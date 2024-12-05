https://ukraina.ru/20241205/1059437969.html

Война почти в тысячу лет: украинская пропаганда об отношениях с Россией

Война почти в тысячу лет: украинская пропаганда об отношениях с Россией - 05.12.2024 Украина.ру

Война почти в тысячу лет: украинская пропаганда об отношениях с Россией

Ильич говорил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Не преуменьшая значения кинематографа, отметим, что сейчас важнейшим является интернет, а в интернете – википедия. Именно последний ресурс, якобы свободный для редактирования пользователями, предоставляет исключительные возможности для навязывания соответствующих нарративов

2024-12-05T17:06

2024-12-05T17:06

2024-12-05T17:06

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Итак, открываем украинскую (это важно) википедию и находим там раздел "Российской-украинские войны". В хронологию включены 19 вооружённых конфликтов, в которые, по мнению авторов раздела, так или иначе были вовлечены украинцы – с 1169 года по настоящее время. Перечисление этих "войн" само по себе дарит массу эмоций.Итак, первой такой "войной" было разорение Киева коалиций князей, которую возглавлял великий князь Владимирский Андрей Боголюбский.Мотивов считать этот конфликт "российско-украинским" два:- Боголюбский не захотел стать киевским князем.Это действительно так – в отличие от отца, Юрия Долгорукого, Боголюбский к власти в Киеве не стремился, понимая, что он уже не столица Руси.- Российские историки называли Боголюбского "великороссом".Это сделал Василий Ключевский, но авторы википедии не потрудились прочитать его статью – он имел в виду не региональную или этническую принадлежность, а стремление к самодержавной власти.Кстати, если уж на то пошло, то война эта русско-украинская в обратном смысле – Боголюбский-то княжил на далёкой лесной укра́ине Руси… А если продолжать тему, то начать нужно с того, что пришелец с Новгородской Руси Вещий Олег убил киевских князей Аскольда и Дира (которые, судя по именам, понаехали оттуда же). Чем не сюжет русско-украинской войны?Далее в списке следуют "Литовско-московские" войны 1487-94 и 1512-22 годов. Тут как бы авторы сами себя высекли – войны велись между Великим княжеством Московским и Великим княжеством Литовским. По составу населения государства эти были сходны (большинство – восточные славяне, меньшинство – балты в ВКЛ и финно-угорцы и татары в ВКМ). Но в Москве власть всё же принадлежала славянской династии (московские Даниловичи, в отличие от ранних Рюриковичей, от основной массы населения не отличались), в то время как литовские Гедиминовичи "украинскими" князьями не считаются даже по версии украинской википедии.Короче, Украина (как и Белоруссия) субъектом этих войн не была, да и не могла быть – территория и население были включены в состав литовского государства.Кстати, государство, конечно, называлось Великое княжество Московское, но страна всё же была Русь, и населена она была русскими. Впрочем, вопрос объединения отдельных славянских племён в этнические общности прямого отношения к теме русско-украинских войн не имеет.Естественно, википедия упоминает русского православного магната, блестящего полководца Константина Острожского, уделяет отдельную статью победе над русскими войсками под Оршей, и не уделяют – поражению под Ведрошей, после которой Острожский находился в русском плену и… на службе великого князя Московского.Кстати, на московской службе находился и князь Дмитрий Вишневецкий, который, по мнению Яворницкого, был основателем Запорожской Сечи (не был) и которого принято ассоциировать с легендарным атаманом Байдой (возможно, отчасти верно). Правда, этот факт настолько стоит колом, что обойти его не может даже украинская википедия.Ещё две "русско-украинские" войны – русско-польская 1609-18 годов и Смоленская 1632-34 годов.Как правильно отражено в их названиях, субъектом этих войн была Речь Посполитая, относительно которой даже украинская историография не сомневается, что это государство не украинское и, более того, украинцы (названия этого они ещё не носили, но уже достаточно отличались от жителей Московского царства) находились там в угнетённом положении.Войско Запорожское Низовое в этих войнах являлось частью королевской армии, что и естественно – реестровые казаки официально находились на королевской службе, запорожцы же воевали за право пограбить…Опять же, если говорить о войне 1609-18 годов, то там польские интервенты вмешались в гражданскую войну внутри Московского царства. Причём поляки поддерживали кандидата на пост московского царя, предложенного московским же правительством ("семибоярщиной"). Так что запорожские казаки представляли кого угодно – то ли королевича Владислава Сигизмундовича, то ли князя Василия Васильевича Голицына (одного из самых авторитетных "семибояр", который по древности рода и сам мог претендовать на престол), но только не себя. Каких-то самостоятельных политических целей Пётр Сагайдачный перед собой не ставил.