рф, сво, наступление, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Донбасс, Владимир Евсеев, Украина.ру, Украина, Покровск/Красноармейск, Гуляйполе, Запорожье, ВСУ, освобождение, ВС РФ, СВО, наступление, детали, Спецоперация

ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт

05:45 17.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Великая Новоселка и Времевка сейчас фактически находятся в окружении. Но в перспективе для ВС РФ было бы важно решить эти задачи, чтобы выходить в тыл Гуляйполю и уничтожать Запорожскую группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На юге Донбасса осталось не так много населенных пунктов, которые надо освободить. На днях ВС РФ взяли Нескучное, а Великая Новоселка и Времевка сейчас фактически находятся в окружении, рассказал эксперт.
"Наверное, сначала мы займем Времевку, потом Великую Новоселку. Мы торопиться не будем, чтобы сберечь жизни личного состава, а постепенно режем дороги. Но в перспективе для нас было бы важно решить эти задачи, чтобы выходить в тыл Гуляйполю и уничтожать Запорожскую группировку ВСУ", — подчеркнул Евсеев.
Что касается Покровска (Красноармейска), то в первую очередь российской армии надо зачистить коридор от него до Курахово длиной в 30 километров. Между Курахово и Покровском есть населенные пункты, которые берут в клещи и освобождают ВС РФ, указал он.
"И я правда не понимаю, почему в боях за эти поселки украинское командование гробит столько личного состава. В частности, есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 15:24
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