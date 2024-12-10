В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев
Всем понятно, что в "новых" регионах России важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ. В основном их диверсии направлены против мирного населения и гражданской власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
В части наведения правопорядка на "новых" территориях вообще никаких проблем не наблюдается. Я общаюсь с представителями командного состава и могу сказать, что они все контролируют, отметил эксперт.
Он добавил, что возможен определенный кадровый голод. Но в России много университетов, откуда молодые люди идут в силовые ведомства. "Подготовили за три-четыре месяца и на дежурство", сказал полковник запаса.
"Всем понятно, что на "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ. В основном их диверсии и теракты направлены против мирного населения и гражданской власти, чтобы запугать людей и вызвать у них недоверие к России", — сообщил Киселев.
Но российские спецслужбы серьезно "прошлись расческой" против этих персонажей и будут выявлять их и дальше. Например, если пользователь поставил в соцсетях лайк призыву уничтожать русских, а потом – удалил, то его точно найдут, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
Вчера, 17:24Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливомВ украинские войска поставили новые летающие устройства, получившие названия в местных СМИ "ракета-дрон "Пекло" уникальной отечественной разработки". Аппараты осмотрел Владимир Зеленский, телезрителям показали короткий видеоролик, на котором можно разглядеть внешние части "Пекла"