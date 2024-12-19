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"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС - 19.12.2024 Украина.ру
"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
Антироссийские санкции Запада препятствуют экспорту российского газа, создают проблемы и украинские террористы. Об этом 19 декабря рассказал Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T16:30
2024-12-19T16:30
2024-12-19T16:30
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Говоря об антироссийских санкциях Запада, чинимые им препятствия в освоении Россией Арктики и создании других неприятностей, Путин отметил: все эти вопросы видны, решаемы и решаются."Конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы, недобросовестной конкуренции", - сказал Путин, характеризуя инициаторов антироссийских санкций.По его словам, западные санкции чувствительны. Однако такие компании. Как НОВАТЭК находят возможности продолжать хозяйственную деятельность и наращивать экспорт.По его словам, по итогам 2024 года экономика России прирастёт на 4%.Запад своими антироссийскими санкциями мешает себе, отметил Путин."Это плохо и для них, - сказал он. - Если такими неэкономическими способами будут бороться конкуренции, то сами утратят конкурентоспособность".Правительства Запада мешают и наносят ущерб, но Россия найдёт выход, заверил путин.Потребности мира в энергоносителях растут и этот продукт будет востребован, заверил он.По трубному транспорту поставки газа Россия тоже намерена поставлять, отметил Путин, хотя Украина и перекрыла поставки из РФ потребителям ЕС. Контракта на транзит российского газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет, уверен российский лидер."Клюёт из их руки и в то же время создаёт им проблемы в поставках нашего газа", - охарактеризовал Путин киевский режим.Путин сообщил также, что в Словакии задержаны украинские диверсанты с картами расположения объектов, обеспечивающих потребление российского газа."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, ес, газпром, российский газ, газ, сжиженный природный газ, спг, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, антироссийские санкции
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, ЕС, Газпром, российский газ, газ, сжиженный природный газ, СПГ, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, антироссийские санкции
"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
Антироссийские санкции Запада препятствуют экспорту российского газа, создают проблемы и украинские террористы. Об этом 19 декабря рассказал Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
Говоря об антироссийских санкциях Запада, чинимые им препятствия в освоении Россией Арктики и создании других неприятностей, Путин отметил: все эти вопросы видны, решаемы и решаются.
"Конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы, недобросовестной конкуренции", - сказал Путин, характеризуя инициаторов антироссийских санкций.
По его словам, западные санкции чувствительны. Однако такие компании. Как НОВАТЭК находят возможности продолжать хозяйственную деятельность и наращивать экспорт.
"Мы растём. Стараются помешать нам расти", - отметил президент России.
По его словам, по итогам 2024 года экономика России прирастёт на 4%.
Запад своими антироссийскими санкциями мешает себе, отметил Путин.
"Это плохо и для них, - сказал он. - Если такими неэкономическими способами будут бороться конкуренции, то сами утратят конкурентоспособность".
Правительства Запада мешают и наносят ущерб, но Россия найдёт выход, заверил путин.
Потребности мира в энергоносителях растут и этот продукт будет востребован, заверил он.
"Будем увеличивать нашу долю на рынках СПГ", - пообещал президент.
По трубному транспорту поставки газа Россия тоже намерена поставлять, отметил Путин, хотя Украина
и перекрыла поставки из РФ потребителям ЕС. Контракта на транзит российского газа через Украину больше не будет, но "Газпром
" это переживет, уверен российский лидер.
"Клюёт из их руки и в то же время создаёт им проблемы в поставках нашего газа", - охарактеризовал Путин киевский режим.
Путин сообщил также, что в Словакии
задержаны украинские диверсанты с картами расположения объектов, обеспечивающих потребление российского газа.
"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы", - констатировал Путин, характеризуя представителей нынешнего руководства Украины.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.