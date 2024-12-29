https://ukraina.ru/20241229/1060055688.html

Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев

Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев - 29.12.2024 Украина.ру

Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев

Если Россия действительно производит 25 "Орешников" в месяц, то ВС РФ надо оставлять на складах 15 ракет на случай войны с НАТО, а остальные 10 тратить на Украину. Потому что сейчас тоже идет война и российским силам нужна помощь

2024-12-29T10:42

2024-12-29T10:42

2024-12-29T10:42

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Он отметил, что с помощью ракетной системы ВС РФ должны выводить из строя оборонные заводы, объекты энергетики, железнодорожные станции и мосты Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник сказал, что с помощью "Орешника" Россия может стереть с лица земли военные базы и города противника.Когда "Орешник" ударит, в этом месте начнется небольшое землетрясение. Может быть, он не достанет до самых глубоких военных объектов, но все, что сверху, будет уничтожено. "Живым никто не вылезет", отметил эксперт.Подробнее об этом в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-УэзерПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241226/1059997308.html

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новости, россия, украина, сша, нато, "орешник", удары, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, детали