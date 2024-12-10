https://ukraina.ru/20241210/1059516493.html

"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ

"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру

"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ

В Часов Яре есть подвижки, там воюют подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Если бойцы возьмут город, это оживит продвижение на Северском Донце. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T05:45

2024-12-10T05:45

2024-12-10T05:45

новости

часов яр

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вс рф

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сво

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Потеря Часов Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота. Если российские бойцы возьмут Часов Яр, это оживит продвижение войск на Северском Донце, отметил эксперт.Он сообщил, что сейчас Часов Яре есть подвижки, там работают подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Благодаря работе артиллерии и штурмовым действиям, они смогли обойти заминированные укрепрайоны в лесополосе, добавил полковник запаса.Эксперт рассказал, что в лесу перед Часов Яром есть украинский "центр АТО и ООС", откуда противник осуществлял управление войсками во всем Донбассе. В начале СВО российские военные поразили его "Кинжалом" и засыпали землей, добавил Киселев."Но наверняка там есть какие-то важные документы для киевского режима, потому что всушники с лопатами пытались вырыть какую-то дырку и залезть туда. Когда мы возьмем Часов Яр, мы этот лес разминируем и достанем эти бумаги", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059509834.html

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новости, часов яр, киселев, донбасс, всу, наступление, оборона, вс рф, "кинжал", сво, детали, спецоперация, ато