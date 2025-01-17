https://ukraina.ru/20250117/1060321649.html

ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт

ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт - 17.01.2025 Украина.ру

ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт

Великая Новоселка и Времевка сейчас фактически находятся в окружении. Но в перспективе для ВС РФ было бы важно решить эти задачи, чтобы выходить в тыл Гуляйполю и уничтожать Запорожскую группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-01-17T05:45

2025-01-17T05:45

2025-01-17T05:45

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владимир евсеев

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украина

покровск/красноармейск

гуляйполе

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На юге Донбасса осталось не так много населенных пунктов, которые надо освободить. На днях ВС РФ взяли Нескучное, а Великая Новоселка и Времевка сейчас фактически находятся в окружении, рассказал эксперт.Что касается Покровска (Красноармейска), то в первую очередь российской армии надо зачистить коридор от него до Курахово длиной в 30 километров. Между Курахово и Покровском есть населенные пункты, которые берут в клещи и освобождают ВС РФ, указал он. "И я правда не понимаю, почему в боях за эти поселки украинское командование гробит столько личного состава. В частности, есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250116/1060320102.html

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новости, россия, курахово, донбасс, владимир евсеев, украина.ру, украина, покровск/красноармейск, гуляйполе, запорожье, всу, освобождение, вс рф, сво, наступление, детали, спецоперация