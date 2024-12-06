В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - 06.12.2024 Украина.ру
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В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - 06.12.2024 Украина.ру
В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое в ночь на 6 декабря опубликовал американский журналист Такер Карлсон на платформе Х (заблокирована в РФ), менее чем за три часа собрало более трех миллионов просмотров
2024-12-06T18:00
2024-12-06T18:00
эксклюзив
сергей лавров
такер карлсон
интервью
россия
украина
сша
игорь мосийчук
нато
reuters
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"Настоящий", "откровенен, в отличие от нашей администрации", "очень умен, прямолинеен и очень надежен" — так американские слушатели охарактеризовали в комментариях главу российской дипломатии после просмотра интервью.Западные СМИ подчеркивают, что влиятельный союзник избранного президента США Дональда Трампа Такер Карлсон поехал в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России в момент, когда дипломатия вокруг возможного прекращения огня на Украине активизировалась. Что сказал Лавров по поводу того, как могло бы выглядеть будущее мирное соглашение? Ответ на этот вопрос искали в интервью российского министра все влиятельные западные издания.Телеканал France 24 выделил главные моменты из интервью Сергея Лаврова, делая акцент на том, что, по словам министра, Россия готова защищаться любыми средствами и не допустит того, что США и их союзники называют "стратегическим поражением России".В публикации телеканала также сообщалось, что Лавров обвинил администрацию Байдена в эскалации конфликта на Украине и попытках запугать Россию и другие страны на международной арене.France 24 процитировал слова главы российского МИД о том, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное решение путем переговоров"."Описывая, как могло бы выглядеть такое мирное соглашение, высокопоставленный российский дипломат сказал, что среди прочих требований Киев должен был бы согласиться с претензиями России на контроль над Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областями", — подчеркнул французский телеканал.Агентство отмечает, что по словам главы российской дипломатии, любая сделка по Украине должна признавать реалии на местах, защищать права русскоязычного населения Украины и исключить вступление этой страны в НАТО."Никакого НАТО, абсолютно. Никаких военных баз. Никаких военных учений на украинской земле с участием иностранных войск", - процитировало агентство слова Лаврова из интервью Карлсону.При этом в публикации упоминется информация, которую агентство получило на днях от источников близких к Трампу: советники избранного президента США собираются предложить, чтобы Украина уступила России большую часть территории и сняла с повестки дня членство в Североатлантическом альянсе.В Индии интервью министра иностранных дел назвали пугающим предупреждением США, сославшись на его заявление о том, что Москва готова использовать любые средства, для того, чтобы не допустить стратегического поражения России."Министр иностранных дел России Лавров выступил с ужасающей угрозой Соединенным Штатам", - отметило издание The Times of India.Тем временем сербский государственный телеканал РТС сделал акцент на словах Сергея Лаврова о том, что Россия официально не находится в состоянии войны с США. На своем сайте телеканал публикует заявление министра о гибридной войне, которая ведется на Украине, в ходе которой Вашингтон помогает украинским военным использовать современное западное оружие большой дальности против российской стороны. По словам российского министра, Москва хотела бы поддерживать хорошие отношения со всем странами, особенно с такой большой страной, как США, подчеркиевает при этом телеканал.Также в Сербии выделили слова Лаврова о том, что Россия не желает уничтожать украинский народ, так как украинцы русским братья и сестры.Немецкий политик Бьорн Хеке считает, что, записав интервью с Лавровым, Такер Карлсон фактически выполнил роль политического переговорщика, поскольку действующие власти должны договариваться друг с другом на фоне международной эскалации. Об этом он написал своем аккаунте в соцсетях. Политик также назвал Лаврова одним из самых умных политических деятелей современности и посоветовал европейцам внимательно посмотреть интервью.Политики на Украине интервью российского министра иностранных дел восприняли с определенной долей пессимизма. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*, считает, что позиция Москвы касательно Украины осталась совершенно неизменной.