Далее идут четыре войны периода Руины, в которых русские армии принимали участие на стороне гетманов, подписавших с московским правительством соглашения. Причём боевые действия велись против других гетманов, которые присягнули польскому королю (Иван Выговский) или даже турецкому султану (Пётр Дорошенко).Соответственно, в ходе Конотопской битвы 1659 года, которую превозносят в качестве величайшей победы украинцев над "московитами", Выговский командовал частью польского войска.Разумеется, степень свободы действий у пропольского гетмана была довольно высока и его, при желании, можно было счесть стороной конфликта… Так ведь свобода действий у пророссийского гетмана тоже была высока. И его точно так же можно счесть стороной конфликта. Противостоящей полякам или туркам, а также находящимся на их стороне казакам.Знаменательно, что "московско-украинские войны" этого периода закончились подписанием Вечного мира между… Московским царством и Речью Посполитой. Согласитесь, несколько странно – кто же с кем воевал?Точно то же можно сказать о Северной войне, которая шла, вообще-то, между Россией и Швецией. Причём переход Ивана Мазепы на сторону Карла XII если и сыграл какую-то роль в войне, то скорее отрицательную для шведов – поверив обещаниям гетмана предоставить продовольствие, военное снаряжение и казацкое войско шведы ринулись на Украину, ничего обещанного не получили, зато столкнулись с отлично вооружённой и подготовленной русской армией:"И, злобясь, видит Карл могучийУж не расстроенные тучиНесчастных нарвских беглецов,А нить полков блестящих, стройных,Послушных, быстрых и спокойных,И ряд незыблемый штыков".Роль казаков Мазепы в "московско-украинской войне" свелась к тому, что они первые обратились в бегство, увлекая за собой обычно дисциплинированную шведскую армию.Подавление Колиивщины, ликвидация Запорожской Сечи и подавление крестьянских восстаний в середине XIX века в принципе к "войнам" отнесены быть не могут, тем более, что во втором случае организованного сопротивления вообще не было. Интересно, почему авторы не именуют "войной" подавление крестьянских выступлений времён коллективизации?В ходе Гражданской войны 1918-20 годов впервые, пожалуй, за всё время можно уверенно сказать, что со стороны Украины существовал субъект, который мог бы вести украинско-российскую войну. Только вот ведь беда, таких субъектов было два – Украинская Народная Республика и Украинская Народная Республика Советов, позже – Украинская Социалистическая Советская Республика (это только государственные образования претендовавшие на всю территорию Украины, как бы она ни определялась). Причём последняя кроме УНР воевала и с Вооружёнными силами Юга России. Вопрос – а почему эта русско-украинская война в украинской википедии не отражена? Потому что генеральной линии не соответствует.Война УПА* против Советской власти… Тут лучше всего сказал один из лидеров националистов, командующий первой УПА* Тарас Бульба-Боровец, назвавший свои мемуары "Армия без государства". Т.е., тут с украинской стороны субъекта тоже не было. Не говоря о том, что "армия без государства" – банда. Ну хорошо – идейно мотивированная банда.Так же совершенно непонятно, почему называется войной обсуждение статуса Крыма в 1992-94 года и конфликт из-за Тузлы в 2003 году – боевые действия не велись, потерь с обоих сторон не было… Война? Исключительно в головах озабоченных товарищей с обоих сторон (следует отметить, что с российской стороны озабоченные товарищи ограничены в возможности рассказывать истории а-ля "хохлы всегда были предателями").Резюмируя сказанное, следует отметить, что попытки соорудить историю вековечного противостояния России и Украины из гумуса и веток получаются плохо – материал сопротивляется. Если война русско-польская или русско-шведская, то места для Украины среди её субъектов не находится.Но это наш взгляд со стороны. А в украинских школьных учебниках весь этот бред подан как стройная схема, в которой те же короли Речи Посполитой якобы видели в казацких гетманах своих "союзников". И не спросишь же, а почему не были "союзниками" короля также гетманы великий коронный и польный коронный – командующие польской армией? Двойку поставят.Пока что пресловутая двойка – основной научный аргумент в пользу правильности украинской трактовки совместной истории.* Террористическая организация, запрещённая в РоссииЧитайте также: Иван Мазепа: к портрету идеального предателя

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