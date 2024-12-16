В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук* - 16.12.2024 Украина.ру
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В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*
В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук* - 16.12.2024 Украина.ру
В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*
В поселке Шевченко, который находится в нескольких километрах к югу от Красноармейска (Покровска) погибла половина 3-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*
2024-12-16T16:30
2024-12-16T16:30
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денис пушилин
вооруженные силы украины
нацгвардия
покровск/красноармейск
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Он заявил, что командиры "бессмысленно отправляют на мясо личный состав" и признался, что у него после такого "начинаются фобии".Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные освободили поселок Шевченко.Минобороны РФ пока официально эту информацию пока не подтвердило, в воскресной сводке ведомства уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Дзержинска (Торецка), Андреевки и Шевченко.В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" вот так прокомментировали происходящее недалеко от Красноармейска:"В результате изнурительных боестолкновений [ВС РФ] улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в заявлении представителей "Хортицы".Большинство экспертов сходится в том, что это сигнал к скорому падению Красноармейска, однако, украинское командование все еще надеется удержать очевидно уходящий из рук город. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.В понедельник, 16 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что за весь период СВО ВСУ лишились почти миллиона военных, из которых более 40 тысяч - только на Курском направлении.При этом только за 2024 год российские подразделения освободили 189 населенных пунктов, а всего - 4,5 тысячи квадратных километров. И эта работа продолжается: ежедневно ВС РФ берут под контроль порядка 30 квадратных километров.Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20241216/1059680994.html
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новости, россия, украина, донбасс, игорь мосийчук, денис пушилин, вооруженные силы украины, нацгвардия, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Игорь Мосийчук, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Покровск/Красноармейск

В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*

16:30 16.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: плачущие ВСУшники
Коллаж: плачущие ВСУшники - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Украина.ру
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В поселке Шевченко, который находится в нескольких километрах к югу от Красноармейска (Покровска) погибла половина 3-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*

"В Шевченко произошла настоящая катастрофа. Элитная бригада попала в огневой мешок (благодаря командованию), и сейчас уже более половины бригады не существует", - написал экс-депутат, подчеркнув, что Киев отправил в направлении Шевченко и Песчаного бригаду нацгвардейцев, не получившую должной военной поддержки.

Он заявил, что командиры "бессмысленно отправляют на мясо личный состав" и признался, что у него после такого "начинаются фобии".
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные освободили поселок Шевченко.
Минобороны РФ пока официально эту информацию пока не подтвердило, в воскресной сводке ведомства уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Дзержинска (Торецка), Андреевки и Шевченко.
В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" вот так прокомментировали происходящее недалеко от Красноармейска:
"В результате изнурительных боестолкновений [ВС РФ] улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в заявлении представителей "Хортицы".
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
11:12
ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронтеРоссийские военные освободили поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
Большинство экспертов сходится в том, что это сигнал к скорому падению Красноармейска, однако, украинское командование все еще надеется удержать очевидно уходящий из рук город. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
Фото: Офис президента Украины, генерал ВСУ Александр Тарнавский.
13 декабря, 12:22
ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующийНа фоне прорыва ВС РФ к Красноармейску (Покровску) и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово украинское командование приняло решение о замене командира на указанных направлениях. О перемене сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
В понедельник, 16 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что за весь период СВО ВСУ лишились почти миллиона военных, из которых более 40 тысяч - только на Курском направлении.
При этом только за 2024 год российские подразделения освободили 189 населенных пунктов, а всего - 4,5 тысячи квадратных километров. И эта работа продолжается: ежедневно ВС РФ берут под контроль порядка 30 квадратных километров.
Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
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