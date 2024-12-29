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Тимофей Ермаков: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе

Тимофей Ермаков: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе - 29.12.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе

"Орешник" должен уничтожать командные пункты ВСУ и верхушку киевского режима. Но победу гарантирует только физическое занятие территорий, а не тотальные бомбардировки, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-12-29T07:00

2024-12-29T07:00

2024-12-29T07:00

интервью

курская область

донбасс

брянская область

вооруженные силы украины

росгвардия

сво

"орешник"

запорожская область

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Тимофей, какова сейчас обстановка в районе Великой Новоселки (Времевский выступ), где за последнее время происходило много заметных событий (контратаки ВСУ в Новом Комаре, подрывы мостов через реку Мокрые Ялы и самое главное – перерезание шоссе от Гуляйполя)?- Все именно так, как вы описали.Армия России постепенно двигается по юго-западному Донбассу. Как я и ожидал, после взятия Угледара наши войска переключились на Великую Новоселку. Также мы обеспечили себе северный фланг, освободив Селидово и выйдя к Красноармейску (Покровск). После взятия поселка Шевченко мы туда двигаемся особенно интересно. Мы еще подробнее поговорим о том, как наши войска обходят самые серьезные укрепления врага на линии обороны, которые должны были нас встречать с юга. А мы с юга все никак не наступаем.Вот такие вот печальки у нацистов (смеется).Теперь насчет Великой Новоселки. Наши войска действуют как по учебнику. Не без проблем, но с отрезанием логистики этого населенного пункта у нас полный порядок. Да, в Новом Комаре противник контратаковал позиции, которые заняли морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота, но это просто отсрочило на неделю перерезание трассы к Великой Новоселке с севера. Потом мы освободили Благодатное, форсировали реку Мокрые Ялы, обошли Нескучное и Времевку, и в итоге вышли на дорогу к Гуляйполю.Я ожидал, что мы с чуть более западного участке выйдем на эту дорогу в районе Новополя после Ровнополя, но у нас это получилось в районе Времевки.Короче говоря, Великая Новоселка находится в оперативном окружении.Физически ВСУ мы еще не окружили. У противника еще есть выход по грунтовкам и по полям. Но, учитывая какая-там погода, техника просто вязнет в этой каше под ногами. Говорят, что танки грязи не боятся. Это не так. Еще как боятся. Если посадить танк на пузо, его двумя танками оттуда не вытащишь. Короче говоря, уходить нацисты будут малыми пехотными группами. Кто может – тот уйдет, побросав технику и раненых.Так что в новогодние праздники нас с вами ждут подарки не только со взятием Курахово, но и со взятием Великой Новоселки.- Правду ли говорят, что ВСУ сейчас для удержания всей линии от Великой Новоселки до Красноармейска бросили в бой резервы, которые они заготавливали для нового наступления?- Вряд ли. Во всяком случае, количество украинских пленных и подбитой техники на этом участке никак кратно не увеличилось.Были разговоры, что противник перебросил в Донбасс что-то из-под Купянска, и это позволило нам прорваться на 5 километров в районе Боровой и Андреевки, но не думаю, что это правда. Во-первых, это слишком большое логистическое плечо. Во-вторых, ВСУ сейчас цепляются за Курскую область, потому что им за последние два года СВО там в какой-то момент поперло.Логистика на Суджу сохраняется. "Мясо" везут именно туда. Наша аэроразведка фиксирует перемещения врага в Сумской области. А какие перемещения есть в Донбассе – непонятно. Враг пока не предпринимает никаких действий, которые бы эту оборону усилили.