Армения хочет стать "внеблоковой". Политика Пашиняна и кризис ОДКБ - 15.11.2023 Украина.ру
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Армения хочет стать "внеблоковой". Политика Пашиняна и кризис ОДКБ
Армения хочет стать "внеблоковой". Политика Пашиняна и кризис ОДКБ - 15.11.2023 Украина.ру
Армения хочет стать "внеблоковой". Политика Пашиняна и кризис ОДКБ
Премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Москве, который пройдёт 23 ноября. Об этом, согласно сообщению пресс-службы армянского правительства, Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в телефонном разговоре
2023-11-15T11:59
2023-11-15T14:15
эксклюзив
армения
никол пашинян
одкб
касым-жомарт токаев
ильхам алиев
дмитрий песков
россия
белоруссия
снг
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил по этому поводу сожаление. Лукашенко, в свою очередь, призвал Пашиняна не принимать поспешных решений. Однако нынешние действия главы правительства Армении полностью укладываются в логику внешнеполитической линии официального Еревана.Напомним, ранее армянские власти заявили, что односторонняя ориентация на Россию в сфере безопасности была ошибкой. Кроме того, представители Армении в последнее время также бойкотируют мероприятия по линии СНГ. При этом, по сведениям армянских СМИ, в первой половине октября Пашинян на закрытой встрече с экспертами и провластными пропагандистами сообщил, что Ереван уже ищет замену СНГ и ОДКБ и когда он её найдёт, то официально объявит о «внеблоковом статусе» государства.То, что ведомая Пашиняном Армения будет отдаляться от России — достаточно очевидный факт. Однако, помимо прочего, это лишний повод поразмышлять о судьбе ОДКБ, чьё будущее в текущей ситуации представляется достаточно туманным.ОДКБ возникла на фоне образовавшегося после распада СССР «вакуума безопасности», в рамках которого ряд постсоветских стран погрузился в пучину кровавых внутренних конфликтов, национального и религиозного радикализма, а также банального криминала. Часть этих стран поняла, что из всех мировых центров силы лишь Россия способна решить проблему устойчивости политических режимов, большинство из которых было весьма далеко от демократических эталонов. Причём буквально сразу после формирования ОДКБ (2002 год) выяснилось, что входящие в её состав страны отнюдь не склонны согласовывать собственные внешнеполитические решения с коллективными интересами государств ОДКБ — если таковые вообще имелись. К примеру, Узбекистан решил присоединиться к организации в 2006 году после кровавого путча в Андижане. По факту же в работе ОДКБ он не участвовал и в 2012 году её покинул.Все принципиально важные вопросы, связанные с функционированием ОДКБ, всегда решались с трудом. В 2008 году генеральный секретарь организации Николай Бордюжа сетовал на слишком низкий уровень интеграции входящих в ОДКБ государств. Однако, как представляется, проблемы организации связаны не столько с этим, сколько с тем, что национальные интересы ряда стран организации изначально являлись разнонаправленными, и со временем их расхождение усугубилось. Это во многом лишает ОДКБ функциональности.В 2010 году на юге Киргизии начались межэтнические столкновения между местными киргизами и узбеками. Тогдашние киргизские власти обратились за помощью к России. Было решено начать консультации по линии ОДКБ. В итоге организация решила воздержаться от отправки в регион миротворческой миссии.Весной 2021 года между Киргизией и Таджикистаном вспыхнул очередной приграничный конфликт. Стороны использовали стрелковое оружие и миномёты, в результате столкновений погибли два человека. А осенью 2022 года в ход пошла уже реактивная артиллерия и число погибших с обеих сторон перевалило за сотню. Напомним, и Таджикистан, и Киргизия состоят в ОДКБ с момента её основания и по сей день. Однако понимание собственных интересов в сфере безопасности у этих двух стран, как мы видим, несколько разное.В 2021 году пришёл черёд Армении. После того, как ВС Азербайджана, добившись успеха при захвате ряда районов Нагорного Карабаха, начали угрожать уже «международно признанной» армянской территории, Никол Пашинян запросил помощи у ОДКБ. Организация, однако, в происходящее вмешиваться не стала.В Ереване возмущались из-за того, что она даже не выпустила резолюцию, объявляющую Азербайджан агрессором. Но, объективно говоря, такое действительно сложно себе представить, учитывая всё схему взаимоотношений, сложившихся на постсоветском пространстве. Можно ли всерьёз говорить о том, что отношения с Азербайджаном захочет испортить Казахстан — его традиционный союзник и единомышленник? Или Белоруссия, учитывая тесное сотрудничество между Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым? Да и для России Баку тоже официально является стратегическим партнёром.Силовой потенциал ОДКБ за всю её историю задействовался всего один раз — в 2022 году по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ни до этого момента, ни после него организация не вмешивалась во внутренние дела входящих в неё стран. И в ближайшее время, по всей видимости, этих стран станет на одну меньше.В то же время говорить о смерти ОДКБ смысла нет. Организация может и дальше решать проблемы входящих в неё государств, устраняя угрозы их политическим режимам, борясь с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью и прочими явлениями подобного толка. Однако с иллюзиями по поводу дальнейшей интеграции государств в её рамках, перехода к обязывающему формату принятия ключевых решений и едва ли не становления в качестве постсоветской альтернативы НАТО, следует расстаться.
https://ukraina.ru/20231028/1050572106.html
https://ukraina.ru/20231025/1050452842.html
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Владимир Зотов
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эксклюзив, армения, никол пашинян, одкб, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, дмитрий песков, россия, белоруссия, снг, нато
Эксклюзив, Армения, Никол Пашинян, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Россия, Белоруссия, СНГ, НАТО

