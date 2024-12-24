https://ukraina.ru/20241224/1059903095.html

У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ

У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ - 24.12.2024 Украина.ру

У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ

В понедельник, 23 декабря, над семью европейскими странами пролетел американский разведывательный беспилотник Global Hawk, частично захватив и границы РФ. Об этом 24 декабря сообщила польская радиостанция RMF FM

2024-12-24T10:31

2024-12-24T10:31

2024-12-24T10:31

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Издание уточнило, что подобные БПЛА неоднократно вели разведку перед массированными ударами по российской территории, в том числе с использованием дальнобойных ракет американского производства ATACMS.RMF FM уточнил, что Global Hawk вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и проследовал над территорией Польши, Литвы, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, а потом вернулся назад тем же путем. Вся миссия, утверждает радиостанция, заняла 17 часов.Global Hawk - один из крупнейших разведывательных беспилотников, он собирает и передает данные в режиме реального времени. Размах крыльев машины - 35 метров, крейсерская скорость - около 650 км/час, время работы - 24 часа без перерыва. БПЛА способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.ВСУ уже несколько раз били вглубь российских территорий американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. Россия отвечала им массированными прилетами по энергетическим и военным объектам, в том числе баллистической ракетой "Орешник".Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал киевский режим и курирующий его Запад о последствиях, однако услышан не был.Комментируя ситуацию, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении, заявив, что его последствия будут удручающими."Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", - сказал Шрайвер."Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуЕще по теме: Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь.

https://ukraina.ru/20241220/1059843886.html

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новости, россия, сша, польша, владимир путин, вооруженные силы украины, бпла, всу