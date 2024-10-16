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Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре
Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре - 16.10.2024 Украина.ру
Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре
После скандальных акций по сносу памятников и других объектов культурного наследия в Одессе мэр этого города Геннадий Труханов приехал в Париж. По его словам, он уже успел обсудить вопросы культуры с представителями ЮНЕСКО
2024-10-16T14:29
2024-10-16T14:29
2024-10-16T14:29
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геннадий труханов
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"Мы обговорили вопросы, касающиеся сохранения нашего культурного наследия, вопросы управления объектами культурного наследия. Встреча была конструктивной и содержательной", - рассказал по итогам Труханов.Он также отметил, что после переговоров с представителями ЮНЕСКО у него есть чем заняться в Одессе.Ранее в Одессе были отмечены систематические акты вандализма в отношении объектов культуры. В частности, при попустительстве местных властей (в том числе правоохранителей) разрушениям и осквернениям подвергались памятники и мемориальные доски.Также известно, что Труханов выступил против инициативы властей Одесской области снести в Одессе памятник Александру Пушкину. ЮНЕСКО заявило о защите этого памятника.ЮНЕСКО является учреждением ООН и специализируется на вопросах образования, науки и культуры. Организация берёт под свою охрану памятники и другие объекты культуры, ведёт свой список Всемирного наследия.После государственного переворота на Украине в 2014 году целенаправленному уничтожению подверглись многие объекты культуры. Власти Украины, декларируя "евроинтеграцию", уничтожают памятники и другие объекты культуры под предлогом "декоммунизации". В реализации такой политики принимают участие бывшие члены украинских коммунистических организаций.Ранее на эту тему: Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников
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Новости, Одесса, Париж, Украина, Геннадий Труханов, ЮНЕСКО, ООН, культура, культурное наследие, памятник, вандализм, декоммунизация, бывший СССР
Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре
После скандальных акций по сносу памятников и других объектов культурного наследия в Одессе мэр этого города Геннадий Труханов приехал в Париж. По его словам, он уже успел обсудить вопросы культуры с представителями ЮНЕСКО