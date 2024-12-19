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Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям
Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям - 19.12.2024 Украина.ру
Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям
В Байдене больше человека, чем политика, его не стоит за это осуждать. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T16:15
2024-12-19T16:15
2024-12-19T16:15
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прямая линия с владимиром путиным
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер многократно подчеркивала на пресс-конференциях, что президент США Джо Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном Хантером Байденом. Байден-старший также давно обещал, что не помилует своего сына, но 1 декабря все-таки это сделал. В связи с этим Путин привел в пример Сталина, который не пошел на обмен попавшего в плен сына. Также темы, которые обсуждались на "Прямой линии" с Путиным: Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, джо байден, владимир путин, поминовение, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, поминовение, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям
В Байдене больше человека, чем политика, его не стоит за это осуждать. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер многократно подчеркивала на пресс-конференциях, что президент США Джо Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном Хантером Байденом. Байден-старший также давно обещал, что не помилует своего сына, но 1 декабря все-таки это сделал.
В связи с этим Путин привел в пример Сталина
, который не пошел на обмен попавшего в плен сына.
"Всегда нужно смотреть, чего больше: человека или политика. В Байдене оказалось больше человека. И я его за это не осуждаю", — заявил российский президент.
Также темы, которые обсуждались на "Прямой линии" с Путиным: Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО