На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.ua - 16.12.2024 Украина.ру
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На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.ua
На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.ua - 16.12.2024 Украина.ру
На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.ua
Разработка российской гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" началась в украинском городе Днепропетровск (в 2016 году киевский режим переименовал его в Днепр), "по которому он в итоге и был применен"
2024-12-16T16:59
2024-12-16T16:59
новости
украина
россия
днепр
вооруженные силы украины
"орешник"
ракета
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Такое заявление сделал бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков, его слова 16 декабря опубликовало украинское издание Страна.ua.С той же степенью серьезности на Украине утверждают, что:- черное море выкопали украинцы;- реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);- во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы сразиться с ней в силе и могуществе;- Будда, Федор Достоевский, и, возможно, Иисус Христос были украинцами;- Борщ придумали украинцы.Недавно этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.Исторические мифы: Чёрное море и древние укрыПрезидент России Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Посыл российского лидера не был услышан, и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Однако и это не возымело действия, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.Утром 13 декабря, Украина получила массированный удар по энергетическим и военным объектам. Однако даже этот факт не заставил киевский режим задуматься: Зеленский попросил "старшего брата" ввязаться в драку с Москвой. Однако британское издание Financial Times, наоборот, предложило ему ждать новый "визит" "Орешника".Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время от России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Другие новости: В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*.
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новости, украина, россия, днепр, вооруженные силы украины, "орешник", ракета
Новости, Украина, Россия, Днепр, Вооруженные силы Украины, "Орешник", Ракета

На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.ua

16:59 16.12.2024
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Разработка российской гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" началась в украинском городе Днепропетровск (в 2016 году киевский режим переименовал его в Днепр), "по которому он в итоге и был применен"
Такое заявление сделал бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков, его слова 16 декабря опубликовало украинское издание Страна.ua.
""Орешник" происходит из советской разработки твердотопливной ракеты "Универсал", созданной в Днепре. После распада СССР документация этой ракеты была передана в Московский институт теплотехники. Результатом модернизации стал "Тополь-М", а впоследствии межконтинентальная ракета "Ярс" и ее версия ракеты средней дальности "Орешник"", - заявил Кочетков.
С той же степенью серьезности на Украине утверждают, что:
- черное море выкопали украинцы;
- реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);
- во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы сразиться с ней в силе и могуществе;
- Будда, Федор Достоевский, и, возможно, Иисус Христос были украинцами;
- Борщ придумали украинцы.
Недавно этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.
Исторические мифы: Чёрное море и древние укры
Президент России Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Посыл российского лидера не был услышан, и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Однако и это не возымело действия, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
12 декабря, 10:32
"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуКомментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении. Соответствующий комментарий эксперт оставил в своих соцсетях
Утром 13 декабря, Украина получила массированный удар по энергетическим и военным объектам. Однако даже этот факт не заставил киевский режим задуматься: Зеленский попросил "старшего брата" ввязаться в драку с Москвой. Однако британское издание Financial Times, наоборот, предложило ему ждать новый "визит" "Орешника".
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время от России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.
22 ноября, 13:28
"Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исходРоссия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении, но если эта баллистическая ракета в полном боевом оснащении прилетит на Киев, столицы у Украины уже не будет. Такое мнение высказал в эфире "Київ 24" украинский блогер, кандидат химических наук Глеб Репич
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