Он обратил внимание на то, что Лавров назвал первоначальным условием для мирных переговоров: полный отказ Киева от вступления в НАТО, запрет западных военных баз и учений с участием иностранных войск, признание реалий на земле и вхождение в состав Российской Федерации четырех регионов. Также экс-депутат упомянул отмену Зеленским указа о запрете переговоров с РФ и отмену законов, ограничивающих использование русского языка, культуры, СМИ и Украинской православной церкви.По словам Мосийчука*, сорванные Киевом с подачи Лондона Стамбульские соглашения, предлагаемые Россией весной 2022 года, были многократно выгоднее для Украины.Журналисты украинского информагентства УНИАН тоже крайне разочарованы выступлением Лаврова. В телеграм-канале агентства они назвали условия России для переговоров с Украиной, которые озвучил Лавров, "наглыми и безумными". В том числе, им не понравилось заявление министра иностранных дел РФ о том, что Россия готова быть в числе стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.Руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что Москва готовится к активным действиям в Херсонской и Запорожской областях, чтобы "торговать этой угрозой, так же, как и "Орешником" в рамках своей стратегии повышения ставок". По словам Коваленко, об этом говорил Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону, пока "армия России показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах"."Украина понимает угрозы и имеет собственный план противодействия", - написал Коваленко в своем телеграм-канале.По всей видимости, в Киеве понимают, что Такер Карлсон приехал к Лаврову не просто так, а для того, чтобы понять, при каких условиях и на каких началах Россия может согласиться на переговоры по Украине. Понятно, что условия, озвученные Лавровым, не устраивают режим в Киеве, для которого продление конфликта является единственным шансом на выживание.* Игорь Мосийчук — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Больше о содержании интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону в статье Павла Котова Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону
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украина
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сергей лавров, такер карлсон, интервью, россия, украина, сша, игорь мосийчук, нато, reuters, мид
Эксклюзив, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Интервью, Россия, Украина, США, Игорь Мосийчук, НАТО, Reuters, МИД

В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

18:00 06.12.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова журналисту Т. Карлсону
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова журналисту Т. Карлсону
© МИД РФ
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое в ночь на 6 декабря опубликовал американский журналист Такер Карлсон на платформе Х (заблокирована в РФ), менее чем за три часа собрало более трех миллионов просмотров
"Настоящий", "откровенен, в отличие от нашей администрации", "очень умен, прямолинеен и очень надежен" — так американские слушатели охарактеризовали в комментариях главу российской дипломатии после просмотра интервью.
Западные СМИ подчеркивают, что влиятельный союзник избранного президента США Дональда Трампа Такер Карлсон поехал в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России в момент, когда дипломатия вокруг возможного прекращения огня на Украине активизировалась. Что сказал Лавров по поводу того, как могло бы выглядеть будущее мирное соглашение? Ответ на этот вопрос искали в интервью российского министра все влиятельные западные издания.
Телеканал France 24 выделил главные моменты из интервью Сергея Лаврова, делая акцент на том, что, по словам министра, Россия готова защищаться любыми средствами и не допустит того, что США и их союзники называют "стратегическим поражением России".
В публикации телеканала также сообщалось, что Лавров обвинил администрацию Байдена в эскалации конфликта на Украине и попытках запугать Россию и другие страны на международной арене.
France 24 процитировал слова главы российского МИД о том, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное решение путем переговоров".
"Описывая, как могло бы выглядеть такое мирное соглашение, высокопоставленный российский дипломат сказал, что среди прочих требований Киев должен был бы согласиться с претензиями России на контроль над Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областями", — подчеркнул французский телеканал.
Международное информационно агентство Reuters назвало интервью Лаврова "частью российских сигналов, призванных удержать Вашингтон от дальнейшей эскалации в поддержку Украины, демонстрируя при этом открытость к переговорам".
Агентство отмечает, что по словам главы российской дипломатии, любая сделка по Украине должна признавать реалии на местах, защищать права русскоязычного населения Украины и исключить вступление этой страны в НАТО.
"Никакого НАТО, абсолютно. Никаких военных баз. Никаких военных учений на украинской земле с участием иностранных войск", - процитировало агентство слова Лаврова из интервью Карлсону.
