МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру
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МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова
МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру
МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова
В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что МВД страны ведет работу в связи с информацией о причастности своего гражданина к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
2024-12-18T11:34
2024-12-18T11:34
новости
узбекистан
россия
игорь кириллов
убийство
мвд
сбу
мид
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Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли генерал и его помощник. На видео злоумышленник признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. мужчина также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт."Я все это понимал", - сказал он.По информации СМИ, злоумышленник - это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.Пожелавший остаться неизвестным чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) уже признал, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что только с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Другие темы: За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.
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новости, узбекистан, россия, игорь кириллов, убийство, мвд, сбу, мид
Новости, Узбекистан, Россия, Игорь Кириллов, убийство, МВД, СБУ, МИД

МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова

11:34 18.12.2024
 
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
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В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что МВД страны ведет работу в связи с информацией о причастности своего гражданина к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
"Работа сотрудников МВД в этом направлении идет активная, но мы ее не комментируем", - уточнили в МИДе Узбекистана.
Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли генерал и его помощник. На видео злоумышленник признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. мужчина также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
"Я все это понимал", - сказал он.
По информации СМИ, злоумышленник - это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Пожелавший остаться неизвестным чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) уже признал, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".
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Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что только с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.
В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
Другие темы: За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.
 
НовостиУзбекистанРоссияИгорь КирилловубийствоМВДСБУМИД
 
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