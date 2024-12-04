Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Западные спонсоры нынешнего руководства Украины желают разделить подконтрольную Владимиру Зеленскому территорию. Об этом 4 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Итак, план Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России не сработал. Но деньги вложены, и немалые. Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину. Это, конечно, не те доходы, но с паршивой овцы — хоть шерсти клок. CNN уже опубликовал основные рамки "мирного плана" генерала Келлога, которого Трамп номинировал на пост спецпредставителя по Украине", - констатировал Медведчук.
В своей статье на сайте движения он изложил основные положения "плана Келлога". Среди них: Прекращение огня на нынешней линии фронта; Установление демилитаризованной зоны и урегулирование путем переговоров; Зависимость помощи Украине (которая, вероятно, будет предоставляться в кредит) от ее готовности вести переговоры; В случае согласия Украины на переговоры, США будут вооружать Украину в объемах, достаточных для того, чтобы она смогла защитить себя и остановить любые дальнейшие российские атаки.
Также в этом плане Медведчук отметил отсрочку вопроса о членстве Украины в НАТО на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности". Согласно плану, Украину не будут просить отказаться от возвращения территорий, но она должна согласиться делать это исключительно дипломатическим путем в будущем. За согласие на переговоры Россия получит ограниченное смягчение санкций, после подписания мирного соглашения – полное. План также предусматривает, что восстановление Украины будет происходить за счет налога на экспорт российских энергоносителей.
"Украинцам разрешат мечтать о Крыме и Донбассе, об Азовском море и Мариуполе, но страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа", - констатировал Медведчук.
"Итак, Европа готова оккупировать Украину. И тут все логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому "цивилизованные" европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке. Гитлер ведь тоже воевал за "западную цивилизацию", а потом англичане и американцы пришли и откусили от немецкого пирога, хорошо на этом заработав. Экс-премьер Борис Джонсон заявил, что НАТО должно отправить миротворцев в Украину, чтобы они "контролировали границу", - отметил Медведчук.
По его мнению, на подконтрольной Зеленскому части Украины начнется гражданская война. Затем изможденные войной регионы продолжат добровольно переходить в Россию. Поэтому в планах расчленителей Украины передать южную часть бывшей Украинской ССР соседней Румынии, отметил Медведчук. Польша тоже имеет реальный шанс прирасти территориями и поквитаться за Волынскую резню.
Медведчук уверен, что лучший вариант для украинцев - податься в Россию с территориями, чтобы не тратиться на переезд и обустройство. О том, как это сделать могут пояснить жители Крыма, Севастополя, ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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