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В Одессе осквернили памятники Пушкину, Воронцову и апельсину
В Одессе осквернили памятники Пушкину, Воронцову и апельсину - 17.12.2024 Украина.ру
В Одессе осквернили памятники Пушкину, Воронцову и апельсину
Очередные акты вандализма зафиксированы в Одессе: на памятниках города неизвестные оставили надписи с требованиями демонтировать монументы. Об этом 17 декабря сообщили украинские СМИ и городские паблики
2024-12-17T17:03
2024-12-17T17:03
2024-12-17T17:09
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Вандалы разрисовали надписями памятники русскому поэту Александру Пушкину, похороненному в Одессе губернатору князю Михаилу Воронцову, а также апельсину. Во времена Российской империи город имел особый статус и поставлял ко двору монарха экзотические фрукты.Без рассказов о поставках апельсинов в Санкт-Петербург не обходится ни одна экскурсия для иностранцев. Им также рассказывают о пребывании Пушкина в Одессе по пути из Крыма в Бессарабию, о большом личном вкладе в развитие и процветание города князя Воронцова.После госпереворота 2014 года на Украине начался системный снос памятников. В первую очередь атакам вандалов подверглись памятники Владимиру Ленину, благодаря которому была провозглашена и состоялась Украинская Советская Социалистическая Республика. В её состав были включены в том числе Одесская и Херсонская губернии.Впоследствии разрушению вандалами и сносу по решению властей подверглись памятники, мемориальные доски и другие объекты культуры, которые не соответствовали мифологии новой украинской истории. Процесс ускорился с 2015 года после принятия закона о "декоммунизации", который в 2023 году дополнил закон "О деколонизации топонимов".Ранее на эту тему: Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре Автор издания Украина.ру Мария Нестерова рассмотрела проблему в публикации Культура отмены отменена, на арт-рынке проблемы. События кино, музыки и изобразительного искусства
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В Одессе осквернили памятники Пушкину, Воронцову и апельсину
17:03 17.12.2024 (обновлено: 17:09 17.12.2024)
Очередные акты вандализма зафиксированы в Одессе: на памятниках города неизвестные оставили надписи с требованиями демонтировать монументы. Об этом 17 декабря сообщили украинские СМИ и городские паблики