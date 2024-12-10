Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
На линии Сватово-Кременная ВСУ используют старую курортную застройку и реку Северский Донец в качестве мощного рубежа обороны. От Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
На линии Сватово-Кременная существенных изменений пока не произошло. На этом участке продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли, рассказал эксперт.
Он уточнил, что также этот район "обрабатывают" российские операторы БПЛА. Воевать там непросто из-за болотистой местности с большими и мелкими речушками, добавил полковник запаса.
"Вообще все эти края до войны были курортной зоной. Воздух там был целебным благодаря вековым соснам и широколиственным деревьям. По руслу Северского Донца было много пионерлагерей и санаторий, куда привозили детей для лечения легочных заболеваний", — отметил Киселев.
Поэтому сейчас украинская армия использует эту застройку и саму реку в качестве важного рубежа обороны. Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность, подчеркнул эксперт.
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