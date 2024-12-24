Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо - 24.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241224/1059900964.html
Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо
Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо - 24.12.2024 Украина.ру
Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо
Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы позволять себе оскорбления глав государств, однако делает это вопреки здравому смыслу. Об этом 24 декабря Украина.ру, 24.12.2024
2024-12-24T09:44
2024-12-24T09:44
новости
венгрия
словакия
украина
владимир зеленский
александр дубинский
роберт фицо
сизо
брикс
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831851_0:39:760:467_1920x0_80_0_0_00c253afc7c6b51af88e344b9589c059.jpg
Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы позволять себе оскорбления глав государств, однако делает это вопреки здравому смыслу. Об этом 24 декабря заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.Находящийся в киевском СИЗО парламентарий обратил внимание на серию оскорблений Зеленским лидеров Венгрии, а затем и Словакии."После оскорблений в адрес Орбана, Зеленский обвинил Фицо. Причиной стал визит Фицо к Путину. Следующие на очереди Шольц и Трамп, уже анонсировавшие переговоры с Путиным. А перед Орбаном был Эрдоган. Ну и лидеры всех 39 государств - участников саммита БРИКС плюс руководство ООН. Итого, круг врагов Зеленского и одновременно "друзей" Путина начинает не просто стремительно расти, но и пополняться все более и более влиятельными людьми", - констатировал Дубинский.Опальный депутат признался, что не понимает, с кем Зеленский решил остаться в союзниках, если уже и французский президент Эммануэль Макрон вежливо уклонился от встречи."Возможно все-таки с Тихановской, Навальной* и Зурабишвили", - предположил Дубинский."В мире, который принято называть демократическим, лидеры получают мандат в результате выборов, которые Зеленский отменил и теперь называет себя президентом только потому, что его таковым признают те, кого он сейчас обвиняет", - отметил украинский парламентарий.По его мнению, в демократическом мире политики не занимаются подкупом и тотальным грабежом. Дубинский отметил также, что лидеры государств, как правило, не воруют международную и гуманитарную помощь, не воруют на строительстве оборонительных сооружений и закупках для армии, действуют в рамках международного и национального права, а не ставят их "на паузу".* внесена в реестр террористов и экстремистовБольше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
https://ukraina.ru/20241223/1059866625.html
https://ukraina.ru/20241201/1059339368.html
венгрия
словакия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831851_43:0:718:506_1920x0_80_0_0_68ecece6eb1e8a86f2ad0e94b436692d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, словакия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, роберт фицо, сизо, брикс, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, украина-ес, ес, виктор орбан
Новости, Венгрия, Словакия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Роберт Фицо, СИЗО, БРИКС, международные отношения, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, Украина-ЕС, ЕС, Виктор Орбан

Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо

09:44 24.12.2024
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы позволять себе оскорбления глав государств, однако делает это вопреки здравому смыслу. Об этом 24 декабря заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Находящийся в киевском СИЗО парламентарий обратил внимание на серию оскорблений Зеленским лидеров Венгрии, а затем и Словакии.
"После оскорблений в адрес Орбана, Зеленский обвинил Фицо. Причиной стал визит Фицо к Путину. Следующие на очереди Шольц и Трамп, уже анонсировавшие переговоры с Путиным. А перед Орбаном был Эрдоган. Ну и лидеры всех 39 государств - участников саммита БРИКС плюс руководство ООН. Итого, круг врагов Зеленского и одновременно "друзей" Путина начинает не просто стремительно расти, но и пополняться все более и более влиятельными людьми", - констатировал Дубинский.
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Вчера, 09:26
Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабряВ Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Опальный депутат признался, что не понимает, с кем Зеленский решил остаться в союзниках, если уже и французский президент Эммануэль Макрон вежливо уклонился от встречи.
"Возможно все-таки с Тихановской, Навальной* и Зурабишвили", - предположил Дубинский.
Президент Грузии
1 декабря, 15:50
Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальностьПолитический кризис в Грузии выходит на новый виток собственного развития, хорошо продуманный, проплаченный и давно апробированный мировым эрзац-демократическим закулисьем, как бы продвигающим общечеловеческие ценности в массы. Под видом демократии, разумеется.
"В мире, который принято называть демократическим, лидеры получают мандат в результате выборов, которые Зеленский отменил и теперь называет себя президентом только потому, что его таковым признают те, кого он сейчас обвиняет", - отметил украинский парламентарий.
По его мнению, в демократическом мире политики не занимаются подкупом и тотальным грабежом. Дубинский отметил также, что лидеры государств, как правило, не воруют международную и гуманитарную помощь, не воруют на строительстве оборонительных сооружений и закупках для армии, действуют в рамках международного и национального права, а не ставят их "на паузу".
"И уж совсем не принято в демократическом мире наличие военизированных формирований, похищающих на улицах людей, - добавил опальный украинский депутат. - Простыми словами, результат и текущее положение Зеленского совсем не дает ему возможности кого-либо обвинять. Но то, что он делает это так активно и ускоренно, говорит о том, что время заканчивается".
* внесена в реестр террористов и экстремистов
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
 
НовостиВенгрияСловакияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийРоберт ФицоСИЗОБРИКСмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатиядипломатические отношенияУкраина-ЕСЕСВиктор Орбан
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:27Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
11:18Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?
11:16"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского
10:55В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью
10:48Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского
10:44Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности
10:31У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ
10:15Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин
10:05Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью
09:55Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь
09:44Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо
09:00План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
08:11Главное за ночь 24 декабря
08:00Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии
06:27Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
06:15Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте
06:05Лицемеры Украины: Зеленский, боксёр Усик с "саблей Мазепы" и "отаман Залужный" в роли бьюти-блогера
06:00"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине
05:45"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину
05:32"Убийства стали нормой", страну ждёт крах. Украинские эксперты и политики о жизни и смерти в своей стране
Лента новостейМолния