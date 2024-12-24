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В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью

В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью - 24.12.2024 Украина.ру

В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью

Бойцы 44-го армейского корпуса группировки ВС РФ "Север" подняли российский флаг на вышке связи в селе Старица Харьковской области, которое находится в 48 километрах от областной столицы. Соответствующие кадры разлетелись по сети 24 декабря

2024-12-24T10:55

2024-12-24T10:55

2024-12-24T10:56

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Уточняется, что Старица была освобождена еще в мае, однако это видео ранее не публиковалось. СМИ уже обратили внимание, что взятие под контроль подобного объекта неразрушенным - весьма ценное тактическое приобретение."Обе стороны на СВО используют любые мало-мальски высотные постройки: вышки, промышленные постройки, многоэтажные дома, - для размещения камер наблюдения, антенн связи, РЭБ и ретрансляторов для дронов. А здесь выгода получается двойная. Во-первых, противник лишился всего перечисленного выше оборудования и места для его размещения. Во-вторых, мы приобрели и оборудование, и место", - пояснила "Российская газета".Российские военные продолжают продвижение на фронте. Накануне подразделения группировки "Восток" ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР).Параллельно глава региона Денис Пушилин сообщил, что подразделения зачистили микрорайон "Северный" в Часовом Яре, а украинское издание "Страна.ua" заявило, что российская армия заняла центр села Терны в ДНР."Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре ТерновКроме того, группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении ДНР. Как уточнил военный корреспондент Юрий Котенок, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.Утром 24 декабря российский военкор Евгений Лисицын уточнил, что в настоящее время идут бои вдоль улиц Торецка и в районе одноименной шахты, а на Покровском направлении российские силы атакуют с юго-запада от Даченского и Новотроицкого."Курахово: бои в центральной части города и юго-западное наступление на Константинополь. В Зеленовке расширяется зона контроля", - сообщил военкор.Другие новости: У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ.

https://ukraina.ru/20241223/1059876299.html

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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, флаг