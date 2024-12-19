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"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС

"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС - 19.12.2024 Украина.ру

"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС

Антироссийские санкции Запада препятствуют экспорту российского газа, создают проблемы и украинские террористы. Об этом 19 декабря рассказал Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".

2024-12-19T16:30

2024-12-19T16:30

2024-12-19T16:30

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Говоря об антироссийских санкциях Запада, чинимые им препятствия в освоении Россией Арктики и создании других неприятностей, Путин отметил: все эти вопросы видны, решаемы и решаются."Конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы, недобросовестной конкуренции", - сказал Путин, характеризуя инициаторов антироссийских санкций.По его словам, западные санкции чувствительны. Однако такие компании. Как НОВАТЭК находят возможности продолжать хозяйственную деятельность и наращивать экспорт.По его словам, по итогам 2024 года экономика России прирастёт на 4%.Запад своими антироссийскими санкциями мешает себе, отметил Путин."Это плохо и для них, - сказал он. - Если такими неэкономическими способами будут бороться конкуренции, то сами утратят конкурентоспособность".Правительства Запада мешают и наносят ущерб, но Россия найдёт выход, заверил путин.Потребности мира в энергоносителях растут и этот продукт будет востребован, заверил он.По трубному транспорту поставки газа Россия тоже намерена поставлять, отметил Путин, хотя Украина и перекрыла поставки из РФ потребителям ЕС. Контракта на транзит российского газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет, уверен российский лидер."Клюёт из их руки и в то же время создаёт им проблемы в поставках нашего газа", - охарактеризовал Путин киевский режим.Путин сообщил также, что в Словакии задержаны украинские диверсанты с картами расположения объектов, обеспечивающих потребление российского газа."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.

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