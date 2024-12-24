В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью
10:55 24.12.2024 (обновлено: 10:56 24.12.2024)
Флаг в н.п. Старица под Харьковом
Бойцы 44-го армейского корпуса группировки ВС РФ "Север" подняли российский флаг на вышке связи в селе Старица Харьковской области, которое находится в 48 километрах от областной столицы. Соответствующие кадры разлетелись по сети 24 декабря
Уточняется, что Старица была освобождена еще в мае, однако это видео ранее не публиковалось. СМИ уже обратили внимание, что взятие под контроль подобного объекта неразрушенным - весьма ценное тактическое приобретение.
"Обе стороны на СВО используют любые мало-мальски высотные постройки: вышки, промышленные постройки, многоэтажные дома, - для размещения камер наблюдения, антенн связи, РЭБ и ретрансляторов для дронов. А здесь выгода получается двойная. Во-первых, противник лишился всего перечисленного выше оборудования и места для его размещения. Во-вторых, мы приобрели и оборудование, и место", - пояснила "Российская газета".
Российские военные продолжают продвижение на фронте. Накануне подразделения группировки "Восток" ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Параллельно глава региона Денис Пушилин сообщил, что подразделения зачистили микрорайон "Северный" в Часовом Яре, а украинское издание "Страна.ua" заявило, что российская армия заняла центр села Терны в ДНР.
Кроме того, группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении ДНР. Как уточнил военный корреспондент Юрий Котенок, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.
Утром 24 декабря российский военкор Евгений Лисицын уточнил, что в настоящее время идут бои вдоль улиц Торецка и в районе одноименной шахты, а на Покровском направлении российские силы атакуют с юго-запада от Даченского и Новотроицкого.
"Курахово: бои в центральной части города и юго-западное наступление на Константинополь. В Зеленовке расширяется зона контроля", - сообщил военкор.