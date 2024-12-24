Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы позволять себе оскорбления глав государств, однако делает это вопреки здравому смыслу. Об этом 24 декабря заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.
"После оскорблений в адрес Орбана, Зеленский обвинил Фицо. Причиной стал визит Фицо к Путину. Следующие на очереди Шольц и Трамп, уже анонсировавшие переговоры с Путиным. А перед Орбаном был Эрдоган. Ну и лидеры всех 39 государств - участников саммита БРИКС плюс руководство ООН. Итого, круг врагов Зеленского и одновременно "друзей" Путина начинает не просто стремительно расти, но и пополняться все более и более влиятельными людьми", - констатировал Дубинский.
Опальный депутат признался, что не понимает, с кем Зеленский решил остаться в союзниках, если уже и французский президент Эммануэль Макрон вежливо уклонился от встречи.
"Возможно все-таки с Тихановской, Навальной* и Зурабишвили", - предположил Дубинский.
1 декабря, 15:50Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальностьПолитический кризис в Грузии выходит на новый виток собственного развития, хорошо продуманный, проплаченный и давно апробированный мировым эрзац-демократическим закулисьем, как бы продвигающим общечеловеческие ценности в массы. Под видом демократии, разумеется.
"В мире, который принято называть демократическим, лидеры получают мандат в результате выборов, которые Зеленский отменил и теперь называет себя президентом только потому, что его таковым признают те, кого он сейчас обвиняет", - отметил украинский парламентарий.
По его мнению, в демократическом мире политики не занимаются подкупом и тотальным грабежом. Дубинский отметил также, что лидеры государств, как правило, не воруют международную и гуманитарную помощь, не воруют на строительстве оборонительных сооружений и закупках для армии, действуют в рамках международного и национального права, а не ставят их "на паузу".
"И уж совсем не принято в демократическом мире наличие военизированных формирований, похищающих на улицах людей, - добавил опальный украинский депутат. - Простыми словами, результат и текущее положение Зеленского совсем не дает ему возможности кого-либо обвинять. Но то, что он делает это так активно и ускоренно, говорит о том, что время заканчивается".
* внесена в реестр террористов и экстремистов
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