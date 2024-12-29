Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев - 29.12.2024 Украина.ру
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Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев
Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев - 29.12.2024 Украина.ру
Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев
Если Россия действительно производит 25 "Орешников" в месяц, то ВС РФ надо оставлять на складах 15 ракет на случай войны с НАТО, а остальные 10 тратить на Украину. Потому что сейчас тоже идет война и российским силам нужна помощь
2024-12-29T10:42
2024-12-29T10:42
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"орешник"
удары
ракеты
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детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Он отметил, что с помощью ракетной системы ВС РФ должны выводить из строя оборонные заводы, объекты энергетики, железнодорожные станции и мосты Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник сказал, что с помощью "Орешника" Россия может стереть с лица земли военные базы и города противника.Когда "Орешник" ударит, в этом месте начнется небольшое землетрясение. Может быть, он не достанет до самых глубоких военных объектов, но все, что сверху, будет уничтожено. "Живым никто не вылезет", отметил эксперт.Подробнее об этом в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-УэзерПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241226/1059997308.html
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новости, россия, украина, сша, нато, "орешник", удары, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, детали
Новости, Россия, Украина, США, НАТО, "Орешник", удары, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, детали

Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев

10:42 29.12.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Если Россия действительно производит 25 "Орешников" в месяц, то ВС РФ надо оставлять на складах 15 ракет на случай войны с НАТО, а остальные 10 тратить на Украину. Потому что сейчас тоже идет война и российским силам нужна помощь
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Если мы действительно производим 25 "Орешников" в месяц, то куда мы их потом деваем? Я понимаю, что нужно создавать запас на случай большой войны с НАТО. Но сейчас тоже идет война. Бойцам на передовой нужна помощь. Следовательно, нам нужно применять все современное и мощное оружие, которое у нас есть", — заявил Садулаев.
Он отметил, что с помощью ракетной системы ВС РФ должны выводить из строя оборонные заводы, объекты энергетики, железнодорожные станции и мосты Украины.
Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник сказал, что с помощью "Орешника" Россия может стереть с лица земли военные базы и города противника.
Когда "Орешник" ударит, в этом месте начнется небольшое землетрясение. Может быть, он не достанет до самых глубоких военных объектов, но все, что сверху, будет уничтожено. "Живым никто не вылезет", отметил эксперт.
Подробнее об этом в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
- РИА Новости, 1920, 26.12.2024
26 декабря, 17:37
Лукашенко рассказал, сколько комплексов "Орешник" готова принять БелоруссияДля начала Белоруссия готова разместить на совей территории с десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник". Об этом 26 декабря заявил Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
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