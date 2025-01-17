Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев - 17.01.2025 Украина.ру
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Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев
Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев - 17.01.2025 Украина.ру
Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев
Российские ударные БПЛА "Ланцет" смогут подбить новейшие колесные САУ "Boxer RCH 155", переданные Украине. Когда разведка вычислит районы сосредоточения и развертывания "Боксеров", они будут уничтожены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T04:45
2025-01-17T04:45
новости
россия
украина
германия
владимир евсеев
сау
"ланцет"
"искандер"
рсзо
разведка
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Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.По мнению эксперта, на быстрое уничтожение "Боксеров" рассчитывать не стоит. Армии всегда нужно время, чтобы выработать тактику против того или иного западного вооружения, отметил он.Российские ударные БПЛА вроде "Ланцета" действительно смогут подбить новые немецкие САУ. Но пока места их дислокации неизвестны. Самоходки всегда работают с выходом на позиции, а потом куда-то прячутся, уточнил Евсеев.К сожалению, у российских артиллерийских систем такой дальности стрельбы нет, указал эксперт. Зато у нас есть РСЗО, которые позволяют работать на такую дальность (70-90 километров. — Ред.). К тому же, у ВС РФ есть отличный опыт использования "Искандеров". Самое главное, чтобы хорошо была организована разведка, подчеркнул Евсеев."Сейчас время между обнаружением цели и ее поражением у нас резко сократилось. И если мы вычислим районы сосредоточения и развертывания "Боксеров" (может быть, будут какие-то демаскировочные признаки), мы их уничтожим", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, германия, владимир евсеев, сау, "ланцет", "искандер", рсзо, разведка, вс рф, вооружения, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Германия, Владимир Евсеев, САУ, "Ланцет", "Искандер", РСЗО, разведка, ВС РФ, вооружения, СВО, детали, Спецоперация

Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев

04:45 17.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
- РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© commons.wikimedia.org / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
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Российские ударные БПЛА "Ланцет" смогут подбить новейшие колесные САУ "Boxer RCH 155", переданные Украине. Когда разведка вычислит районы сосредоточения и развертывания "Боксеров", они будут уничтожены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.
По мнению эксперта, на быстрое уничтожение "Боксеров" рассчитывать не стоит. Армии всегда нужно время, чтобы выработать тактику против того или иного западного вооружения, отметил он.
Российские ударные БПЛА вроде "Ланцета" действительно смогут подбить новые немецкие САУ. Но пока места их дислокации неизвестны. Самоходки всегда работают с выходом на позиции, а потом куда-то прячутся, уточнил Евсеев.
К сожалению, у российских артиллерийских систем такой дальности стрельбы нет, указал эксперт. Зато у нас есть РСЗО, которые позволяют работать на такую дальность (70-90 километров. — Ред.). К тому же, у ВС РФ есть отличный опыт использования "Искандеров". Самое главное, чтобы хорошо была организована разведка, подчеркнул Евсеев.
"Сейчас время между обнаружением цели и ее поражением у нас резко сократилось. И если мы вычислим районы сосредоточения и развертывания "Боксеров" (может быть, будут какие-то демаскировочные признаки), мы их уничтожим", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 07:00
Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на АрктикуМы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику врага. Надеюсь, украинцы опомнятся и сметут свою власть, которая заставляет их умирать за чужие интересы. А если не опомнятся – они просто исчезнут, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
 
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