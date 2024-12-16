Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зонах СВО и КТО, рассказал о соотношении сил и средств у сторон, а также ракетное вооружение, в частности, нашумевший "Орешник".
00:29 – О гипотетическом наступлении Украины;
02:50 – О превентивном ударе ВС РФ;
03:55 – Об освобождении Курской области;
08:57 – О формировании котлов;
10:09 – О фронте в ДНР;
13:00 – О соотношении сил сторон;
17:28 – О давлении армии России;
19:03 – О поставках оружия на Украину;
20:08 – О применении "Орешника" и о теме "ответов";
24:05 – О переговорах с Трампом.
#Зимовский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #РФ #Курск #Брянск #ТРО #президент #ВСУ #Трамп #инаугурация #США #Орешник #Плёхово #Дарьино #БПЛА #Беспилотник #дрон #дроны #FPV #Сумы #Курахово #котёл #Покровск #Красноармейск #ДНР #Донбасс #Донецк #Бутусов #Шевченко #артиллерия #штурмовики #штурмовик #штурм #Patriot #поставки #оружие #Запад #Путин #Песков #КТО #ракета #оружие
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
00:29 – О гипотетическом наступлении Украины;
02:50 – О превентивном ударе ВС РФ;
03:55 – Об освобождении Курской области;
08:57 – О формировании котлов;
10:09 – О фронте в ДНР;
13:00 – О соотношении сил сторон;
17:28 – О давлении армии России;
19:03 – О поставках оружия на Украину;
20:08 – О применении "Орешника" и о теме "ответов";
24:05 – О переговорах с Трампом.
#Зимовский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #РФ #Курск #Брянск #ТРО #президент #ВСУ #Трамп #инаугурация #США #Орешник #Плёхово #Дарьино #БПЛА #Беспилотник #дрон #дроны #FPV #Сумы #Курахово #котёл #Покровск #Красноармейск #ДНР #Донбасс #Донецк #Бутусов #Шевченко #артиллерия #штурмовики #штурмовик #штурм #Patriot #поставки #оружие #Запад #Путин #Песков #КТО #ракета #оружие
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
29 ноября, 06:05Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или ВоронежНужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. Где-то ВСУ обязательно нанесут удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь