https://ukraina.ru/20241216/1059703423.html

В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*

В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук* - 16.12.2024 Украина.ру

В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*

В поселке Шевченко, который находится в нескольких километрах к югу от Красноармейска (Покровска) погибла половина 3-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*

2024-12-16T16:30

2024-12-16T16:30

2024-12-16T16:30

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Он заявил, что командиры "бессмысленно отправляют на мясо личный состав" и признался, что у него после такого "начинаются фобии".Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные освободили поселок Шевченко.Минобороны РФ пока официально эту информацию пока не подтвердило, в воскресной сводке ведомства уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Дзержинска (Торецка), Андреевки и Шевченко.В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" вот так прокомментировали происходящее недалеко от Красноармейска:"В результате изнурительных боестолкновений [ВС РФ] улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в заявлении представителей "Хортицы".Большинство экспертов сходится в том, что это сигнал к скорому падению Красноармейска, однако, украинское командование все еще надеется удержать очевидно уходящий из рук город. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.В понедельник, 16 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что за весь период СВО ВСУ лишились почти миллиона военных, из которых более 40 тысяч - только на Курском направлении.При этом только за 2024 год российские подразделения освободили 189 населенных пунктов, а всего - 4,5 тысячи квадратных километров. И эта работа продолжается: ежедневно ВС РФ берут под контроль порядка 30 квадратных километров.Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241216/1059680994.html

https://ukraina.ru/20241213/1059633753.html

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новости, россия, украина, донбасс, игорь мосийчук, денис пушилин, вооруженные силы украины, нацгвардия, покровск/красноармейск