Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев - 01.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241101/1058545248.html
Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев
Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев - 01.11.2024 Украина.ру
Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев
В Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев: "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить", пишет немецкая газета Bild
2024-11-01T12:31
2024-11-01T12:31
новости
германия
украина
польша
бен ходжес
владимир зеленский
bild
ес
беженцы
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058544578_0:75:754:499_1920x0_80_0_0_8b4ca1c0ee4d3783a771b10cbf6da789.png
В прошлом году немецкое правительство объявило о "турбо-трудоустройстве" для украинцев. Целью этой программы было не допустить роста пособий. Однако, сообщил Bild, программа провалилась, поскольку центры занятости не смогли трудоустроить в рамках этого проекта ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.По данным Счетной палаты Германии, уже в текущем году 40% украинских беженцев, прошедших языковые курсы, получили вакансии от центров занятости, но работать по ним пошло менее одного процента.Европа ищет способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. Такое заявление 31 октября сделал Владимир Зеленский, уточнив, что только "в Германии из 1,1 миллиона украинцев минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются трудоустроиться""Европе надоели украинские беженцы", уже давно пишут СМИ. Однако в последние дни тема стала снова актуальной, о чем свидетельствуют меры, введенные ЕС в отношении приезжих с Украины:Однако впереди всех в вопросе борьбы с тунеядством приезжих с Украины оказалась Польша, которая изначально была абсолютным лидером среди европейских стран в политике открытых дверей для своих восточных соседей.В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на родину, и как следствие, пополнение рядов ВСУ."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал выработать общеевропейский подход к проблеме возвращения украинских мужчин домой, заявив что "наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. Это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи".Похожую мысль высказал и отставной американский генерал Бен Ходжес, который ранее активно симпатизировал Киеву."Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны: на родине, на Украине", - заявил Ходжес.Все это происходит на фоне охоты украинских военкомов на уклонистов, сообщений о массовом дезертирстве из рядов ВСУ, а также информации о "мертвых душах" в украинских войсках.Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины.
https://ukraina.ru/20241031/1058513234.html
https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html
https://ukraina.ru/20241031/1058500203.html
германия
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058544578_0:0:736:551_1920x0_80_0_0_6c8fba111b3886aaf642cf2e621c82fa.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, польша, бен ходжес, владимир зеленский, bild, ес, беженцы, украинские беженцы
Новости, Германия, Украина, Польша, Бен Ходжес, Владимир Зеленский, Bild, ЕС, беженцы, украинские беженцы

Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев

12:31 01.11.2024
 
Читать в
В Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев: "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить", пишет немецкая газета Bild
В прошлом году немецкое правительство объявило о "турбо-трудоустройстве" для украинцев. Целью этой программы было не допустить роста пособий. Однако, сообщил Bild, программа провалилась, поскольку центры занятости не смогли трудоустроить в рамках этого проекта ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.
По данным Счетной палаты Германии, уже в текущем году 40% украинских беженцев, прошедших языковые курсы, получили вакансии от центров занятости, но работать по ним пошло менее одного процента.
"Немецкая бюрократия научила их, что здесь не нужно много работать, чтобы жить хорошо", - резюмировали журналисты Bild.
Зеленский возмущается
Вчера, 14:07
Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - ЗеленскийЕвропа ищет способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. Такое заявление 31 октября сделал Владимир Зеленский, уточнив, что только "в Германии из 1,1 миллиона украинцев минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются трудоустроиться"
Европа ищет способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. Такое заявление 31 октября сделал Владимир Зеленский, уточнив, что только "в Германии из 1,1 миллиона украинцев минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются трудоустроиться"
"Европе надоели украинские беженцы", уже давно пишут СМИ. Однако в последние дни тема стала снова актуальной, о чем свидетельствуют меры, введенные ЕС в отношении приезжих с Украины:
  • Норвегия сообщила, что прекращает автоматическую выдачу статуса беженцев украинцам,
  • Во французском регионе Гранд-Эст украинских беженцев попросили до 31 октября освободить занимаемое ими социальное жилье,
  • Ирландия с сентября сократила пособия для украинских беженцев с 232 евро до 38,8 евро в неделю. А с марта будущего года страна прекратит бесплатное размещение прибывающих украинцев,
  • Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил лишить украинских беженцев федеральных пособий и отменить автоматическое получение вида на жительство. Также в 2024 году Берлин отказал во въезде более чем пяти тысячам украинцев.
Однако впереди всех в вопросе борьбы с тунеядством приезжих с Украины оказалась Польша, которая изначально была абсолютным лидером среди европейских стран в политике открытых дверей для своих восточных соседей.
В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на родину, и как следствие, пополнение рядов ВСУ.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.
Радослав Сикорский
3 октября, 12:53
Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал выработать общеевропейский подход к проблеме возвращения украинских мужчин домой, заявив что "наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. Это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи".
Похожую мысль высказал и отставной американский генерал Бен Ходжес, который ранее активно симпатизировал Киеву.
"Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны: на родине, на Украине", - заявил Ходжес.
Все это происходит на фоне охоты украинских военкомов на уклонистов, сообщений о массовом дезертирстве из рядов ВСУ, а также информации о "мертвых душах" в украинских войсках.
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 09:27
Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призракахВ рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины.
 
НовостиГерманияУкраинаПольшаБен ХоджесВладимир ЗеленскийBildЕСбеженцыукраинские беженцы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ
12:31Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев
12:28Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук
12:22"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"
12:10Без РФ никуда: в интервью Карлсону Трамп поднял тему России и приписал себе убийство "Северных потоков"
11:27"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России
11:14Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко
10:57"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР
10:36В России ввели электронную систему подтверждения статуса участника СВО
10:24Депутат Госдумы Шеремет предложил завести дело на Байдена
10:24Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области
10:06Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их
09:57ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны
09:30Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ
08:49Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине
08:29Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров
08:23Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября
08:10Главное за ночь 1 ноября
08:00Исторические мифы: Чёрное море и древние укры
07:54Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда
Лента новостейМолния