Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта
© AP / Emrah Gurel
© AP / Emrah Gurel
Свержение президента Сирии Башара Асада для России является большим геополитическим вызовом
В первую очередь это событие коснулось российских военных баз в сирийских городах Хмеймим и Тартус, чрезвычайно важных для российского присутствия в Средиземном море и усиления ее влияния на Африканском континенте.
Российские военные находятся на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе в соответствии с договором, подписанным между Москвой и Дамаском в 2017 году. Документ предусматривает размещение российских сил на этих базах на 49 лет.
Однако после ухода в отставку премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джалали и передачи власти повстанцам, уже никто не сможет гарантировать, что новые власти страны будут соблюдать договоренности, подписанные предыдущими. Решение насчет дальнейшего военного присутствия России в Сирии примут новые власти республики, заявил 8 декабря в эфире Al Arabiya теперь уже бывший премьер аль-Джалали.
Пресс-секретарь президента России Дмитирий Песков на брифинге 9 декабря сообщил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военных баз в Сирии, а их дальнейшую судьбу российская сторона обсудит с новым руководством после стабилизации обстановки в стране.
При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что пока преждевременно говорить о сохранении российского военного присутствия в Сирии.
"Сейчас мы видим период трансформации, чрезвычайной нестабильности, поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет обличен властью", - сказал Песков.
Тем временем российские военные эксперты и специалисты по ближневосточному региону, опрошенные журналистами, считают, что России со временем все равно придется эвакуировать свои военные базы из Сирии, так как в новых условиях их будет невероятно сложно снабжать.
К тому же большинство экспертов считает, что Сирия после захвата террористами просто развалится на несколько территориальных образований, контролируемых различными организациями вооруженных фундаменталистов. Это значит, что новых властей Сирии в привычном понимании этого слова может и не быть, поэтому некому будет гарантировать выполнение межгосударственного договора о размещении российских военных.
Если в Дамаске плотно засядут фундаменталисты, тот факт, что сложивший с себя полномочия президент Сирии Башар Асад находится в России, может стать постоянным раздражающим фактором в отношениях между Москвой и новыми властями. Тем более, в США уже заявили, что намерены отдать под международный суд и Асада, и всех, кто поддерживает его режим, используя для этого "подходящие каналы". Об этом 9 декабря сообщили уходящий президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен. На фоне требований о выдаче Асада будущие власти Сирии могут закрыть российские военные базы.
Вчера, 17:58Хороший пример для любителей "заморозок" и "компромиссов": эксперты о ситуации в СирииСобытия в Сирия развивались стремительно. Наступление мятежников началось 27 ноября, а же 8 декабря беспорядки охватили Дамаск. Лидер страны Башар Асад покинул страну и свой президентский пост. Владимир Путин предоставил семье Асада и ему лично политическое убежище, сейчас все они находятся в Москве.
Однако смена режима Башара Асада оказалась вызовом не только для России, но и ряд стран ближневосточного региона. При этом некоторые из них сами принимали активное участие в дестабилизации внутриполитической ситуации в Сирии.
Для Турции, например, уход Асада кажется чрезвычайно выигрышным вариантом, но у Анкары есть причины для того, чтобы опасаться усиления фундаменталистов на своих южных границах.
Для Тегерана события в Сирии означают крах оси Иран-Ирак-Сирия-Ливан, которую он выстраивал. Без Сирии поддержка движения "Хезболла" в Ливане для Ирана станет невозможной, так как будет перекрыт сухопутный маршрут поддержки.
Для Израиля это мог бы быть повод для радости, однако с победой исламистов в Сирии они могут получить врага, с которым война будет идти бесконечно.
С уходом Башара Асада из Сирии ближневосточный регион погружается в длительный период турбулентности. И если последняя сирийская шахматная партия не закончилась прямым втягиванием российских военных в новый вооруженный конфликт, это не значит, что западные стратеги не планируют продолжить свои попытки открыть второй фронт против России.
Только на постсоветском пространстве таких потенциальных точек несколько, но в мире еще найдется регионов, где российские интересы пересекаются с интересами коллективного Запада.
Закавказье
Между Сирией и южными границами России расположились две постсоветские страны, раздираемые внутренними противоречиями и обремененные территориальными разногласиями с соседними странами.
Одна из них – Грузия, которая не признает отделившиеся от нее республики Абхазию и Южную Осетию. При этом в настоящее время страна проходит период внутриполитической нестабильности.
Оппозиция не признает легитимность победившей на парламентских выборах "Грузинской мечты" и в настоящее время активно протестует против решения правительства страны приостановить до 2028 года переговоры о присоединении Грузии к ЕС. Выступления оппозиции при этом имеют все признаки цветной революции с очевидным внешним вмешательством во внутренние дела страны.
При этом об открытых намеках западных партнеров о том, что неплохо было бы Грузии принять участие в открытии второго фронта против России говорили представители правящей партии в ходе предвыборной кампании. В предвыборных роликах они сравнивали картины разоренной военными действиями Украины и мирной Грузии, и обещали не допустить подобного сценария в своей стране.
Вторая – Армения, которая для России является своего рода воротами во взрывоопасный регион Ближнего Востока. В Армении находится крупная российская военная база Гюмри, чей статус тоже может быть пересмотренным после решения Евревана заморозить участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), принятого в сентябре 2024 года.
