Ветеран войны рассказал о главной задаче России после СВО
Война накладывает на человека очень сильный отпечаток, и страна должна понимать это, когда бойцы СВО начнут возвращаться с фронта. Им потребуется помощь в социализации и поиске нового места в жизни
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран войны в Афганистане, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
"У меня там (на СВО. - Ред.) воюют сын и племянники. Есть очень много схожего между нами (ветеранами Афганистана) и нынешними ими. Война накладывает очень сильный отпечаток. Человек возвращается оттуда с обостренным восприятием действительности, тягой к честности, к справедливости, он более решительный. Он хотел бы видеть какие-то позитивные перемены", - сказал Некрасов.
Он подчеркнул, что бойцов после возращения с СВО ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, так как именно общество несет ответственность за своих защитников. Собеседник издания обратил внимание на то, что, например, в США создано целое министерство по делам ветеранов.
И несмотря на усилия и огромный бюджет ежегодно около шести с половиной тысяч ветеранов ВС США заканчивает жизнь самоубийством. Россия такого себе позволить не может. Наоборот, в нашей стране ветераны должны стать костяком новой жизни. И новой власти.
В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО. В числе первых назначение получили Артем Жога, он стал председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР).
С полным текстом интервью Вячеслава Некрасова можно знакомиться здесь: "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни.