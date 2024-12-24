У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ
© U.S. Air Force / Senior Airman Elora Mccutcheon
© U.S. Air Force / Senior Airman Elora Mccutcheon
В понедельник, 23 декабря, над семью европейскими странами пролетел американский разведывательный беспилотник Global Hawk, частично захватив и границы РФ. Об этом 24 декабря сообщила польская радиостанция RMF FM
Издание уточнило, что подобные БПЛА неоднократно вели разведку перед массированными ударами по российской территории, в том числе с использованием дальнобойных ракет американского производства ATACMS.
"В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в район Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским перешейком (около границы с Россией. - Ред.), в течение двух часов он облетал небо Литвы", — уточняется в сообщении RMF FM.
Global Hawk - один из крупнейших разведывательных беспилотников, он собирает и передает данные в режиме реального времени. Размах крыльев машины - 35 метров, крейсерская скорость - около 650 км/час, время работы - 24 часа без перерыва. БПЛА способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал киевский режим и курирующий его Запад о последствиях, однако услышан не был.
Комментируя ситуацию, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении, заявив, что его последствия будут удручающими.
"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", - сказал Шрайвер.
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