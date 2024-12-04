Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину - 04.12.2024 Украина.ру
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Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину
Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину - 04.12.2024 Украина.ру
Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину
Западные спонсоры нынешнего руководства Украины желают разделить подконтрольную Владимиру Зеленскому территорию. Об этом 4 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
2024-12-04T12:46
2024-12-04T12:46
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"Итак, план Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России не сработал. Но деньги вложены, и немалые. Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину. Это, конечно, не те доходы, но с паршивой овцы — хоть шерсти клок. CNN уже опубликовал основные рамки "мирного плана" генерала Келлога, которого Трамп номинировал на пост спецпредставителя по Украине", - констатировал Медведчук.В своей статье на сайте движения он изложил основные положения "плана Келлога". Среди них: Прекращение огня на нынешней линии фронта; Установление демилитаризованной зоны и урегулирование путем переговоров; Зависимость помощи Украине (которая, вероятно, будет предоставляться в кредит) от ее готовности вести переговоры; В случае согласия Украины на переговоры, США будут вооружать Украину в объемах, достаточных для того, чтобы она смогла защитить себя и остановить любые дальнейшие российские атаки.Также в этом плане Медведчук отметил отсрочку вопроса о членстве Украины в НАТО на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности". Согласно плану, Украину не будут просить отказаться от возвращения территорий, но она должна согласиться делать это исключительно дипломатическим путем в будущем. За согласие на переговоры Россия получит ограниченное смягчение санкций, после подписания мирного соглашения – полное. План также предусматривает, что восстановление Украины будет происходить за счет налога на экспорт российских энергоносителей."Украинцам разрешат мечтать о Крыме и Донбассе, об Азовском море и Мариуполе, но страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа", - констатировал Медведчук.Из его статьи следует, что под Европой он понимает не европейскую часть Евразии с находящимися на ней странами, а Евросоюз.По его мнению, на подконтрольной Зеленскому части Украины начнется гражданская война. Затем изможденные войной регионы продолжат добровольно переходить в Россию. Поэтому в планах расчленителей Украины передать южную часть бывшей Украинской ССР соседней Румынии, отметил Медведчук. Польша тоже имеет реальный шанс прирасти территориями и поквитаться за Волынскую резню.Медведчук уверен, что лучший вариант для украинцев - податься в Россию с территориями, чтобы не тратиться на переезд и обустройство. О том, как это сделать могут пояснить жители Крыма, Севастополя, ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Тем временем: ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВРБольше новостей на начало дня в обзоре Поддержка Киевом сирийских террористов, новое интервью Карлсона. Главное на Украине на утро 4 декабря
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новости, украина, россия, крым, виктор медведчук, владимир зеленский, кит келлог, нато, ес, бывший ссср, новые регионы, геополитика, сво, борис джонсон
Новости, Украина, Россия, Крым, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Кит Келлог, НАТО, ЕС, бывший СССР, Новые регионы, геополитика, СВО, Борис Джонсон

Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину

12:46 04.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Западные спонсоры нынешнего руководства Украины желают разделить подконтрольную Владимиру Зеленскому территорию. Об этом 4 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Итак, план Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России не сработал. Но деньги вложены, и немалые. Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину. Это, конечно, не те доходы, но с паршивой овцы — хоть шерсти клок. CNN уже опубликовал основные рамки "мирного плана" генерала Келлога, которого Трамп номинировал на пост спецпредставителя по Украине", - констатировал Медведчук.
В своей статье на сайте движения он изложил основные положения "плана Келлога". Среди них: Прекращение огня на нынешней линии фронта; Установление демилитаризованной зоны и урегулирование путем переговоров; Зависимость помощи Украине (которая, вероятно, будет предоставляться в кредит) от ее готовности вести переговоры; В случае согласия Украины на переговоры, США будут вооружать Украину в объемах, достаточных для того, чтобы она смогла защитить себя и остановить любые дальнейшие российские атаки.
Также в этом плане Медведчук отметил отсрочку вопроса о членстве Украины в НАТО на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности". Согласно плану, Украину не будут просить отказаться от возвращения территорий, но она должна согласиться делать это исключительно дипломатическим путем в будущем. За согласие на переговоры Россия получит ограниченное смягчение санкций, после подписания мирного соглашения – полное. План также предусматривает, что восстановление Украины будет происходить за счет налога на экспорт российских энергоносителей.
"Украинцам разрешат мечтать о Крыме и Донбассе, об Азовском море и Мариуполе, но страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа", - констатировал Медведчук.
Из его статьи следует, что под Европой он понимает не европейскую часть Евразии с находящимися на ней странами, а Евросоюз.
"Итак, Европа готова оккупировать Украину. И тут все логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому "цивилизованные" европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке. Гитлер ведь тоже воевал за "западную цивилизацию", а потом англичане и американцы пришли и откусили от немецкого пирога, хорошо на этом заработав. Экс-премьер Борис Джонсон заявил, что НАТО должно отправить миротворцев в Украину, чтобы они "контролировали границу", - отметил Медведчук.
По его мнению, на подконтрольной Зеленскому части Украины начнется гражданская война. Затем изможденные войной регионы продолжат добровольно переходить в Россию. Поэтому в планах расчленителей Украины передать южную часть бывшей Украинской ССР соседней Румынии, отметил Медведчук. Польша тоже имеет реальный шанс прирасти территориями и поквитаться за Волынскую резню.
Медведчук уверен, что лучший вариант для украинцев - податься в Россию с территориями, чтобы не тратиться на переезд и обустройство. О том, как это сделать могут пояснить жители Крыма, Севастополя, ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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