"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам - 22.06.2024 Украина.ру
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"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам
"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам - 22.06.2024 Украина.ру
"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов
2024-06-22T15:03
2024-06-22T15:03
новости
анатолий антонов
владимир путин
визит
кндр
вьетнам
россия
сша
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Он заострил внимание на том, что почти всегда после значимых визитов куда-либо российских представителей, туда же отправляются американские эмиссары с целью "вынюхать" детали достигнутых договоренностей и попытаться нивелировать достигнутые результаты.И действительно, вслед за Путиным в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк. Официально поводом к его визиту туда стала необходимость "подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом".Параллельно корейское информационное агентство Yonhap написало о том, что в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР США решились на отчаянный шаг: американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye прибыл в южнокорейский порт Пусан."Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", - говорится в публикации.На днях президент России Владимир Путин совершил государственные визиты во Вьетнам и КНДР, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.В частности, по итогам его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран.По итогам переговоров Путин заявил, что не исключает также военного и технического сотрудничества с КНДР.
https://ukraina.ru/20240622/1055786031.html
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новости, анатолий антонов, владимир путин, визит, кндр, вьетнам, россия, сша
Новости, Анатолий Антонов, Владимир Путин, визит, КНДР, Вьетнам, Россия, США

"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам

15:03 22.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов
"Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась. Еще раз подтверждено о том, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам", - сказал Антонов.
Он заострил внимание на том, что почти всегда после значимых визитов куда-либо российских представителей, туда же отправляются американские эмиссары с целью "вынюхать" детали достигнутых договоренностей и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
И действительно, вслед за Путиным в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк. Официально поводом к его визиту туда стала необходимость "подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом".
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
11:28
Посол Антонов: власти США трясет от успехов РоссииАмериканские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина. Такое заявление 22 июня сделал посол РФ в США Анатолий Антонов
Параллельно корейское информационное агентство Yonhap написало о том, что в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР США решились на отчаянный шаг: американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye прибыл в южнокорейский порт Пусан.
"Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", - говорится в публикации.
12:26
В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шагАмериканский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом сообщило корейское информационное агентство Yonhap
На днях президент России Владимир Путин совершил государственные визиты во Вьетнам и КНДР, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.
В частности, по итогам его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран.
По итогам переговоров Путин заявил, что не исключает также военного и технического сотрудничества с КНДР.
 
НовостиАнатолий АнтоновВладимир ПутинвизитКНДРВьетнамРоссияСША
 
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