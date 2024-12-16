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На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.ua

На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.ua - 16.12.2024 Украина.ру

На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.ua

Разработка российской гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" началась в украинском городе Днепропетровск (в 2016 году киевский режим переименовал его в Днепр), "по которому он в итоге и был применен"

2024-12-16T16:59

2024-12-16T16:59

2024-12-16T16:59

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Такое заявление сделал бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков, его слова 16 декабря опубликовало украинское издание Страна.ua.С той же степенью серьезности на Украине утверждают, что:- черное море выкопали украинцы;- реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);- во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы сразиться с ней в силе и могуществе;- Будда, Федор Достоевский, и, возможно, Иисус Христос были украинцами;- Борщ придумали украинцы.Недавно этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.Исторические мифы: Чёрное море и древние укрыПрезидент России Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Посыл российского лидера не был услышан, и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Однако и это не возымело действия, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.Утром 13 декабря, Украина получила массированный удар по энергетическим и военным объектам. Однако даже этот факт не заставил киевский режим задуматься: Зеленский попросил "старшего брата" ввязаться в драку с Москвой. Однако британское издание Financial Times, наоборот, предложило ему ждать новый "визит" "Орешника".Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время от России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Другие новости: В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*.

https://ukraina.ru/20241212/1059601779.html

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новости, украина, россия, днепр, вооруженные силы украины, "орешник", ракета