https://ukraina.ru/20241210/1059532266.html

Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ

Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ - 10.12.2024 Украина.ру

Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде диверсантов, готовивших теракт на железной дороге региона по заданию СБУ. Дома у одного из злоумышленников нашли готовую к использованию взрывчатку, переписку с СБУ и два паспорта - России и Германии, уточнили в ЦОС ФСБ РФ

2024-12-10T10:26

2024-12-10T10:26

2024-12-10T10:29

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Отмечается, что среди задержанных - гражданин России и Германии 2003 года рождения, который признался, что в ноябре 2024 года он за обещанное денежное вознаграждение "осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в городе Нижний Новгород с использованием обнаруженного у него СВУ".Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".В ноябре был задержан другой гражданин ФРГ - Николай Гайдук. Он признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова.При Гайдуке нашли пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня, а в его телефоне обнаружили снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделанный в Гамбурге.Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.

https://ukraina.ru/20241120/1059069360.html

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новости, россия, германия, нижний новгород, фсб, задержание, диверсия, теракт