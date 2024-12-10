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"Чешское чудо" с русским газом, как из Украины сбежал 1 миллион мужчин и станет ли Канада 51 штатом США?

"Чешское чудо" с русским газом, как из Украины сбежал 1 миллион мужчин и станет ли Канада 51 штатом США? - 10.12.2024 Украина.ру

"Чешское чудо" с русским газом, как из Украины сбежал 1 миллион мужчин и станет ли Канада 51 штатом США?

О чем говорили, какие цифры и факты обсуждали на неделе политики, блогеры и журналисты?

2024-12-10T12:58

2024-12-10T12:58

2024-12-10T12:58

эксклюзив

сша

украина

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дональд трамп

анна скороход

владимир зеленский

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Мы узнаем, сколько миллиардеров войдёт в правительство Дональда Трампа и какой рекорд они уже поставили?Почему продолжаются и как идут экономические войны?Почему Канаде предложили стать 51 штатом США?Каким образом больше 1 миллиона мужчин сумели выбраться из Украины?И какая страна станет беспрецедентным мировым промышленным лидером к 2030 году?А первым делом - интересные цифры из Чехии. Там смогли избавиться от зависимости от российского газа, продолжая его потреблять. Это шутка или это какое-то "чешское чудо"?Чехия: 94 процента газа из РоссииСовершенно спокойно, не моргнув глазом, премьер Чехии Петр Фиала признался, что 94 процента газа, который покупает Чехия, имеет российское происхождение.Когда же ему напомнили, что он обещал избавиться от российских энергоносителей, Фиала искренне возмутился:- Я никогда не обещал перестать покупать российский газ. Я обещал только лишь избавиться от зависимости!Петр Фиала сообщил жителям своей страны, что последние полтора года Чехия шла к задаче, которая была поставлена перед ними негласно: покупать газ не напрямую у российских фирм.Теперь прямые контракты наконец разорваны. Газ покупают тот же самый, российский, но у Словакии.С наценкой, разумеется. У Словакии довольно серьёзная наценка.Интересно, почему Фиала считает это достижением? И что вообще в голове у людей, которые специально переплачивают за тот же самый продукт?И что думают об этом граждане Чехии?Невольно закрадывается мысль: может, это какая-то хитрая схема? Может, наценка попадает в карман самого Фиалы? Иначе невозможно понять смысл этого "избавления".Как в старом анекдоте: "назло кондуктору отморожу уши и пойду пешком".Газ продолжают получать из России.Платят теперь дороже.Где "избавление от зависимости"?Даже становится как-то неловко за граждан Чехии: неужели они без проблем потребляют подобную информационную "лапшу" ?А тем временем "отжигает" Дональд Трамп, который в должность ещё не вступил, но уже много о чём и о ком высказался.Канада - 51 штат США"Мы субсидируем Канаду на 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику на 300 миллиардов долларов в год... Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут нашим штатом," - заявил будущий президент США.Речь идет о том, что многочисленные канадские и мексиканские фирмы поставляют в США китайские товары. Так они обходят санкции и запреты.Это выгодно Китаю, но это выгодно и Мексике с Канадой.Президент Мексики поговорила с Трампом по телефону, а премьер Канады Джастин Трюдо на следующий же день после этого заявления примчался в Мар-о-Лаго.Там он услышал то же самое, про 100 миллиардов и про то, что Трамп закроет границы для их товаров.А на возражения Трюдо о том, что новые пошлины убьют канадскую экономику Трамп отечески пошутил:- Если Канада не сможет выжить, не обирая США на 100 миллиардов долларов в год, то возможно, Канада должна стать 51 штатом. А тебе, Джастин, будет предложено место губернатора провинции.Трюдо как-то нервно воспринял эту шутку. Она его не обрадовала.Конечно же, всё не так просто, как рассказывает Трамп. Пошлины взвинтят цены на дешёвые товары. Но чем их заменить? Те же товары, произведённые в США, будут заведомо дороже китайских.Но народу, конечно, пока что всё нравится.Трамп придёт, порядок наведёт!А на деле всё, как с российским газом из Словакии: будем покупать втридорога, потому что надо "избавиться от зависимости".Самое богатое правительствоА вот многие миллионеры и миллиардеры довольны тем, что войдут в команду Трампа.