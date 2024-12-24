Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Украинские беспилотники атаковали ночью Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале
"Этой ночью противник совершил попытку атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь реактивными БПЛА самолетного типа. Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора", - написал Балицкий.
Пострадавших в результате атаки на город нет. Осколками одного беспилотника повредило кровлю здания Центрального рынка, уточнил он.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны на сайте Украина.ру.