Когда ВСУ в свое время перебросили 72-ю бригаду в многочисленном составе из-под Угледара в Селидово, они пошли в контратаку и на какой-то момент выбили нас из города, но мы вернулись и освободили его.То есть любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье, потому что у них там есть хоть какие-то успехи.- В Курской области наш последний рывок был в начале декабря, когда мы освободили Дарьино и Плехово. Когда ждать следующего рывка? Ожидаете ли вы нападения ВСУ на Брянскую область?- Нападение возможно не на саму Брянскую область, а на стык Брянской и Курской областей. ВСУ могут ударить со стороны Глухова по прямой дороге на Крупец и дальше на Рыльск. Потому что Брянская область слишком болотистая. Там трудно тяжелой техникой наступать.Теперь насчет самой Курской области. Мы наступаем в районе Погребков, Малой Локне и Гуево. Да, иногда мы ловим контратаки ВСУ. Да, нацистов там много. Это пока возможно благодаря удобной логистики через Суджу, потому что мы еще не взяли ни Мартыновку, ни Гуево. Тем не менее, мы там активно наступаем.Это нам кажется, что под Курском что-то затихло, потому что линия фронта не двигается. А так там идут очень тяжелые бои. Иногда говоришь парням: "Что-то у вас там все затихло", а они отвечают: "Что у нас затихло? У нас тут громче, чем где бы то ни было".Образно говоря, сейчас под Курском боксеры вступили в клинч. Все зависит от того, у кого тверже характер и крепче дыхалка. Нам надо и себя, и врага перебороть.- Хватит ли у нас войск, чтобы прикрыть границу на случай новых авантюр ВСУ?- Росгвардия точно этим озадачена. Я общался по этому поводу с офицерами с весьма высокими погонами. Они говорят, что так, как было в Курской области, не будет. Я, конечно, не ездил с ревизией по Белгородской и Брянской областям, но надеюсь, что они правы.Более того, все резервы, которые мы не видим в Донбассе и под Купянском, могут сосредотачиваться в приграничье. Все-таки тема с новым нападением ВСУ активно обсуждается в СМИ. Надеюсь, если что-то такое будет, то их встретят достойно. Было бы неплохо, чтобы мы упреждающие удары наносили: не только авиаудары, но и наземную операцию провели.Хотя я не военный стратег. Генштабу действительно виднее. Говорю это без сарказма.- Вы сказали о продвижении к Красноармейску. Взять его – это наша задача максимум на 2025 год. Просматриваются ли варианты, как мы его будем окружать?- Я не согласен, что это наша задача максимум. Красноармейск может подождать. Давайте посмотрим на карты укреплений ВСУ и поймем, как именно двигаются наши войска.У противника есть три рубежа обороны. Последний рубеж для нас и последний для них проходит мимо сел Андреевка и Петропавловка и уходит в Запорожскую область. Если мы возьмем эти два села и будем двигаться строго на запад, мы выйдем в тыл всей укрепленной линии ВСУ, которую они копали два года.Что делала вражеская пропаганда последние полтора года? Она пыталась навязать нам битву на Запорожье. Я все думал: почему Украина так рассказывала о контрнаступе на юге и прямо туда поперлась? Потому что она хотела вытянуть нас на свои серьезные укрепления, чтобы мы разбились об Орехов и Гуляйполе. Но это не получилось. В итоге они завязли в Работино, Пятихатке и моем любимом селе Лобковое (смеется).Украина до сих пор твердит о нашем наступлении, чтобы мы поперлись туда с юга на самые серьезные линии обороны. А с востока противник в принципе не был готов нас встретить. Они там ничего не копали. И дело даже не в коррупции при строительстве фортификационных сооружений. Они даже не рассчитывали, что мы Авдеевку возьмем.Поэтому я считаю, что со стратегической точки зрения было бы целесообразно выходить в тыл с востока всей Запорожской группировке ВСУ. Если они не идиоты, они будут оттуда откатываться. И вот тогда уже мы сможем поддавить их с юга, продвигаясь на Орехов и Гуляйполе.А Красноармейск может подождать.Понятно, что всем бы хотелось освобождения крупных городов. Это было бы "Гойда" для нас и унижение для нацистов. Но наша задача – разгромить вооруженные силы противника, а не заниматься пиаром.