Предложены на различные должности:Предприниматель Илон Маск - 350 миллиардов долларовДевелопер Чарльз Кушнер (отец мужа дочери Трампа Иванки) - 7 миллиардовРэстлер Линда Макмэхон - 2, 5 миллиардаПредприниматель Джаред Айзекман - 2,9 миллиардаФинансист Говард Лютник - 1,5 миллиардаПредприниматель Вивек Рамасвами - 1,1 миллиардаИнвестор Скотт Бессент - 1 миллиардИ так далее. Всяких разных миллионеров тоже хватает.Сам Трамп обладает состоянием 5,7 миллиардов долларов.Эта администрация будет рекордно богатой в истории США.Война редкоземельныхА "старая" администрация тем временем закладывает новые мины для полноценной войны с Китаем.Продолжается экономическая война США и Китая.США добавили в "чёрный список" 140 китайских компаний. Среди них - заводы по производству микросхем и полупроводников.Китай заявил в ответ, что полностью прекратит поставки в США галлия, германия, сурьмы и некоторых других материалов.И это не просто "очередные санкции". Например, сурьма в 2024 году на 80 процентов поступала в США из Китая.Похоже, что на этом и закончится эра всемирного производства полупроводников, когда существовало разделение труда.Теперь каждый - сам за себя. К чему это приведёт?Китай: от 6 к 45Есть интересные цифры насчет того, как будет увеличиваться промышленный вес крупнейших стран мира в ближайшие годы.Но сначала - о том, что было.В 2000 году удельный вес Китая в промышленной добавочной стоимости (всемирной) был 6 процентовСША - 25 процентовЯпония - 11 процентовГермания - 8 процентовПо прогнозам ЮНИДО, специальной структуры ООН, удельный вес Китая к 2030 году увеличится до 45 процентов.США - 11 процентовЯпония - 5 процентовГермания - 3 процентаИнтересно, конечно, как команда трамповских миллиардеров собирается сделать Америку снова великой, если эти прогнозы верны?А на Украине - свои проблемы, там сейчас главное - выжить. И не экономически, а на самом деле. Как не попасть в лапы вездесущих военкомов?Украину покидают миллионы людей. Как же они пробираются через границы?1 миллион 200 тысяч человекТакую цифру озвучила в эфире украинского телевидения депутат Рады Анна Скороход. Это та самая Анна Скороход, друга которой, тоже депутата Рады, убили ещё в самом начале каденции Зеленского.История очень странная. Анна Скороход обвиняла людей из украинской власти, но дело дальше этого пока не продвинулось.Теперь Анна Скороход является серьёзным критиком режима Зеленского.Она утверждает: за время с февраля 2022 по декабрь 2024 года с Украины за рубеж нелегально выехали 1 миллион 200 тысяч мужчин.И это одна из немногих хороших цифр с Украины.Но возникает другой вопрос: как они это сделали, эти миллион двести тысяч?Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук:- Переход через границу сейчас стоит от 10 до 15 тысяч долларов. За 15 тысяч ты будешь переходить в комфорте, за 10 - сам будешь пробираться какими-то тропами. Люди продают квартиры, машины, знаю десятки случаев. Но давайте возьмем самую нижнюю сумму, 5 тысяч, как было раньше. Умножим на цифру миллион двести и получим 6 миллиардов долларов!Где же эти шесть миллиардов? На самом деле 12-15? В карманах самой верховной власти, утверждает Игорь Мосийчук.Вот для этого и делаются жуткие видео, как хватают народ на улицах. ТЦК хватает, а народ, насмотревшись на эти ужасы, быстро бежит к коррупционерам.Схема нехитрая. Как раз очень похоже по замыслу - тупо, нахраписто, нагло, с ненавистью к народу - на Ермака с Зеленским. Но эффективно, ничего не скажешь.Но есть на Украине и другие рекорды, экономические.Лидеры!В экспорте замороженной малины Украина вырывается на первое место.Покупают Германия, Чехия, Франция и даже Сербия, для перепродажи.Открываются захватывающие перспективы: впереди рынок США.На 36 процентов заморозили и продали больше малины за этот год, по сравнению с прошлым.Остаётся только вспомнить, в чём была лидером Украина в том самом 1991 году, про который каждый день вспоминает Зеленский.Крупнейшее пароходство в мире? Крупнейшие в Европе сталелитейные заводы? Турбины? Авиапромышленность?Нет ни заводов, ни пароходов. Малину теперь растят.О том, что предложили Зеленскому через главу офиса президента в команде Трампа - в статье Михаила Павлива "Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Ермака проведения выборов"

https://ukraina.ru/20241104/1058611484.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, канада, дональд трамп, анна скороход, владимир зеленский, рада, оон