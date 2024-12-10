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Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта

Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта - 10.12.2024 Украина.ру

Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта

Свержение президента Сирии Башара Асада для России является большим геополитическим вызовом

2024-12-10T05:30

2024-12-10T05:30

2024-12-10T05:30

эксклюзив

сирия

россия

приднестровье

башар асад

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

чвк

ес

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В первую очередь это событие коснулось российских военных баз в сирийских городах Хмеймим и Тартус, чрезвычайно важных для российского присутствия в Средиземном море и усиления ее влияния на Африканском континенте.Российские военные находятся на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе в соответствии с договором, подписанным между Москвой и Дамаском в 2017 году. Документ предусматривает размещение российских сил на этих базах на 49 лет.Однако после ухода в отставку премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джалали и передачи власти повстанцам, уже никто не сможет гарантировать, что новые власти страны будут соблюдать договоренности, подписанные предыдущими. Решение насчет дальнейшего военного присутствия России в Сирии примут новые власти республики, заявил 8 декабря в эфире Al Arabiya теперь уже бывший премьер аль-Джалали.Пресс-секретарь президента России Дмитирий Песков на брифинге 9 декабря сообщил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военных баз в Сирии, а их дальнейшую судьбу российская сторона обсудит с новым руководством после стабилизации обстановки в стране.При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что пока преждевременно говорить о сохранении российского военного присутствия в Сирии.Тем временем российские военные эксперты и специалисты по ближневосточному региону, опрошенные журналистами, считают, что России со временем все равно придется эвакуировать свои военные базы из Сирии, так как в новых условиях их будет невероятно сложно снабжать.К тому же большинство экспертов считает, что Сирия после захвата террористами просто развалится на несколько территориальных образований, контролируемых различными организациями вооруженных фундаменталистов. Это значит, что новых властей Сирии в привычном понимании этого слова может и не быть, поэтому некому будет гарантировать выполнение межгосударственного договора о размещении российских военных.Если в Дамаске плотно засядут фундаменталисты, тот факт, что сложивший с себя полномочия президент Сирии Башар Асад находится в России, может стать постоянным раздражающим фактором в отношениях между Москвой и новыми властями. Тем более, в США уже заявили, что намерены отдать под международный суд и Асада, и всех, кто поддерживает его режим, используя для этого "подходящие каналы". Об этом 9 декабря сообщили уходящий президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен. На фоне требований о выдаче Асада будущие власти Сирии могут закрыть российские военные базы.Однако смена режима Башара Асада оказалась вызовом не только для России, но и ряд стран ближневосточного региона. При этом некоторые из них сами принимали активное участие в дестабилизации внутриполитической ситуации в Сирии.Для Турции, например, уход Асада кажется чрезвычайно выигрышным вариантом, но у Анкары есть причины для того, чтобы опасаться усиления фундаменталистов на своих южных границах. Для Тегерана события в Сирии означают крах оси Иран-Ирак-Сирия-Ливан, которую он выстраивал. Без Сирии поддержка движения "Хезболла" в Ливане для Ирана станет невозможной, так как будет перекрыт сухопутный маршрут поддержки. Для Израиля это мог бы быть повод для радости, однако с победой исламистов в Сирии они могут получить врага, с которым война будет идти бесконечно.С уходом Башара Асада из Сирии ближневосточный регион погружается в длительный период турбулентности. И если последняя сирийская шахматная партия не закончилась прямым втягиванием российских военных в новый вооруженный конфликт, это не значит, что западные стратеги не планируют продолжить свои попытки открыть второй фронт против России. Только на постсоветском пространстве таких потенциальных точек несколько, но в мире еще найдется регионов, где российские интересы пересекаются с интересами коллективного Запада.ЗакавказьеМежду Сирией и южными границами России расположились две постсоветские страны, раздираемые внутренними противоречиями и обремененные территориальными разногласиями с соседними странами.Одна из них – Грузия, которая не признает отделившиеся от нее республики Абхазию и Южную Осетию. При этом в настоящее время страна проходит период внутриполитической нестабильности. Оппозиция не признает легитимность победившей на парламентских выборах "Грузинской мечты" и в настоящее время активно протестует против решения правительства страны приостановить до 2028 года переговоры о присоединении Грузии к ЕС. Выступления оппозиции при этом имеют все признаки цветной революции с очевидным внешним вмешательством во внутренние дела страны.При этом об открытых намеках западных партнеров о том, что неплохо было бы Грузии принять участие в открытии второго фронта против России говорили представители правящей партии в ходе предвыборной кампании. В предвыборных роликах они сравнивали картины разоренной военными действиями Украины и мирной Грузии, и обещали не допустить подобного сценария в своей стране.Вторая – Армения, которая для России является своего рода воротами во взрывоопасный регион Ближнего Востока. В Армении находится крупная российская военная база Гюмри, чей статус тоже может быть пересмотренным после решения Евревана заморозить участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), принятого в сентябре 2024 года.