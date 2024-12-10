Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ
10:26 10.12.2024 (обновлено: 10:29 10.12.2024)
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде диверсантов, готовивших теракт на железной дороге региона по заданию СБУ. Дома у одного из злоумышленников нашли готовую к использованию взрывчатку, переписку с СБУ и два паспорта - России и Германии, уточнили в ЦОС ФСБ РФ
"Федеральной службой безопасности России в ходе розыска на территории РФ приверженцев неонацистской украинской идеологии в г. Нижний Новгород выявлена и задержана группа молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что среди задержанных - гражданин России и Германии 2003 года рождения, который признался, что в ноябре 2024 года он за обещанное денежное вознаграждение "осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в городе Нижний Новгород с использованием обнаруженного у него СВУ".
"Последнее задание, которое он (сотрудник СБУ. - Ред.) мне предлагал, - пустить грузовой поезд под откос... Он поставил мне задачу, чтобы я купил камеру с WiFi-роутером, поставил в нескольких метрах от железнодорожного полотна, чтобы он видел, что и как там происходит, когда ездят поезда. Он дал указание, чтобы я поехал за взрывным устройством, это был схрон", - рассказал задержанный.
Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".
В ноябре был задержан другой гражданин ФРГ - Николай Гайдук. Он признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова.
При Гайдуке нашли пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня, а в его телефоне обнаружили снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделанный в Гамбурге.
20 ноября, 15:03Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую областьГражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный утром 20 ноября, признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова. Видео допроса опубликовало издание RT
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