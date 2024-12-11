https://ukraina.ru/20241211/1059559590.html

При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт

При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт - 11.12.2024 Украина.ру

При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт

К сожалению, российские политологи уделяют мало внимания тюркскому фактору. Они сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-12-11T04:15

2024-12-11T04:15

2024-12-11T04:15

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После событий в Сирии России придется обороняться. Пример теперь уже бывшего президента страны Башара Асада очень нелицеприятный, сказал историк.И пока запрещенные в России талибы* приветствовали то, что произошло в Сирии. При определенном раскладе они будут акторами в Туркестане и будут работать с нашими тюркскими народами, указал публицист.К сожалению, тюркскому фактору мало уделяют внимание российские эксперты и политологи. Они очень сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно, считает эксперт."В конце 80-х считалось, что Китай достигнет уровня СССР в середине 21 века. Посмотрите, что произошло на самом деле", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.О судебном процессе над Беньямином Нетаньяху — в материале Сергея Котвицкого "Суд над Нетаньяху: почему Израиль бомбит Сирию" на сайте Украина.ру.* "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация

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