За последние несколько лет руководство Армении принимает одно за другим решения, направленные против интересов России и всяческий демонстрирует сближение со странами ЕС и НАТО. Одним из таких решений была ратификация Римского статута Международного уголовного трибунала, последовавшая после выдачи этой организацией ордера на арест президента России Владимира Путина.ПриднестровьеПосле того как в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине, о риске расширения военного конфликта на Приднестровскую Молдавскую Республику говорилось неоднократно.Первый раз тревожный сигнал прозвучал в марте 2023 года, когда в прессу просочились сообщения о готовящейся провокации ВСУ против Приднестровья с целю захвата крупнейшего в Европе склада боеприпасов в районе железнодорожной платформы Колбасная на севере республики. До этого в Варшаве прошла встреча лидеров "Бухарестской девятки" (Польша, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния, Болгария) с президентом Джозефом Байденом, на которой тема Приднестровья была одной из главных.После нападения ВСУ на Курскую область вероятность расширения конфликта на территорию Приднестровья снова увеличилась. В августе 2024 года бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шталару рассматривал в эфире украинского телевидения сценарий, при котором Киев мог бы ворваться на территорию автономии с молчаливого согласия Кишинева. По его словам, это был бы шанс для Молдавии расправиться с отделившейся республикой руками украинской армии.Молдавия рассматривает жителей Приднестровья как своих граждан, против которых она "не может начитать какие-то военные действия", сказал Шталару. Но вместе с Украиной страна могла бы решить вопрос присутствия российских миротворцев в Приднестровье, объяснил он.На самом деле этот конфликт стал бы поводом для открытия второго фронта с участием российских военных, так как в ПМР находится российский миротворческий контингент, а на ее территории проживает более 220 тысяч граждан России. Поэтому любые силовые действия на территории Приднестровья могут превратить все пространство от Северных Карпат до Черного моря в одну большую горячую точку.АфрикаРастущий интерес России к африканскому континенту был подтвержден в июле 2023 года, когда в Санкт-Петербурге прошел отдельный саммит Россия – Африка, в ходе которого российский лидер Владимир Путин обещал странам континента более 90 млн долларов на списание долгов и бесплатную продовольственную помощь в виде 25-50 тысяч тонн российского зерна.Параллельно с укреплением связей с Россией некоторые страны Африки пересматривать свои отношения с бывшими колониальными метрополиями. Так, в феврале 2024 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это не удивительно – экономическое объединение фактически подразумевало французское военное присутствие в странах-членах. Французы вмешивались во внутренние дела этих государств и оказывали силовую поддержку тем режимам, которые они считали для себя полезными. С другой стороны, они подпитывали и их противников, поддерживая таким образом собственное военное присутствие на африканском континенте.Однако с приходом ЧВК "Вагнер", а затем и "Африканского корпуса" на черный континент, страны Африки убедились, что вопросы безопасности решаются гораздо эффективнее, если эта задача доверена не французским военным.Так, правительство Мали, которое борется против повстанцев-исламистов и сепаратистов-туарегов, в 2013 году обратились за помощью французским военным. Но в 2020 и 2021 году малийские военные в стране провели два успешных переворота. После второго переворота между французскими войсками и правительством Мали произошел раскол, который закончился требованием вывода французских войск.Уже в это время в конфликте в Мали на стороне официальных властей принимали участие бойцы ЧВК "Вагнер". На фоне усиливающих протестов местного населения против французского военного присутствия Париж вывел свои войска из Мали в августе 2022 года.Франция не смирилась с уменьшением своего присутствия в традиционной зоне влияния в Африке: в июле 2024 года в Мали произошло нападение на колонну "Вагнера" и ВС Мали, в результате которого погибло от 20 до 50 "вагнеровцев". По сообщениям СМИ, разведданные для совершения этого нападения повстанцы получили от западных спецслужб, в том числе французских.БелоруссияСовсем недавно, в конце ноября белорусский национальный телеканал ОНТ показал фильм-расследование, в котором утверждалось, что белорусская оппозиция, находящаяся за рубежом, разрабатывает план вооруженного вторжения в страну при поддержке Запада. В соответствии с этим планом, в нападении будут задействованы вооруженные националистические формирования, к которым присоединятся иностранные наемники. Их изначальной целью будет захват небольших населенных пунктов и создание хаоса. Уже потом целью атак и захвата станут областные центры и Минск.Белорусские спецслужбы утверждают, что первыми на территорию Белоруссии планировали вторгнуться бойцы "Белорусского добровольческого корпуса"* и других формирований, принимающих участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, а также незаконные вооруженные формирования, которые проходят подготовку в Польше и Литве.Учитывая то, что на территории Белоруссии находятся российское ядерное оружие, не трудно догадаться к чему могли бы привести провокации такого рода. К тому же, республика является частью Союзного государства России и Белоруссии и нападение на нее не могло бы не повлечь за собой ответ Москвы.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииБольше о развитии событий вокруг Сирии в материале Павла Котова Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине

https://ukraina.ru/20241209/1059519850.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сирия, россия, приднестровье, башар асад, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, чвк, ес, африка, франция, белоруссия