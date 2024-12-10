"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
В Часов Яре есть подвижки, там воюют подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Если бойцы возьмут город, это оживит продвижение на Северском Донце. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Потеря Часов Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота. Если российские бойцы возьмут Часов Яр, это оживит продвижение войск на Северском Донце, отметил эксперт.
"Мы оттуда в бинокль сможем просматривать и Северск, и Краматорск, потому что они находятся в низине. Мы оттуда будем двигаться на Константиновку и Днепропетровскую область, чтобы обойти самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе", — рассказал Киселев.
Эксперт рассказал, что в лесу перед Часов Яром есть украинский "центр АТО и ООС", откуда противник осуществлял управление войсками во всем Донбассе. В начале СВО российские военные поразили его "Кинжалом" и засыпали землей, добавил Киселев.
"Но наверняка там есть какие-то важные документы для киевского режима, потому что всушники с лопатами пытались вырыть какую-то дырку и залезть туда. Когда мы возьмем Часов Яр, мы этот лес разминируем и достанем эти бумаги", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру.