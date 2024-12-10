В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ
© Фото : пресс-служба ПентагонаСабрина Сингх
© Фото : пресс-служба Пентагона
Войска КНДР якобы продолжают находиться в Курской области, однако почему-то до сих пор не вступили в бой с ВСУ. Такое заявление на брифинге сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх
"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области. Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", - сказала она.
Украинское издание "Страна.ua" добавило, что в конце ноября глава украинского Генштаба Анатолий Баргилевич заявил, что северокорейские войска уже вступали в бои против ВСУ в Курской области, однако эту информацию опровергли ГУР и украинские военные на местах.
В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.
Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".
При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".