МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что МВД страны ведет работу в связи с информацией о причастности своего гражданина к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
"Работа сотрудников МВД в этом направлении идет активная, но мы ее не комментируем", - уточнили в МИДе Узбекистана.
Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли генерал и его помощник. На видео злоумышленник признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. мужчина также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
"Я все это понимал", - сказал он.
По информации СМИ, злоумышленник - это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
09:44Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против КирилловаОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла версию ряда "аналитиков" о якобы "законности" теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в соответствии с некими юридическими решениями на Украине
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что только с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.
В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.