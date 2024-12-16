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Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский

Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский - 16.12.2024 Украина.ру

Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский

Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зонах... Украина.ру, 16.12.2024

2024-12-16T10:08

2024-12-16T10:08

2024-12-16T10:08

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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зонах СВО и КТО, рассказал о соотношении сил и средств у сторон, а также ракетное вооружение, в частности, нашумевший "Орешник". 00:29 – О гипотетическом наступлении Украины;02:50 – О превентивном ударе ВС РФ;03:55 – Об освобождении Курской области;08:57 – О формировании котлов;10:09 – О фронте в ДНР;13:00 – О соотношении сил сторон;17:28 – О давлении армии России;19:03 – О поставках оружия на Украину;20:08 – О применении "Орешника" и о теме "ответов";24:05 – О переговорах с Трампом. #Зимовский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #РФ #Курск #Брянск #ТРО #президент #ВСУ #Трамп #инаугурация #США #Орешник #Плёхово #Дарьино #БПЛА #Беспилотник #дрон #дроны #FPV #Сумы #Курахово #котёл #Покровск #Красноармейск #ДНР #Донбасс #Донецк #Бутусов #Шевченко #артиллерия #штурмовики #штурмовик #штурм #Patriot #поставки #оружие #Запад #Путин #Песков #КТО #ракета #оружие Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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новости, россия, украина, сша, видео, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина.ру, брянск