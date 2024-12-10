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Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов

Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов - 10.12.2024 Украина.ру

Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов

Концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2024-12-10T09:20

2024-12-10T09:20

2024-12-10T09:20

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"Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского - это сигнал к эвакуации", - сказал Константинов.Он отметил, что Киеву нужен мир, предусматривающий уничтожение террористического режима, гуманитарную и информационную свободу для населения Украины.На днях Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Позже Трамп сообщил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.Подробнее о словах Трампа - в материале Евгении Кондаковой Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир константинов