https://ukraina.ru/20241230/1060032924.html

Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО

Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО - 30.12.2024 Украина.ру

Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО

Война накладывает на человека очень сильный отпечаток, и страна должна понимать это, когда бойцы СВО начнут возвращаться с фронта. Им потребуется помощь в социализации и поиске нового места в жизни

2024-12-30T05:00

2024-12-30T05:00

2024-12-30T05:00

новости

афганистан

россия

сша

артем жога

владимир путин

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран войны в Афганистане, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Он подчеркнул, что бойцов после возращения с СВО ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, так как именно общество несет ответственность за своих защитников. Собеседник издания обратил внимание на то, что, например, в США создано целое министерство по делам ветеранов.И несмотря на усилия и огромный бюджет ежегодно около шести с половиной тысяч ветеранов ВС США заканчивает жизнь самоубийством. Россия такого себе позволить не может. Наоборот, в нашей стране ветераны должны стать костяком новой жизни. И новой власти.В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО. В числе первых назначение получили Артем Жога, он стал председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР).Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"С полным текстом интервью Вячеслава Некрасова можно знакомиться здесь: "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни.

афганистан

россия

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, афганистан, россия, сша, артем жога, владимир путин, украина.ру