https://ukraina.ru/20240622/1055789892.html

"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам

"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам - 22.06.2024 Украина.ру

"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов

2024-06-22T15:03

2024-06-22T15:03

2024-06-22T15:03

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Он заострил внимание на том, что почти всегда после значимых визитов куда-либо российских представителей, туда же отправляются американские эмиссары с целью "вынюхать" детали достигнутых договоренностей и попытаться нивелировать достигнутые результаты.И действительно, вслед за Путиным в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк. Официально поводом к его визиту туда стала необходимость "подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом".Параллельно корейское информационное агентство Yonhap написало о том, что в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР США решились на отчаянный шаг: американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye прибыл в южнокорейский порт Пусан."Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", - говорится в публикации.На днях президент России Владимир Путин совершил государственные визиты во Вьетнам и КНДР, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.В частности, по итогам его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран.По итогам переговоров Путин заявил, что не исключает также военного и технического сотрудничества с КНДР.

https://ukraina.ru/20240622/1055786031.html

https://ukraina.ru/20240622/1055787382.html

кндр

вьетнам

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новости, анатолий антонов, владимир путин, визит, кндр, вьетнам, россия, сша