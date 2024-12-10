Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная - 10.12.2024 Украина.ру
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Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная
Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная - 10.12.2024 Украина.ру
Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная
На линии Сватово-Кременная ВСУ используют старую курортную застройку и реку Северский Донец в качестве мощного рубежа обороны. От Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
2024-12-10T06:15
2024-12-10T06:15
новости
россия
оскол
донбасс
киселев
всу
кременная
северский донец
лес
наступление
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На линии Сватово-Кременная существенных изменений пока не произошло. На этом участке продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли, рассказал эксперт.Он уточнил, что также этот район "обрабатывают" российские операторы БПЛА. Воевать там непросто из-за болотистой местности с большими и мелкими речушками, добавил полковник запаса.Поэтому сейчас украинская армия использует эту застройку и саму реку в качестве важного рубежа обороны. Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность, подчеркнул эксперт.Учитывая, что Запад снова начал поставлять ВСУ системы дистанционного минирования (противопехотные мины и "Лепестки"), то этот процесс усилится. Леса в районе Кременной и без этого напичканы минами, передвигаться очень опасно. Провезти технику там невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, какой будет стратегия России в 2025 году — в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
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россия
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донбасс
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Новости
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новости, россия, оскол, донбасс, киселев, всу, кременная, северский донец , лес, наступление, мины, минирование, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Донбасс, Киселев, ВСУ, Кременная, Северский Донец , Лес, наступление, мины, минирование, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная

06:15 10.12.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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На линии Сватово-Кременная ВСУ используют старую курортную застройку и реку Северский Донец в качестве мощного рубежа обороны. От Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
На линии Сватово-Кременная существенных изменений пока не произошло. На этом участке продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли, рассказал эксперт.
Он уточнил, что также этот район "обрабатывают" российские операторы БПЛА. Воевать там непросто из-за болотистой местности с большими и мелкими речушками, добавил полковник запаса.

"Вообще все эти края до войны были курортной зоной. Воздух там был целебным благодаря вековым соснам и широколиственным деревьям. По руслу Северского Донца было много пионерлагерей и санаторий, куда привозили детей для лечения легочных заболеваний", — отметил Киселев.

Поэтому сейчас украинская армия использует эту застройку и саму реку в качестве важного рубежа обороны. Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность, подчеркнул эксперт.
Учитывая, что Запад снова начал поставлять ВСУ системы дистанционного минирования (противопехотные мины и "Лепестки"), то этот процесс усилится. Леса в районе Кременной и без этого напичканы минами, передвигаться очень опасно. Провезти технику там невозможно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О том, какой будет стратегия России в 2025 году — в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
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Заголовок открываемого материала
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06:15Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная
06:00"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ
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05:30Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта
05:30Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском
05:15Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ выжигают ВСУ под Северском и продвигаются в Часовом Яре
05:00Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел
04:45"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону
04:30Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
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