Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов - 10.12.2024 Украина.ру
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Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов
Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов - 10.12.2024 Украина.ру
Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов
Концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2024-12-10T09:20
2024-12-10T09:20
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"Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского - это сигнал к эвакуации", - сказал Константинов.Он отметил, что Киеву нужен мир, предусматривающий уничтожение террористического режима, гуманитарную и информационную свободу для населения Украины.На днях Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Позже Трамп сообщил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.Подробнее о словах Трампа - в материале Евгении Кондаковой Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир константинов
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Константинов

Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов

09:20 10.12.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского - это сигнал к эвакуации", - сказал Константинов.
Он отметил, что Киеву нужен мир, предусматривающий уничтожение террористического режима, гуманитарную и информационную свободу для населения Украины.
На днях Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Позже Трамп сообщил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.
Подробнее о словах Трампа - в материале Евгении Кондаковой Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
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