Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ - 10.12.2024 Украина.ру
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Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ
Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ - 10.12.2024 Украина.ру
Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ
Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде диверсантов, готовивших теракт на железной дороге региона по заданию СБУ. Дома у одного из злоумышленников нашли готовую к использованию взрывчатку, переписку с СБУ и два паспорта - России и Германии, уточнили в ЦОС ФСБ РФ
2024-12-10T10:26
2024-12-10T10:29
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задержание
диверсия
теракт
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Отмечается, что среди задержанных - гражданин России и Германии 2003 года рождения, который признался, что в ноябре 2024 года он за обещанное денежное вознаграждение "осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в городе Нижний Новгород с использованием обнаруженного у него СВУ".Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".В ноябре был задержан другой гражданин ФРГ - Николай Гайдук. Он признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова.При Гайдуке нашли пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня, а в его телефоне обнаружили снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделанный в Гамбурге.Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.
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новости, россия, германия, нижний новгород, фсб, задержание, диверсия, теракт
Новости, Россия, Германия, Нижний Новгород, ФСБ, задержание, диверсия, теракт

Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ

10:26 10.12.2024 (обновлено: 10:29 10.12.2024)
 
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости
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Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде диверсантов, готовивших теракт на железной дороге региона по заданию СБУ. Дома у одного из злоумышленников нашли готовую к использованию взрывчатку, переписку с СБУ и два паспорта - России и Германии, уточнили в ЦОС ФСБ РФ
"Федеральной службой безопасности России в ходе розыска на территории РФ приверженцев неонацистской украинской идеологии в г. Нижний Новгород выявлена и задержана группа молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что среди задержанных - гражданин России и Германии 2003 года рождения, который признался, что в ноябре 2024 года он за обещанное денежное вознаграждение "осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в городе Нижний Новгород с использованием обнаруженного у него СВУ".
"Последнее задание, которое он (сотрудник СБУ. - Ред.) мне предлагал, - пустить грузовой поезд под откос... Он поставил мне задачу, чтобы я купил камеру с WiFi-роутером, поставил в нескольких метрах от железнодорожного полотна, чтобы он видел, что и как там происходит, когда ездят поезда. Он дал указание, чтобы я поехал за взрывным устройством, это был схрон", - рассказал задержанный.
Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".
В ноябре был задержан другой гражданин ФРГ - Николай Гайдук. Он признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова.
При Гайдуке нашли пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня, а в его телефоне обнаружили снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделанный в Гамбурге.
20 ноября, 15:03
Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую областьГражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный утром 20 ноября, признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова. Видео допроса опубликовало издание RT
Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.
 
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