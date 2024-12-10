В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру
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В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ
В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру
В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ
Войска КНДР якобы продолжают находиться в Курской области, однако почему-то до сих пор не вступили в бой с ВСУ. Такое заявление на брифинге сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх
2024-12-10T15:29
2024-12-10T15:29
новости
кндр
курская область
украина
сергей лавров
владимир зеленский
ллойд остин
вооруженные силы украины
пентагон
северная корея
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Украинское издание "Страна.ua" добавило, что в конце ноября глава украинского Генштаба Анатолий Баргилевич заявил, что северокорейские войска уже вступали в бои против ВСУ в Курской области, однако эту информацию опровергли ГУР и украинские военные на местах.В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".Другие темы: Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии.
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новости, кндр, курская область, украина, сергей лавров, владимир зеленский, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон, северная корея, солдаты
Новости, КНДР, Курская область, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Северная Корея, солдаты

В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ

15:29 10.12.2024
 
© Фото : пресс-служба ПентагонаСабрина Сингх
Сабрина Сингх - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : пресс-служба Пентагона
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Войска КНДР якобы продолжают находиться в Курской области, однако почему-то до сих пор не вступили в бой с ВСУ. Такое заявление на брифинге сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх
"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области. Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", - сказала она.
Украинское издание "Страна.ua" добавило, что в конце ноября глава украинского Генштаба Анатолий Баргилевич заявил, что северокорейские войска уже вступали в бои против ВСУ в Курской области, однако эту информацию опровергли ГУР и украинские военные на местах.
В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.
Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".
При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.
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17 ноября, 19:36
Северная Корея может отправить 100 тыс солдат в поддержку России - BloombergКНДР располагает возможностью отправки до 100 тысяч солдат для поддержки России в противостоянии с Украиной. О этом 17 ноября со ссылкой на анонимов сообщило информагенство Bloomberg
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".
Другие темы: Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии.
 
НовостиКНДРКурская областьУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныПентагонСеверная Кореясолдаты
 
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