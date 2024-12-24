Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь - 24.12.2024 Украина.ру
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Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь
Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь - 24.12.2024 Украина.ру
Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь
Украинские беспилотники атаковали ночью Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале
2024-12-24T09:55
2024-12-24T09:55
новости
мелитополь
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
минобороны
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"Этой ночью противник совершил попытку атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь реактивными БПЛА самолетного типа. Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора", - написал Балицкий.Пострадавших в результате атаки на город нет. Осколками одного беспилотника повредило кровлю здания Центрального рынка, уточнил он.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, мелитополь, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь

09:55 24.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Украинские беспилотники атаковали ночью Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале
"Этой ночью противник совершил попытку атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь реактивными БПЛА самолетного типа. Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора", - написал Балицкий.
Пострадавших в результате атаки на город нет. Осколками одного беспилотника повредило кровлю здания Центрального рынка, уточнил он.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиМелитопольЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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