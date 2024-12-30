Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО - 30.12.2024 Украина.ру
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Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО
Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО - 30.12.2024 Украина.ру
Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО
Война накладывает на человека очень сильный отпечаток, и страна должна понимать это, когда бойцы СВО начнут возвращаться с фронта. Им потребуется помощь в социализации и поиске нового места в жизни
2024-12-30T05:00
2024-12-30T05:00
новости
афганистан
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сша
артем жога
владимир путин
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран войны в Афганистане, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Он подчеркнул, что бойцов после возращения с СВО ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, так как именно общество несет ответственность за своих защитников. Собеседник издания обратил внимание на то, что, например, в США создано целое министерство по делам ветеранов.И несмотря на усилия и огромный бюджет ежегодно около шести с половиной тысяч ветеранов ВС США заканчивает жизнь самоубийством. Россия такого себе позволить не может. Наоборот, в нашей стране ветераны должны стать костяком новой жизни. И новой власти.В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО. В числе первых назначение получили Артем Жога, он стал председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР).Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"С полным текстом интервью Вячеслава Некрасова можно знакомиться здесь: "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, афганистан, россия, сша, артем жога, владимир путин, украина.ру
Новости, Афганистан, Россия, США, Артем Жога, Владимир Путин, Украина.ру

Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО

05:00 30.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Война накладывает на человека очень сильный отпечаток, и страна должна понимать это, когда бойцы СВО начнут возвращаться с фронта. Им потребуется помощь в социализации и поиске нового места в жизни
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран войны в Афганистане, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
"У меня там (на СВО. - Ред.) воюют сын и племянники. Есть очень много схожего между нами (ветеранами Афганистана) и нынешними ими. Война накладывает очень сильный отпечаток. Человек возвращается оттуда с обостренным восприятием действительности, тягой к честности, к справедливости, он более решительный. Он хотел бы видеть какие-то позитивные перемены", - сказал Некрасов.
Он подчеркнул, что бойцов после возращения с СВО ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, так как именно общество несет ответственность за своих защитников. Собеседник издания обратил внимание на то, что, например, в США создано целое министерство по делам ветеранов.
И несмотря на усилия и огромный бюджет ежегодно около шести с половиной тысяч ветеранов ВС США заканчивает жизнь самоубийством. Россия такого себе позволить не может. Наоборот, в нашей стране ветераны должны стать костяком новой жизни. И новой власти.
В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО. В числе первых назначение получили Артем Жога, он стал председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР).
Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"
С полным текстом интервью Вячеслава Некрасова можно знакомиться здесь: "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни.
 
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