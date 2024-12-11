При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт - 11.12.2024 Украина.ру
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При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт
При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт - 11.12.2024 Украина.ру
При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт
К сожалению, российские политологи уделяют мало внимания тюркскому фактору. Они сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-12-11T04:15
2024-12-11T04:15
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После событий в Сирии России придется обороняться. Пример теперь уже бывшего президента страны Башара Асада очень нелицеприятный, сказал историк.И пока запрещенные в России талибы* приветствовали то, что произошло в Сирии. При определенном раскладе они будут акторами в Туркестане и будут работать с нашими тюркскими народами, указал публицист.К сожалению, тюркскому фактору мало уделяют внимание российские эксперты и политологи. Они очень сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно, считает эксперт."В конце 80-х считалось, что Китай достигнет уровня СССР в середине 21 века. Посмотрите, что произошло на самом деле", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.О судебном процессе над Беньямином Нетаньяху — в материале Сергея Котвицкого "Суд над Нетаньяху: почему Израиль бомбит Сирию" на сайте Украина.ру.* "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация
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новости, россия, европа, башар асад, ссср, туркменистан, туркмения, узбекистан, киргизия, сирия, талибы, "талибан", китай, детали
Новости, Россия, Европа, Башар Асад, СССР, Туркменистан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Сирия, талибы, "Талибан", Китай, детали

При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт

04:15 11.12.2024
 
© СС0, PixabayУзбекистан Самарканд
Узбекистан Самарканд
© СС0, Pixabay
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К сожалению, российские политологи уделяют мало внимания тюркскому фактору. Они сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
После событий в Сирии России придется обороняться. Пример теперь уже бывшего президента страны Башара Асада очень нелицеприятный, сказал историк.

"При определенных обстоятельствах все постсоветские режимы в Туркестане, как ранее называли Центральную Азию, могут повторить судьбу Башара Асада. Начиная от Туркмении и заканчивая Узбекистаном", — подчеркнул Сазонов.

И пока запрещенные в России талибы* приветствовали то, что произошло в Сирии. При определенном раскладе они будут акторами в Туркестане и будут работать с нашими тюркскими народами, указал публицист.
К сожалению, тюркскому фактору мало уделяют внимание российские эксперты и политологи. Они очень сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно, считает эксперт.
"В конце 80-х считалось, что Китай достигнет уровня СССР в середине 21 века. Посмотрите, что произошло на самом деле", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
О судебном процессе над Беньямином Нетаньяху — в материале Сергея Котвицкого "Суд над Нетаньяху: почему Израиль бомбит Сирию" на сайте Украина.ру.
* "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация
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