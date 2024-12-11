При определенных обстоятельствах все режимы бывшего Туркестана могут повторить судьбу Асада — эксперт
К сожалению, российские политологи уделяют мало внимания тюркскому фактору. Они сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
После событий в Сирии России придется обороняться. Пример теперь уже бывшего президента страны Башара Асада очень нелицеприятный, сказал историк.
"При определенных обстоятельствах все постсоветские режимы в Туркестане, как ранее называли Центральную Азию, могут повторить судьбу Башара Асада. Начиная от Туркмении и заканчивая Узбекистаном", — подчеркнул Сазонов.
И пока запрещенные в России талибы* приветствовали то, что произошло в Сирии. При определенном раскладе они будут акторами в Туркестане и будут работать с нашими тюркскими народами, указал публицист.
К сожалению, тюркскому фактору мало уделяют внимание российские эксперты и политологи. Они очень сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно, считает эксперт.
"В конце 80-х считалось, что Китай достигнет уровня СССР в середине 21 века. Посмотрите, что произошло на самом деле", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
О судебном процессе над Беньямином Нетаньяху — в материале Сергея Котвицкого "Суд над Нетаньяху: почему Израиль бомбит Сирию" на сайте Украина.ру.
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