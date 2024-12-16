Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский - 16.12.2024 Украина.ру
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Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский - 16.12.2024 Украина.ру
Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зонах... Украина.ру, 16.12.2024
2024-12-16T10:08
2024-12-16T10:08
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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зонах СВО и КТО, рассказал о соотношении сил и средств у сторон, а также ракетное вооружение, в частности, нашумевший "Орешник". 00:29 – О гипотетическом наступлении Украины;02:50 – О превентивном ударе ВС РФ;03:55 – Об освобождении Курской области;08:57 – О формировании котлов;10:09 – О фронте в ДНР;13:00 – О соотношении сил сторон;17:28 – О давлении армии России;19:03 – О поставках оружия на Украину;20:08 – О применении "Орешника" и о теме "ответов";24:05 – О переговорах с Трампом. #Зимовский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #РФ #Курск #Брянск #ТРО #президент #ВСУ #Трамп #инаугурация #США #Орешник #Плёхово #Дарьино #БПЛА #Беспилотник #дрон #дроны #FPV #Сумы #Курахово #котёл #Покровск #Красноармейск #ДНР #Донбасс #Донецк #Бутусов #Шевченко #артиллерия #штурмовики #штурмовик #штурм #Patriot #поставки #оружие #Запад #Путин #Песков #КТО #ракета #оружие Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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новости, россия, украина, сша, видео, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина.ру, брянск
Новости, Россия, Украина, США, Видео, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Брянск

Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский

10:08 16.12.2024
 
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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зонах СВО и КТО, рассказал о соотношении сил и средств у сторон, а также ракетное вооружение, в частности, нашумевший "Орешник".

00:29 – О гипотетическом наступлении Украины;
02:50 – О превентивном ударе ВС РФ;
03:55 – Об освобождении Курской области;
08:57 – О формировании котлов;
10:09 – О фронте в ДНР;
13:00 – О соотношении сил сторон;
17:28 – О давлении армии России;
19:03 – О поставках оружия на Украину;
20:08 – О применении "Орешника" и о теме "ответов";
24:05 – О переговорах с Трампом.

#Зимовский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #РФ #Курск #Брянск #ТРО #президент #ВСУ #Трамп #инаугурация #США #Орешник #Плёхово #Дарьино #БПЛА #Беспилотник #дрон #дроны #FPV #Сумы #Курахово #котёл #Покровск #Красноармейск #ДНР #Донбасс #Донецк #Бутусов #Шевченко #артиллерия #штурмовики #штурмовик #штурм #Patriot #поставки #оружие #Запад #Путин #Песков #КТО #ракета #оружие

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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
29 ноября, 06:05
Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или ВоронежНужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. Где-то ВСУ обязательно нанесут удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВидеоДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина.руБрянск
 
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10:08Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
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