https://ukraina.ru/20241101/1058545248.html

Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев

Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев - 01.11.2024 Украина.ру

Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев

В Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев: "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить", пишет немецкая газета Bild

2024-11-01T12:31

2024-11-01T12:31

2024-11-01T12:31

новости

германия

украина

польша

бен ходжес

владимир зеленский

bild

ес

беженцы

украинские беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058544578_0:75:754:499_1920x0_80_0_0_8b4ca1c0ee4d3783a771b10cbf6da789.png

В прошлом году немецкое правительство объявило о "турбо-трудоустройстве" для украинцев. Целью этой программы было не допустить роста пособий. Однако, сообщил Bild, программа провалилась, поскольку центры занятости не смогли трудоустроить в рамках этого проекта ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.По данным Счетной палаты Германии, уже в текущем году 40% украинских беженцев, прошедших языковые курсы, получили вакансии от центров занятости, но работать по ним пошло менее одного процента.Европа ищет способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. Такое заявление 31 октября сделал Владимир Зеленский, уточнив, что только "в Германии из 1,1 миллиона украинцев минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются трудоустроиться""Европе надоели украинские беженцы", уже давно пишут СМИ. Однако в последние дни тема стала снова актуальной, о чем свидетельствуют меры, введенные ЕС в отношении приезжих с Украины:Однако впереди всех в вопросе борьбы с тунеядством приезжих с Украины оказалась Польша, которая изначально была абсолютным лидером среди европейских стран в политике открытых дверей для своих восточных соседей.В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на родину, и как следствие, пополнение рядов ВСУ."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал выработать общеевропейский подход к проблеме возвращения украинских мужчин домой, заявив что "наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. Это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи".Похожую мысль высказал и отставной американский генерал Бен Ходжес, который ранее активно симпатизировал Киеву."Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны: на родине, на Украине", - заявил Ходжес.Все это происходит на фоне охоты украинских военкомов на уклонистов, сообщений о массовом дезертирстве из рядов ВСУ, а также информации о "мертвых душах" в украинских войсках.Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины.

https://ukraina.ru/20241031/1058513234.html

https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html

https://ukraina.ru/20241031/1058500203.html

германия

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, польша, бен ходжес, владимир зеленский, bild, ес, беженцы, украинские беженцы