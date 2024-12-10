"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру
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"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ
"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру
"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ
В Часов Яре есть подвижки, там воюют подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Если бойцы возьмут город, это оживит продвижение на Северском Донце. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
2024-12-10T05:45
2024-12-10T05:45
новости
часов яр
киселев
донбасс
всу
наступление
оборона
вс рф
"кинжал"
сво
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Потеря Часов Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота. Если российские бойцы возьмут Часов Яр, это оживит продвижение войск на Северском Донце, отметил эксперт.Он сообщил, что сейчас Часов Яре есть подвижки, там работают подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Благодаря работе артиллерии и штурмовым действиям, они смогли обойти заминированные укрепрайоны в лесополосе, добавил полковник запаса.Эксперт рассказал, что в лесу перед Часов Яром есть украинский "центр АТО и ООС", откуда противник осуществлял управление войсками во всем Донбассе. В начале СВО российские военные поразили его "Кинжалом" и засыпали землей, добавил Киселев."Но наверняка там есть какие-то важные документы для киевского режима, потому что всушники с лопатами пытались вырыть какую-то дырку и залезть туда. Когда мы возьмем Часов Яр, мы этот лес разминируем и достанем эти бумаги", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру.
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новости, часов яр, киселев, донбасс, всу, наступление, оборона, вс рф, "кинжал", сво, детали, спецоперация, ато
Новости, Часов Яр, Киселев, Донбасс, ВСУ, наступление, оборона, ВС РФ, "Кинжал", СВО, детали, Спецоперация, АТО

"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ

05:45 10.12.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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В Часов Яре есть подвижки, там воюют подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Если бойцы возьмут город, это оживит продвижение на Северском Донце. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Потеря Часов Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота. Если российские бойцы возьмут Часов Яр, это оживит продвижение войск на Северском Донце, отметил эксперт.

"Мы оттуда в бинокль сможем просматривать и Северск, и Краматорск, потому что они находятся в низине. Мы оттуда будем двигаться на Константиновку и Днепропетровскую область, чтобы обойти самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе", — рассказал Киселев.

Он сообщил, что сейчас Часов Яре есть подвижки, там работают подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Благодаря работе артиллерии и штурмовым действиям, они смогли обойти заминированные укрепрайоны в лесополосе, добавил полковник запаса.
Эксперт рассказал, что в лесу перед Часов Яром есть украинский "центр АТО и ООС", откуда противник осуществлял управление войсками во всем Донбассе. В начале СВО российские военные поразили его "Кинжалом" и засыпали землей, добавил Киселев.
"Но наверняка там есть какие-то важные документы для киевского режима, потому что всушники с лопатами пытались вырыть какую-то дырку и залезть туда. Когда мы возьмем Часов Яр, мы этот лес разминируем и достанем эти бумаги", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру.
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НовостиЧасов ЯрКиселевДонбассВСУнаступлениеоборонаВС РФ"Кинжал"СВОдеталиСпецоперацияАТО
 
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