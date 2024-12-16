В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*
В поселке Шевченко, который находится в нескольких километрах к югу от Красноармейска (Покровска) погибла половина 3-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*
"В Шевченко произошла настоящая катастрофа. Элитная бригада попала в огневой мешок (благодаря командованию), и сейчас уже более половины бригады не существует", - написал экс-депутат, подчеркнув, что Киев отправил в направлении Шевченко и Песчаного бригаду нацгвардейцев, не получившую должной военной поддержки.
Он заявил, что командиры "бессмысленно отправляют на мясо личный состав" и признался, что у него после такого "начинаются фобии".
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные освободили поселок Шевченко.
Минобороны РФ пока официально эту информацию пока не подтвердило, в воскресной сводке ведомства уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Дзержинска (Торецка), Андреевки и Шевченко.
В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" вот так прокомментировали происходящее недалеко от Красноармейска:
"В результате изнурительных боестолкновений [ВС РФ] улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в заявлении представителей "Хортицы".
11:12ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронтеРоссийские военные освободили поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
Большинство экспертов сходится в том, что это сигнал к скорому падению Красноармейска, однако, украинское командование все еще надеется удержать очевидно уходящий из рук город. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
13 декабря, 12:22ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующийНа фоне прорыва ВС РФ к Красноармейску (Покровску) и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово украинское командование приняло решение о замене командира на указанных направлениях. О перемене сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
В понедельник, 16 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что за весь период СВО ВСУ лишились почти миллиона военных, из которых более 40 тысяч - только на Курском направлении.
При этом только за 2024 год российские подразделения освободили 189 населенных пунктов, а всего - 4,5 тысячи квадратных километров. И эта работа продолжается: ежедневно ВС РФ берут под контроль порядка 30 квадратных километров.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.