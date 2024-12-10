В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев - 10.12.2024 Украина.ру
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В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев
В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев - 10.12.2024 Украина.ру
В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев
Всем понятно, что в "новых" регионах России важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ. В основном их диверсии направлены против мирного населения и гражданской власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
2024-12-10T04:15
2024-12-10T04:15
новости
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В части наведения правопорядка на "новых" территориях вообще никаких проблем не наблюдается. Я общаюсь с представителями командного состава и могу сказать, что они все контролируют, отметил эксперт.Он добавил, что возможен определенный кадровый голод. Но в России много университетов, откуда молодые люди идут в силовые ведомства. "Подготовили за три-четыре месяца и на дежурство", сказал полковник запаса.Но российские спецслужбы серьезно "прошлись расческой" против этих персонажей и будут выявлять их и дальше. Например, если пользователь поставил в соцсетях лайк призыву уничтожать русских, а потом – удалил, то его точно найдут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
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новости, россия, украина, донбасс, киселев, сбу, всу, теракт, силовики, вуз, территория, безопасность, сво, детали, спецоперация, диверсия, диверсанты
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Киселев, СБУ, ВСУ, теракт, силовики, вуз, территория, безопасность, СВО, детали, Спецоперация, диверсия, диверсанты

В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев

04:15 10.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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Всем понятно, что в "новых" регионах России важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ. В основном их диверсии направлены против мирного населения и гражданской власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
В части наведения правопорядка на "новых" территориях вообще никаких проблем не наблюдается. Я общаюсь с представителями командного состава и могу сказать, что они все контролируют, отметил эксперт.
Он добавил, что возможен определенный кадровый голод. Но в России много университетов, откуда молодые люди идут в силовые ведомства. "Подготовили за три-четыре месяца и на дежурство", сказал полковник запаса.
"Всем понятно, что на "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ. В основном их диверсии и теракты направлены против мирного населения и гражданской власти, чтобы запугать людей и вызвать у них недоверие к России", — сообщил Киселев.
Но российские спецслужбы серьезно "прошлись расческой" против этих персонажей и будут выявлять их и дальше. Например, если пользователь поставил в соцсетях лайк призыву уничтожать русских, а потом – удалил, то его точно найдут, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
Украинский дрон Пекло (Ад)
Вчера, 17:24
Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливомВ украинские войска поставили новые летающие устройства, получившие названия в местных СМИ "ракета-дрон "Пекло" уникальной отечественной разработки". Аппараты осмотрел Владимир Зеленский, телезрителям показали короткий видеоролик, на котором можно разглядеть внешние части "Пекла"
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
04:15В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев
04:00Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие
03:45"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении
03:30"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США
03:15Эксперт: ВС РФ используют тактические приемы и добиваются успеха даже в экстремальных погодных условиях
03:00"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе
19:26Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости
18:31Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа
18:05Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине
18:03Путин: "Покорить, сломить Россию никому не удастся"
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