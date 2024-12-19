"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059811876.html
"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС - 19.12.2024 Украина.ру
"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
Антироссийские санкции Запада препятствуют экспорту российского газа, создают проблемы и украинские террористы. Об этом 19 декабря рассказал Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T16:30
2024-12-19T16:30
новости
россия
запад
украина
владимир путин
ес
газпром
российский газ
газ
сжиженный природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059810107_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_ef47690d1107f5bea40a2f697f19d020.jpg
Говоря об антироссийских санкциях Запада, чинимые им препятствия в освоении Россией Арктики и создании других неприятностей, Путин отметил: все эти вопросы видны, решаемы и решаются."Конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы, недобросовестной конкуренции", - сказал Путин, характеризуя инициаторов антироссийских санкций.По его словам, западные санкции чувствительны. Однако такие компании. Как НОВАТЭК находят возможности продолжать хозяйственную деятельность и наращивать экспорт.По его словам, по итогам 2024 года экономика России прирастёт на 4%.Запад своими антироссийскими санкциями мешает себе, отметил Путин."Это плохо и для них, - сказал он. - Если такими неэкономическими способами будут бороться конкуренции, то сами утратят конкурентоспособность".Правительства Запада мешают и наносят ущерб, но Россия найдёт выход, заверил путин.Потребности мира в энергоносителях растут и этот продукт будет востребован, заверил он.По трубному транспорту поставки газа Россия тоже намерена поставлять, отметил Путин, хотя Украина и перекрыла поставки из РФ потребителям ЕС. Контракта на транзит российского газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет, уверен российский лидер."Клюёт из их руки и в то же время создаёт им проблемы в поставках нашего газа", - охарактеризовал Путин киевский режим.Путин сообщил также, что в Словакии задержаны украинские диверсанты с картами расположения объектов, обеспечивающих потребление российского газа."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059810107_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e4ca24ace420f0a6b1f9ae41e3c6bbf4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, владимир путин, ес, газпром, российский газ, газ, сжиженный природный газ, спг, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, антироссийские санкции
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, ЕС, Газпром, российский газ, газ, сжиженный природный газ, СПГ, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, антироссийские санкции

"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС

16:30 19.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Антироссийские санкции Запада препятствуют экспорту российского газа, создают проблемы и украинские террористы. Об этом 19 декабря рассказал Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
Говоря об антироссийских санкциях Запада, чинимые им препятствия в освоении Россией Арктики и создании других неприятностей, Путин отметил: все эти вопросы видны, решаемы и решаются.
"Конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы, недобросовестной конкуренции", - сказал Путин, характеризуя инициаторов антироссийских санкций.
По его словам, западные санкции чувствительны. Однако такие компании. Как НОВАТЭК находят возможности продолжать хозяйственную деятельность и наращивать экспорт.
"Мы растём. Стараются помешать нам расти", - отметил президент России.
По его словам, по итогам 2024 года экономика России прирастёт на 4%.
Запад своими антироссийскими санкциями мешает себе, отметил Путин.
"Это плохо и для них, - сказал он. - Если такими неэкономическими способами будут бороться конкуренции, то сами утратят конкурентоспособность".
Правительства Запада мешают и наносят ущерб, но Россия найдёт выход, заверил путин.
Потребности мира в энергоносителях растут и этот продукт будет востребован, заверил он.
"Будем увеличивать нашу долю на рынках СПГ", - пообещал президент.
По трубному транспорту поставки газа Россия тоже намерена поставлять, отметил Путин, хотя Украина и перекрыла поставки из РФ потребителям ЕС. Контракта на транзит российского газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет, уверен российский лидер.
"Клюёт из их руки и в то же время создаёт им проблемы в поставках нашего газа", - охарактеризовал Путин киевский режим.
Путин сообщил также, что в Словакии задержаны украинские диверсанты с картами расположения объектов, обеспечивающих потребление российского газа.
"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы", - констатировал Путин, характеризуя представителей нынешнего руководства Украины.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаВладимир ПутинЕСГазпромроссийский газгазсжиженный природный газСПГэнергетикаэнергоресурсыэнергоносителиантироссийские санкции
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:46"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов
16:44Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
16:40Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным
16:36"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
16:30"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
16:26"Это решение нужно было принимать раньше": Путин о решении начать СВО
16:15Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям
16:10Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
16:09Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит
16:02Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского
16:00От Гонконга к Сянгану: когда железо становится мягким
15:54Путин: Россия – крупнейший мировой экспортёр зерна, стремится повысить уровень жизни на селе
15:47Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения
15:45Путин высказался о ставке ЦБ
15:28Путин раскрыл секрет успеха в любом деле
15:23Путин рассказал, как решить палестинскую проблему
15:14Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
15:13Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин
15:10Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи
15:02"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине
Лента новостейМолния