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Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо

Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо - 24.12.2024 Украина.ру

Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо

Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы позволять себе оскорбления глав государств, однако делает это вопреки здравому смыслу. Об этом 24 декабря Украина.ру, 24.12.2024

2024-12-24T09:44

2024-12-24T09:44

2024-12-24T09:44

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Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы позволять себе оскорбления глав государств, однако делает это вопреки здравому смыслу. Об этом 24 декабря заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.Находящийся в киевском СИЗО парламентарий обратил внимание на серию оскорблений Зеленским лидеров Венгрии, а затем и Словакии."После оскорблений в адрес Орбана, Зеленский обвинил Фицо. Причиной стал визит Фицо к Путину. Следующие на очереди Шольц и Трамп, уже анонсировавшие переговоры с Путиным. А перед Орбаном был Эрдоган. Ну и лидеры всех 39 государств - участников саммита БРИКС плюс руководство ООН. Итого, круг врагов Зеленского и одновременно "друзей" Путина начинает не просто стремительно расти, но и пополняться все более и более влиятельными людьми", - констатировал Дубинский.Опальный депутат признался, что не понимает, с кем Зеленский решил остаться в союзниках, если уже и французский президент Эммануэль Макрон вежливо уклонился от встречи."Возможно все-таки с Тихановской, Навальной* и Зурабишвили", - предположил Дубинский."В мире, который принято называть демократическим, лидеры получают мандат в результате выборов, которые Зеленский отменил и теперь называет себя президентом только потому, что его таковым признают те, кого он сейчас обвиняет", - отметил украинский парламентарий.По его мнению, в демократическом мире политики не занимаются подкупом и тотальным грабежом. Дубинский отметил также, что лидеры государств, как правило, не воруют международную и гуманитарную помощь, не воруют на строительстве оборонительных сооружений и закупках для армии, действуют в рамках международного и национального права, а не ставят их "на паузу".* внесена в реестр террористов и экстремистовБольше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря

https://ukraina.ru/20241223/1059866625.html

https://ukraina.ru/20241201/1059339368.html

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новости, венгрия, словакия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, роберт фицо, сизо, брикс, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, украина-ес, ес, виктор орбан