За последние несколько лет руководство Армении принимает одно за другим решения, направленные против интересов России и всяческий демонстрирует сближение со странами ЕС и НАТО. Одним из таких решений была ратификация Римского статута Международного уголовного трибунала, последовавшая после выдачи этой организацией ордера на арест президента России Владимира Путина.
После того как в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине, о риске расширения военного конфликта на Приднестровскую Молдавскую Республику говорилось неоднократно.
Первый раз тревожный сигнал прозвучал в марте 2023 года, когда в прессу просочились сообщения о готовящейся провокации ВСУ против Приднестровья с целю захвата крупнейшего в Европе склада боеприпасов в районе железнодорожной платформы Колбасная на севере республики. До этого в Варшаве прошла встреча лидеров "Бухарестской девятки" (Польша, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния, Болгария) с президентом Джозефом Байденом, на которой тема Приднестровья была одной из главных.
После нападения ВСУ на Курскую область вероятность расширения конфликта на территорию Приднестровья снова увеличилась. В августе 2024 года бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шталару рассматривал в эфире украинского телевидения сценарий, при котором Киев мог бы ворваться на территорию автономии с молчаливого согласия Кишинева. По его словам, это был бы шанс для Молдавии расправиться с отделившейся республикой руками украинской армии.
Молдавия рассматривает жителей Приднестровья как своих граждан, против которых она "не может начитать какие-то военные действия", сказал Шталару. Но вместе с Украиной страна могла бы решить вопрос присутствия российских миротворцев в Приднестровье, объяснил он.
На самом деле этот конфликт стал бы поводом для открытия второго фронта с участием российских военных, так как в ПМР находится российский миротворческий контингент, а на ее территории проживает более 220 тысяч граждан России. Поэтому любые силовые действия на территории Приднестровья могут превратить все пространство от Северных Карпат до Черного моря в одну большую горячую точку.
Африка
Растущий интерес России к африканскому континенту был подтвержден в июле 2023 года, когда в Санкт-Петербурге прошел отдельный саммит Россия – Африка, в ходе которого российский лидер Владимир Путин обещал странам континента более 90 млн долларов на списание долгов и бесплатную продовольственную помощь в виде 25-50 тысяч тонн российского зерна.
Параллельно с укреплением связей с Россией некоторые страны Африки пересматривать свои отношения с бывшими колониальными метрополиями.
Так, в феврале 2024 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это не удивительно – экономическое объединение фактически подразумевало французское военное присутствие в странах-членах.
Французы вмешивались во внутренние дела этих государств и оказывали силовую поддержку тем режимам, которые они считали для себя полезными. С другой стороны, они подпитывали и их противников, поддерживая таким образом собственное военное присутствие на африканском континенте.
9 ноября, 15:41МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в КиевеТеррористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Об этом рассказал министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп 9 ноября на полях первом министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка
Однако с приходом ЧВК "Вагнер", а затем и "Африканского корпуса" на черный континент, страны Африки убедились, что вопросы безопасности решаются гораздо эффективнее, если эта задача доверена не французским военным.
Так, правительство Мали, которое борется против повстанцев-исламистов и сепаратистов-туарегов, в 2013 году обратились за помощью французским военным. Но в 2020 и 2021 году малийские военные в стране провели два успешных переворота. После второго переворота между французскими войсками и правительством Мали произошел раскол, который закончился требованием вывода французских войск.
Уже в это время в конфликте в Мали на стороне официальных властей принимали участие бойцы ЧВК "Вагнер". На фоне усиливающих протестов местного населения против французского военного присутствия Париж вывел свои войска из Мали в августе 2022 года.
Франция не смирилась с уменьшением своего присутствия в традиционной зоне влияния в Африке: в июле 2024 года в Мали произошло нападение на колонну "Вагнера" и ВС Мали, в результате которого погибло от 20 до 50 "вагнеровцев". По сообщениям СМИ, разведданные для совершения этого нападения повстанцы получили от западных спецслужб, в том числе французских.
Белоруссия
Совсем недавно, в конце ноября белорусский национальный телеканал ОНТ показал фильм-расследование, в котором утверждалось, что белорусская оппозиция, находящаяся за рубежом, разрабатывает план вооруженного вторжения в страну при поддержке Запада.
В соответствии с этим планом, в нападении будут задействованы вооруженные националистические формирования, к которым присоединятся иностранные наемники. Их изначальной целью будет захват небольших населенных пунктов и создание хаоса. Уже потом целью атак и захвата станут областные центры и Минск.
Белорусские спецслужбы утверждают, что первыми на территорию Белоруссии планировали вторгнуться бойцы "Белорусского добровольческого корпуса"* и других формирований, принимающих участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, а также незаконные вооруженные формирования, которые проходят подготовку в Польше и Литве.
Учитывая то, что на территории Белоруссии находятся российское ядерное оружие, не трудно догадаться к чему могли бы привести провокации такого рода. К тому же, республика является частью Союзного государства России и Белоруссии и нападение на нее не могло бы не повлечь за собой ответ Москвы.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Больше о развитии событий вокруг Сирии в материале Павла Котова Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине