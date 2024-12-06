https://ukraina.ru/20241206/1059476587.html

В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - 06.12.2024 Украина.ру

В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое в ночь на 6 декабря опубликовал американский журналист Такер Карлсон на платформе Х (заблокирована в РФ), менее чем за три часа собрало более трех миллионов просмотров

2024-12-06T18:00

2024-12-06T18:00

2024-12-06T18:00

эксклюзив

сергей лавров

такер карлсон

интервью

россия

украина

сша

игорь мосийчук

нато

reuters

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"Настоящий", "откровенен, в отличие от нашей администрации", "очень умен, прямолинеен и очень надежен" — так американские слушатели охарактеризовали в комментариях главу российской дипломатии после просмотра интервью.Западные СМИ подчеркивают, что влиятельный союзник избранного президента США Дональда Трампа Такер Карлсон поехал в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России в момент, когда дипломатия вокруг возможного прекращения огня на Украине активизировалась. Что сказал Лавров по поводу того, как могло бы выглядеть будущее мирное соглашение? Ответ на этот вопрос искали в интервью российского министра все влиятельные западные издания.Телеканал France 24 выделил главные моменты из интервью Сергея Лаврова, делая акцент на том, что, по словам министра, Россия готова защищаться любыми средствами и не допустит того, что США и их союзники называют "стратегическим поражением России".В публикации телеканала также сообщалось, что Лавров обвинил администрацию Байдена в эскалации конфликта на Украине и попытках запугать Россию и другие страны на международной арене.France 24 процитировал слова главы российского МИД о том, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное решение путем переговоров"."Описывая, как могло бы выглядеть такое мирное соглашение, высокопоставленный российский дипломат сказал, что среди прочих требований Киев должен был бы согласиться с претензиями России на контроль над Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областями", — подчеркнул французский телеканал.Агентство отмечает, что по словам главы российской дипломатии, любая сделка по Украине должна признавать реалии на местах, защищать права русскоязычного населения Украины и исключить вступление этой страны в НАТО."Никакого НАТО, абсолютно. Никаких военных баз. Никаких военных учений на украинской земле с участием иностранных войск", - процитировало агентство слова Лаврова из интервью Карлсону.При этом в публикации упоминется информация, которую агентство получило на днях от источников близких к Трампу: советники избранного президента США собираются предложить, чтобы Украина уступила России большую часть территории и сняла с повестки дня членство в Североатлантическом альянсе.В Индии интервью министра иностранных дел назвали пугающим предупреждением США, сославшись на его заявление о том, что Москва готова использовать любые средства, для того, чтобы не допустить стратегического поражения России."Министр иностранных дел России Лавров выступил с ужасающей угрозой Соединенным Штатам", - отметило издание The Times of India.Тем временем сербский государственный телеканал РТС сделал акцент на словах Сергея Лаврова о том, что Россия официально не находится в состоянии войны с США. На своем сайте телеканал публикует заявление министра о гибридной войне, которая ведется на Украине, в ходе которой Вашингтон помогает украинским военным использовать современное западное оружие большой дальности против российской стороны. По словам российского министра, Москва хотела бы поддерживать хорошие отношения со всем странами, особенно с такой большой страной, как США, подчеркиевает при этом телеканал.Также в Сербии выделили слова Лаврова о том, что Россия не желает уничтожать украинский народ, так как украинцы русским братья и сестры.Немецкий политик Бьорн Хеке считает, что, записав интервью с Лавровым, Такер Карлсон фактически выполнил роль политического переговорщика, поскольку действующие власти должны договариваться друг с другом на фоне международной эскалации. Об этом он написал своем аккаунте в соцсетях. Политик также назвал Лаврова одним из самых умных политических деятелей современности и посоветовал европейцам внимательно посмотреть интервью.Политики на Украине интервью российского министра иностранных дел восприняли с определенной долей пессимизма. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*, считает, что позиция Москвы касательно Украины осталась совершенно неизменной.Он обратил внимание на то, что Лавров назвал первоначальным условием для мирных переговоров: полный отказ Киева от вступления в НАТО, запрет западных военных баз и учений с участием иностранных войск, признание реалий на земле и вхождение в состав Российской Федерации четырех регионов. Также экс-депутат упомянул отмену Зеленским указа о запрете переговоров с РФ и отмену законов, ограничивающих использование русского языка, культуры, СМИ и Украинской православной церкви.По словам Мосийчука*, сорванные Киевом с подачи Лондона Стамбульские соглашения, предлагаемые Россией весной 2022 года, были многократно выгоднее для Украины.Журналисты украинского информагентства УНИАН тоже крайне разочарованы выступлением Лаврова. В телеграм-канале агентства они назвали условия России для переговоров с Украиной, которые озвучил Лавров, "наглыми и безумными". В том числе, им не понравилось заявление министра иностранных дел РФ о том, что Россия готова быть в числе стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.Руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что Москва готовится к активным действиям в Херсонской и Запорожской областях, чтобы "торговать этой угрозой, так же, как и "Орешником" в рамках своей стратегии повышения ставок". По словам Коваленко, об этом говорил Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону, пока "армия России показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах"."Украина понимает угрозы и имеет собственный план противодействия", - написал Коваленко в своем телеграм-канале.По всей видимости, в Киеве понимают, что Такер Карлсон приехал к Лаврову не просто так, а для того, чтобы понять, при каких условиях и на каких началах Россия может согласиться на переговоры по Украине. Понятно, что условия, озвученные Лавровым, не устраивают режим в Киеве, для которого продление конфликта является единственным шансом на выживание.* Игорь Мосийчук — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Больше о содержании интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону в статье Павла Котова Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону

https://ukraina.ru/20241206/1059460705.html

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эксклюзив, сергей лавров, такер карлсон, интервью, россия, украина, сша, игорь мосийчук, нато, reuters, мид