Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре - 16.10.2024 Украина.ру
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Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре
Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре - 16.10.2024 Украина.ру
Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре
После скандальных акций по сносу памятников и других объектов культурного наследия в Одессе мэр этого города Геннадий Труханов приехал в Париж. По его словам, он уже успел обсудить вопросы культуры с представителями ЮНЕСКО
2024-10-16T14:29
2024-10-16T14:29
новости
одесса
париж
украина
геннадий труханов
юнеско
оон
культура
культурное наследие
памятник
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"Мы обговорили вопросы, касающиеся сохранения нашего культурного наследия, вопросы управления объектами культурного наследия. Встреча была конструктивной и содержательной", - рассказал по итогам Труханов.Он также отметил, что после переговоров с представителями ЮНЕСКО у него есть чем заняться в Одессе.Ранее в Одессе были отмечены систематические акты вандализма в отношении объектов культуры. В частности, при попустительстве местных властей (в том числе правоохранителей) разрушениям и осквернениям подвергались памятники и мемориальные доски.Также известно, что Труханов выступил против инициативы властей Одесской области снести в Одессе памятник Александру Пушкину. ЮНЕСКО заявило о защите этого памятника.ЮНЕСКО является учреждением ООН и специализируется на вопросах образования, науки и культуры. Организация берёт под свою охрану памятники и другие объекты культуры, ведёт свой список Всемирного наследия.После государственного переворота на Украине в 2014 году целенаправленному уничтожению подверглись многие объекты культуры. Власти Украины, декларируя "евроинтеграцию", уничтожают памятники и другие объекты культуры под предлогом "декоммунизации". В реализации такой политики принимают участие бывшие члены украинских коммунистических организаций.Ранее на эту тему: Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников
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новости, одесса, париж, украина, геннадий труханов, юнеско, оон, культура, культурное наследие, памятник, вандализм, декоммунизация, бывший ссср
Новости, Одесса, Париж, Украина, Геннадий Труханов, ЮНЕСКО, ООН, культура, культурное наследие, памятник, вандализм, декоммунизация, бывший СССР

Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре

14:29 16.10.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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После скандальных акций по сносу памятников и других объектов культурного наследия в Одессе мэр этого города Геннадий Труханов приехал в Париж. По его словам, он уже успел обсудить вопросы культуры с представителями ЮНЕСКО
"Мы обговорили вопросы, касающиеся сохранения нашего культурного наследия, вопросы управления объектами культурного наследия. Встреча была конструктивной и содержательной", - рассказал по итогам Труханов.
Он также отметил, что после переговоров с представителями ЮНЕСКО у него есть чем заняться в Одессе.
Ранее в Одессе были отмечены систематические акты вандализма в отношении объектов культуры. В частности, при попустительстве местных властей (в том числе правоохранителей) разрушениям и осквернениям подвергались памятники и мемориальные доски.
Также известно, что Труханов выступил против инициативы властей Одесской области снести в Одессе памятник Александру Пушкину. ЮНЕСКО заявило о защите этого памятника.
ЮНЕСКО является учреждением ООН и специализируется на вопросах образования, науки и культуры. Организация берёт под свою охрану памятники и другие объекты культуры, ведёт свой список Всемирного наследия.
После государственного переворота на Украине в 2014 году целенаправленному уничтожению подверглись многие объекты культуры. Власти Украины, декларируя "евроинтеграцию", уничтожают памятники и другие объекты культуры под предлогом "декоммунизации". В реализации такой политики принимают участие бывшие члены украинских коммунистических организаций.
Ранее на эту тему: Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников
 
НовостиОдессаПарижУкраинаГеннадий ТрухановЮНЕСКОООНкультуракультурное наследиепамятниквандализмдекоммунизациябывший СССР
 
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