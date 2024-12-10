https://ukraina.ru/20241210/1059509462.html

Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ выжигают ВСУ под Северском и продвигаются в Часовом Яре

Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ выжигают ВСУ под Северском и продвигаются в Часовом Яре - 10.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ выжигают ВСУ под Северском и продвигаются в Часовом Яре

Под Северском бойцы закрепились и ведут постоянную разведку местности, сжигая артиллерию, РСЗО и танки противника. В Часовом Яре продвигаются бойцы 98-й дивизии ВДВ, а также два луганских полка. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T05:15

2024-12-10T05:15

2024-12-10T05:15

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Если сейчас ВС РФ срежут серьезный выступ (Краматорск, Славянск, Изюм, Купянск), это будет означать, что Украина однозначно проиграла битву за Донбасс. Поэтому ВСУ будут упираться до последнего, чтобы не пустить туда российские силы, сообщил эксперт.Он рассказал, что непосредственно под Северском сейчас работают казачьи подразделения и добровольческий корпус Вооруженных Сил России. Бойцы хорошо понимают, как им следует воевать. Они закрепились и ведут постоянную разведку местности, сжигая артиллерию, РСЗО и тяжелую бронетехнику ВСУ, подчеркнул полковник запаса.Он сообщил, что линии Сватово-Кременная существенных изменений не произошло. Там продолжаются позиционные столкновения и артиллерийские дуэли. Также в этом районе работают операторы БПЛА. Воевать там сложно из-за заболоченной местности с большими и малыми речушками, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О других важных аспектах и сценариях СВО — в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059503242.html

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