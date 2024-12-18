https://ukraina.ru/20241218/1059751080.html

МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова

МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру

МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова

В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что МВД страны ведет работу в связи с информацией о причастности своего гражданина к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова

2024-12-18T11:34

2024-12-18T11:34

2024-12-18T11:34

новости

узбекистан

россия

игорь кириллов

убийство

мвд

сбу

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059749088_15:0:1290:717_1920x0_80_0_0_9bb72e9578849c80132a39b932c81af6.jpg

Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли генерал и его помощник. На видео злоумышленник признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. мужчина также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт."Я все это понимал", - сказал он.По информации СМИ, злоумышленник - это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.Пожелавший остаться неизвестным чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) уже признал, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что только с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Другие темы: За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.

https://ukraina.ru/20241218/1059748107.html

узбекистан

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, узбекистан, россия, игорь кириллов, убийство, мвд, сбу, мид