При этом в публикации упоминется информация, которую агентство получило на днях от источников близких к Трампу: советники избранного президента США собираются предложить, чтобы Украина уступила России большую часть территории и сняла с повестки дня членство в Североатлантическом альянсе.
Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
09:35
Лавров указал на неадекватность ЗеленскогоГлава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как изменилось отношение Владимира Зеленского к русскоязычным людям
В Индии интервью министра иностранных дел назвали пугающим предупреждением США, сославшись на его заявление о том, что Москва готова использовать любые средства, для того, чтобы не допустить стратегического поражения России.
"Министр иностранных дел России Лавров выступил с ужасающей угрозой Соединенным Штатам", - отметило издание The Times of India.
Тем временем сербский государственный телеканал РТС сделал акцент на словах Сергея Лаврова о том, что Россия официально не находится в состоянии войны с США. На своем сайте телеканал публикует заявление министра о гибридной войне, которая ведется на Украине, в ходе которой Вашингтон помогает украинским военным использовать современное западное оружие большой дальности против российской стороны.
По словам российского министра, Москва хотела бы поддерживать хорошие отношения со всем странами, особенно с такой большой страной, как США, подчеркиевает при этом телеканал.
Также в Сербии выделили слова Лаврова о том, что Россия не желает уничтожать украинский народ, так как украинцы русским братья и сестры.
Немецкий политик Бьорн Хеке считает, что, записав интервью с Лавровым, Такер Карлсон фактически выполнил роль политического переговорщика, поскольку действующие власти должны договариваться друг с другом на фоне международной эскалации. Об этом он написал своем аккаунте в соцсетях.
Политик также назвал Лаврова одним из самых умных политических деятелей современности и посоветовал европейцам внимательно посмотреть интервью.
Политики на Украине интервью российского министра иностранных дел восприняли с определенной долей пессимизма. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*, считает, что позиция Москвы касательно Украины осталась совершенно неизменной.
Он обратил внимание на то, что Лавров назвал первоначальным условием для мирных переговоров: полный отказ Киева от вступления в НАТО, запрет западных военных баз и учений с участием иностранных войск, признание реалий на земле и вхождение в состав Российской Федерации четырех регионов. Также экс-депутат упомянул отмену Зеленским указа о запрете переговоров с РФ и отмену законов, ограничивающих использование русского языка, культуры, СМИ и Украинской православной церкви.
По словам Мосийчука*, сорванные Киевом с подачи Лондона Стамбульские соглашения, предлагаемые Россией весной 2022 года, были многократно выгоднее для Украины.
"Это значит, что любая следующая сделка будет только хуже (для Киева)", - считает он.
Журналисты украинского информагентства УНИАН тоже крайне разочарованы выступлением Лаврова. В телеграм-канале агентства они назвали условия России для переговоров с Украиной, которые озвучил Лавров, "наглыми и безумными". В том числе, им не понравилось заявление министра иностранных дел РФ о том, что Россия готова быть в числе стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.
Руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что Москва готовится к активным действиям в Херсонской и Запорожской областях, чтобы "торговать этой угрозой, так же, как и "Орешником" в рамках своей стратегии повышения ставок".
По словам Коваленко, об этом говорил Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону, пока "армия России показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах".
"Украина понимает угрозы и имеет собственный план противодействия", - написал Коваленко в своем телеграм-канале.
По всей видимости, в Киеве понимают, что Такер Карлсон приехал к Лаврову не просто так, а для того, чтобы понять, при каких условиях и на каких началах Россия может согласиться на переговоры по Украине.
Понятно, что условия, озвученные Лавровым, не устраивают режим в Киеве, для которого продление конфликта является единственным шансом на выживание.
* Игорь Мосийчук — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Больше о содержании интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону в статье Павла Котова Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону
 
ЭксклюзивСергей ЛавровТакер КарлсонИнтервьюРоссияУкраинаСШАИгорь МосийчукНАТОReutersМИД
 
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