- Что нам в 2025 году нужно будет подтянуть из "железа"? Будет ли мобилизация?- Мобилизация в 2025 году не планируется, но, по моему личному мнению, она нам нужна. Личный состав – это самый ценный фактор победы. Наши предки были не идиоты. В Великую Отечественную войну, помимо Т-34 и Ил-2, решало количество и качество личного состава. Надеюсь, крупные выплаты контрактникам поспособствуют тому, что в армию люди пойдут.Помимо личного состава, нам нужны снаряды. Мы сейчас не слышим сообщений, что их где-то не хватает, но это не значит, что проблема полностью решена. В России же всего шесть пороховых заводов, а этого мало. Надеюсь, что новые предприятия тоже строятся.Более того, мы не можем провести мобилизацию именно потому, что у нас нет снарядов. Мы можем набрать 500 тысяч человек, дать им в руки АК-74 или даже АК-12 (только вместе с отверткой, пожалуйста, потому что иначе его не разобрать), но орудий и боеприпасов для них не хватит.Мне бы хотелось увидеть в войсках больше роботизированной техники. В частности, я собирал деньги ребятам из 22-й армии на подвижную платформу для эвакуации раненых. Они стоят под Сватово и у них 800 метров "открытки", когда враг может контролировать с БПЛА длительный отрывок местности и держать ее под огневым контролем. Хотелось бы, чтобы такой техники было побольше.Наземные дроны разминирования все уже на видео видели, но они какие-то одноразовые. Один дрон-одна мина. Тем не менее, их надо развивать, они нужны. Нужны пулеметные роботы. Нужны роботы для переноски мин. Ездят же по Москве роботы от "Яндекса". Чем не дрон? Засунул туда вместо еды ТМ-ку и погнал.Дроны на оптоволокне, РЭБ, усилители сигнала – все это нужно наращивать.Надеюсь также, что нашим кулибиным, которые сами изготавливают новые беспилотные системы, облегчили заключение контрактов на их поставку в войска. Минобороны же платит постфактум, а им приходится за свои деньги сначала развернуть производство и пройти сертификационные комиссии. Понятно, что комиссии должны быть, но я бы хотел, чтобы государство и народ шли друг другу навстречу ради поддержки нашей армии.Конечно, мне бы хотелось увидеть в войсках больше танков и самолетов, но это уже из разряда пожеланий для Деда Мороза. А все, что я перечислял до этого, мы сделать можем. Было бы желание, не было бы коррупции и бюрократии.- Главным событием года стал запуск "Орешника". Есть мнение, что он будет играть такую же функцию, что и "Искандер", который пугает Польшу под Калининградом, но каждый день применяется на Украине как обычная ракета. Согласны ли вы с ним?- Да, согласен.Необычность "Орешника" заключается в его "начинке". Какая там будет начинка – не знаю. Но первыми, кто ее на себе проверит, будут украинские нацисты. Я вообще считаю, что бить болванками по "Южмашу" было опрометчиво, потому что киевский режим давно не понимает никаких предупреждений. Лечить их бессмысленно. Надо только ликвидировать.Так что ждем боевого применения "Орешника". Надеюсь, что он причинит врагу серьезные разрушения и будет применяться как "Искандер" или "Кинжал".- Я имею в виду, что "Искандер" и "Кинжал" не стали чудо-оружием, которые Украину в каменный век втоптали.- Чудо-оружия не бывает. Как нет философского камня, волшебной палочки и тайной комнаты, где они лежат. "Города берет не кто-то, города берет пехота". Все остальное – средство поддержки пехоты. Конечно, "Орешник" должен уничтожать командные пункты ВСУ и верхушку киевского режима. Но победу гарантирует только физическое занятие территорий, а не тотальные бомбардировки.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241024/1058312779.html

https://ukraina.ru/20241228/1060029034.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, курская область, донбасс, брянская область, вооруженные силы украины, росгвардия, сво, "орешник", запорожская область, дроны, ракеты