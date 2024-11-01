Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев
В Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев: "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить", пишет немецкая газета Bild
В прошлом году немецкое правительство объявило о "турбо-трудоустройстве" для украинцев. Целью этой программы было не допустить роста пособий. Однако, сообщил Bild, программа провалилась, поскольку центры занятости не смогли трудоустроить в рамках этого проекта ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.
По данным Счетной палаты Германии, уже в текущем году 40% украинских беженцев, прошедших языковые курсы, получили вакансии от центров занятости, но работать по ним пошло менее одного процента.
"Немецкая бюрократия научила их, что здесь не нужно много работать, чтобы жить хорошо", - резюмировали журналисты Bild.
Вчера, 14:07Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - ЗеленскийЕвропа ищет способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. Такое заявление 31 октября сделал Владимир Зеленский, уточнив, что только "в Германии из 1,1 миллиона украинцев минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются трудоустроиться"
Европа ищет способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. Такое заявление 31 октября сделал Владимир Зеленский, уточнив, что только "в Германии из 1,1 миллиона украинцев минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются трудоустроиться"
"Европе надоели украинские беженцы", уже давно пишут СМИ. Однако в последние дни тема стала снова актуальной, о чем свидетельствуют меры, введенные ЕС в отношении приезжих с Украины:
- —Норвегия сообщила, что прекращает автоматическую выдачу статуса беженцев украинцам,
- —Во французском регионе Гранд-Эст украинских беженцев попросили до 31 октября освободить занимаемое ими социальное жилье,
- —Ирландия с сентября сократила пособия для украинских беженцев с 232 евро до 38,8 евро в неделю. А с марта будущего года страна прекратит бесплатное размещение прибывающих украинцев,
- —Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил лишить украинских беженцев федеральных пособий и отменить автоматическое получение вида на жительство. Также в 2024 году Берлин отказал во въезде более чем пяти тысячам украинцев.
Однако впереди всех в вопросе борьбы с тунеядством приезжих с Украины оказалась Польша, которая изначально была абсолютным лидером среди европейских стран в политике открытых дверей для своих восточных соседей.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.
3 октября, 12:53Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал выработать общеевропейский подход к проблеме возвращения украинских мужчин домой, заявив что "наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. Это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи".
Похожую мысль высказал и отставной американский генерал Бен Ходжес, который ранее активно симпатизировал Киеву.
"Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны: на родине, на Украине", - заявил Ходжес.
Все это происходит на фоне охоты украинских военкомов на уклонистов, сообщений о массовом дезертирстве из рядов ВСУ, а также информации о "мертвых душах" в украинских войсках.
Вчера, 09:27Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призракахВ рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины.