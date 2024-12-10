https://ukraina.ru/20241210/1059547078.html

В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ

В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру

В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ

Войска КНДР якобы продолжают находиться в Курской области, однако почему-то до сих пор не вступили в бой с ВСУ. Такое заявление на брифинге сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх

2024-12-10T15:29

2024-12-10T15:29

2024-12-10T15:29

новости

кндр

курская область

украина

сергей лавров

владимир зеленский

ллойд остин

вооруженные силы украины

пентагон

северная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057009306_0:0:942:530_1920x0_80_0_0_a9a5b91c245a2c32856860f874bb0ba3.jpg

Украинское издание "Страна.ua" добавило, что в конце ноября глава украинского Генштаба Анатолий Баргилевич заявил, что северокорейские войска уже вступали в бои против ВСУ в Курской области, однако эту информацию опровергли ГУР и украинские военные на местах.В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".Другие темы: Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии.

https://ukraina.ru/20241117/1058978044.html

кндр

курская область

украина

северная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, курская область, украина, сергей лавров, владимир зеленский, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон, северная корея, солдаты