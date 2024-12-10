https://ukraina.ru/20241210/1059524007.html

В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев

В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев - 10.12.2024 Украина.ру

В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев

Всем понятно, что в "новых" регионах России важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ. В основном их диверсии направлены против мирного населения и гражданской власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T04:15

2024-12-10T04:15

2024-12-10T04:15

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В части наведения правопорядка на "новых" территориях вообще никаких проблем не наблюдается. Я общаюсь с представителями командного состава и могу сказать, что они все контролируют, отметил эксперт.Он добавил, что возможен определенный кадровый голод. Но в России много университетов, откуда молодые люди идут в силовые ведомства. "Подготовили за три-четыре месяца и на дежурство", сказал полковник запаса.Но российские спецслужбы серьезно "прошлись расческой" против этих персонажей и будут выявлять их и дальше. Например, если пользователь поставил в соцсетях лайк призыву уничтожать русских, а потом – удалил, то его точно найдут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059514827.html

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