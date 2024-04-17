ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова - 17.04.2024 Украина.ру
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ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова
ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова - 17.04.2024 Украина.ру
ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) опубликовала видео допроса курьера, который доставил компоненты для бомбы для подрыва автомобиля экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова
2024-04-17T14:11
2024-04-17T14:11
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москва
василий прозоров
фсб
груз
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На видео ФСБ мужчина, 1994 года рождения, рассказал, что занимается доставкой грузов и частными перевозками из стран СНГ и из Восточной Европы. У задержанного имеется гражданство России и Молдавии.6 апреля он получил в Литве груз из Польши от представителя своей компании. Этот груз он должен был доставить в Москву.Далее на видео ФСБ показан бумажный пакет, а девушка рассказывает, что передаст этот пакет, а завтра получит другой.По данным ФСБ, составляющие взрывного устройства были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. В Варшаве местная жительница передала посылкой в частную транспортную компанию для доставки в московский регион. Получив груз в Литве, курьер доставил его на автомобиле в Москву.Сотрудник службы доставки рассказал, что в Москве, по указанию отправительницы, передал посылку мужчине. В ФСБ уточнили, что гражданин РФ, 1983 года рождения, под руководством куратора и при помощи инструкции собрал взрывное устройство."Седьмого апреля со мной связалась отправительница груза. Спросила, когда может забрать груз и, если можно, чтобы ее человек приехал и забрал груз. Вечером того же дня я передал груз мужчине, с которым встретился по адресу своего проживания", - добавил задержанный сотрудник службы доставки.Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который установил и дистанционно активировал бомбу под машиной Прозорова.
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новости, россия, москва, василий прозоров, фсб, груз
Новости, Россия, Москва, Василий Прозоров, ФСБ, груз

ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова

14:11 17.04.2024
 
© fsb.ru скриншот видео
© fsb.ru скриншот видео
Читать в
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) опубликовала видео допроса курьера, который доставил компоненты для бомбы для подрыва автомобиля экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова
На видео ФСБ мужчина, 1994 года рождения, рассказал, что занимается доставкой грузов и частными перевозками из стран СНГ и из Восточной Европы. У задержанного имеется гражданство России и Молдавии.
© fsb.ru скриншот видео
© fsb.ru скриншот видео
6 апреля он получил в Литве груз из Польши от представителя своей компании. Этот груз он должен был доставить в Москву.
Далее на видео ФСБ показан бумажный пакет, а девушка рассказывает, что передаст этот пакет, а завтра получит другой.
© fsb.ru скриншот видео
© fsb.ru скриншот видео
По данным ФСБ, составляющие взрывного устройства были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. В Варшаве местная жительница передала посылкой в частную транспортную компанию для доставки в московский регион. Получив груз в Литве, курьер доставил его на автомобиле в Москву.
Сотрудник службы доставки рассказал, что в Москве, по указанию отправительницы, передал посылку мужчине. В ФСБ уточнили, что гражданин РФ, 1983 года рождения, под руководством куратора и при помощи инструкции собрал взрывное устройство.
"Седьмого апреля со мной связалась отправительница груза. Спросила, когда может забрать груз и, если можно, чтобы ее человек приехал и забрал груз. Вечером того же дня я передал груз мужчине, с которым встретился по адресу своего проживания", - добавил задержанный сотрудник службы доставки.
Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который установил и дистанционно активировал бомбу под машиной Прозорова.
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 15:26
В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализированВладельцем взорванного в Москве внедорожника оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров. Об этом сообщил телеграм-канал "112"
 
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