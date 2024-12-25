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Суд в ДНР вынес заочный приговор командиру украинского полка "Азов"*

Суд в ДНР вынес заочный приговор командиру украинского полка "Азов"* - 25.12.2024 Украина.ру

Суд в ДНР вынес заочный приговор командиру украинского полка "Азов"*

Почти четверть века должен провести в колонии строгого режима Денис Прокопенко - командир украинского полка "Азов", признанного в России террористической организацией. Об этом сообщает СК РФ.

2024-12-25T12:06

2024-12-25T12:06

2024-12-25T12:06

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Верховным Судом Донецкой Народной Республики вынесен заочно приговор подполковнику Денису Прокопенко - командиру войсковой части 3057 Нацгвардии Украины, более известной как запрещенный на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*.Прокопенко признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Также его признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба."Следствием и судом установлено, что в период с 17 по 25 марта 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината "Азовсталь" в г. Мариуполь, руководствуясь преступным планом киевского режима, отдал подчиненным ему военнослужащим из числа номера расчета 2 расчета орудия 2 гаубичного артиллерийского дивизиона солдатам Льву Кашперскому, Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину приказ о прицельном обстреле из артиллерийских орудий не являющихся военными целями жилых домов пгт Старый Крым Донецкой Народной Республики", - рассказали в СК РФ.Исполняя приказ Прокопенко, подчинённые ему военнослужащие батальона полка произвели не менее 40 выстрелов по жилым домам пгт Старый Крым (ДНР), где в этот период находились мирные жители, не участвующие в вооруженном конфликте. В результате преступных действий были повреждены жилые дома. Мирные жители не пострадали, поскольку укрылись от обстрелов в безопасном месте.Прокопенко по приговору суда назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Будыкова, Токаря и Матюшина переданы в Верховный Суд ДНР для рассмотрения по существу.Осужденный объявлен в международный розыск.* Запрещенная в России террористическая организация.Также в новостях: Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц

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новости, донецкая народная республика, россия, украина, "азов", ск рф, азовсталь, сво, приговор, военные преступления