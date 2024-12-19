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Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям

Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям - 19.12.2024 Украина.ру

Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям

В Байдене больше человека, чем политика, его не стоит за это осуждать. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T16:15

2024-12-19T16:15

2024-12-19T16:15

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер многократно подчеркивала на пресс-конференциях, что президент США Джо Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном Хантером Байденом. Байден-старший также давно обещал, что не помилует своего сына, но 1 декабря все-таки это сделал. В связи с этим Путин привел в пример Сталина, который не пошел на обмен попавшего в плен сына. Также темы, которые обсуждались на "Прямой линии" с Путиным: Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО

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