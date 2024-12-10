https://ukraina.ru/20241210/1059510439.html

Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная

Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная - 10.12.2024 Украина.ру

Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная

На линии Сватово-Кременная ВСУ используют старую курортную застройку и реку Северский Донец в качестве мощного рубежа обороны. От Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T06:15

2024-12-10T06:15

2024-12-10T06:15

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На линии Сватово-Кременная существенных изменений пока не произошло. На этом участке продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли, рассказал эксперт.Он уточнил, что также этот район "обрабатывают" российские операторы БПЛА. Воевать там непросто из-за болотистой местности с большими и мелкими речушками, добавил полковник запаса.Поэтому сейчас украинская армия использует эту застройку и саму реку в качестве важного рубежа обороны. Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность, подчеркнул эксперт.Учитывая, что Запад снова начал поставлять ВСУ системы дистанционного минирования (противопехотные мины и "Лепестки"), то этот процесс усилится. Леса в районе Кременной и без этого напичканы минами, передвигаться очень опасно. Провезти технику там невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, какой будет стратегия России в 2025 году — в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059498596.html

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