Армения хочет стать "внеблоковой". Политика Пашиняна и кризис ОДКБ

11:59 15.11.2023 (обновлено: 14:15 15.11.2023)
 
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Москве, который пройдёт 23 ноября. Об этом, согласно сообщению пресс-службы армянского правительства, Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в телефонном разговоре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил по этому поводу сожаление. Лукашенко, в свою очередь, призвал Пашиняна не принимать поспешных решений.
Однако нынешние действия главы правительства Армении полностью укладываются в логику внешнеполитической линии официального Еревана.
Напомним, ранее армянские власти заявили, что односторонняя ориентация на Россию в сфере безопасности была ошибкой. Кроме того, представители Армении в последнее время также бойкотируют мероприятия по линии СНГ.
При этом, по сведениям армянских СМИ, в первой половине октября Пашинян на закрытой встрече с экспертами и провластными пропагандистами сообщил, что Ереван уже ищет замену СНГ и ОДКБ и когда он её найдёт, то официально объявит о «внеблоковом статусе» государства.
То, что ведомая Пашиняном Армения будет отдаляться от России — достаточно очевидный факт. Однако, помимо прочего, это лишний повод поразмышлять о судьбе ОДКБ, чьё будущее в текущей ситуации представляется достаточно туманным.
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ОДКБ возникла на фоне образовавшегося после распада СССР «вакуума безопасности», в рамках которого ряд постсоветских стран погрузился в пучину кровавых внутренних конфликтов, национального и религиозного радикализма, а также банального криминала.
Часть этих стран поняла, что из всех мировых центров силы лишь Россия способна решить проблему устойчивости политических режимов, большинство из которых было весьма далеко от демократических эталонов.
Причём буквально сразу после формирования ОДКБ (2002 год) выяснилось, что входящие в её состав страны отнюдь не склонны согласовывать собственные внешнеполитические решения с коллективными интересами государств ОДКБ — если таковые вообще имелись.
К примеру, Узбекистан решил присоединиться к организации в 2006 году после кровавого путча в Андижане. По факту же в работе ОДКБ он не участвовал и в 2012 году её покинул.
Все принципиально важные вопросы, связанные с функционированием ОДКБ, всегда решались с трудом. В 2008 году генеральный секретарь организации Николай Бордюжа сетовал на слишком низкий уровень интеграции входящих в ОДКБ государств.
Однако, как представляется, проблемы организации связаны не столько с этим, сколько с тем, что национальные интересы ряда стран организации изначально являлись разнонаправленными, и со временем их расхождение усугубилось. Это во многом лишает ОДКБ функциональности.
В 2010 году на юге Киргизии начались межэтнические столкновения между местными киргизами и узбеками. Тогдашние киргизские власти обратились за помощью к России. Было решено начать консультации по линии ОДКБ. В итоге организация решила воздержаться от отправки в регион миротворческой миссии.
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Напомним, и Таджикистан, и Киргизия состоят в ОДКБ с момента её основания и по сей день. Однако понимание собственных интересов в сфере безопасности у этих двух стран, как мы видим, несколько разное.
В 2021 году пришёл черёд Армении. После того, как ВС Азербайджана, добившись успеха при захвате ряда районов Нагорного Карабаха, начали угрожать уже «международно признанной» армянской территории, Никол Пашинян запросил помощи у ОДКБ. Организация, однако, в происходящее вмешиваться не стала.
В Ереване возмущались из-за того, что она даже не выпустила резолюцию, объявляющую Азербайджан агрессором. Но, объективно говоря, такое действительно сложно себе представить, учитывая всё схему взаимоотношений, сложившихся на постсоветском пространстве.
Можно ли всерьёз говорить о том, что отношения с Азербайджаном захочет испортить Казахстан — его традиционный союзник и единомышленник? Или Белоруссия, учитывая тесное сотрудничество между Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым? Да и для России Баку тоже официально является стратегическим партнёром.
Силовой потенциал ОДКБ за всю её историю задействовался всего один раз — в 2022 году по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ни до этого момента, ни после него организация не вмешивалась во внутренние дела входящих в неё стран. И в ближайшее время, по всей видимости, этих стран станет на одну меньше.
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В то же время говорить о смерти ОДКБ смысла нет. Организация может и дальше решать проблемы входящих в неё государств, устраняя угрозы их политическим режимам, борясь с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью и прочими явлениями подобного толка.
Однако с иллюзиями по поводу дальнейшей интеграции государств в её рамках, перехода к обязывающему формату принятия ключевых решений и едва ли не становления в качестве постсоветской альтернативы НАТО, следует расстаться.
 
ЭксклюзивАрменияНикол ПашинянОДКБКасым-Жомарт ТокаевИльхам АлиевДмитрий ПесковРоссияБелоруссияСНГНАТО
 
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