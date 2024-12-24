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Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь

Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь - 24.12.2024 Украина.ру

Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь

Украинские беспилотники атаковали ночью Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале

2024-12-24T09:55

2024-12-24T09:55

2024-12-24T09:55

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мелитополь

запорожская область

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евгений балицкий

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минобороны

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"Этой ночью противник совершил попытку атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь реактивными БПЛА самолетного типа. Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора", - написал Балицкий.Пострадавших в результате атаки на город нет. Осколками одного беспилотника повредило кровлю здания Центрального рынка, уточнил он.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, мелитополь, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, минобороны