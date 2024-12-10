Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ выжигают ВСУ под Северском и продвигаются в Часовом Яре
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Под Северском бойцы закрепились и ведут постоянную разведку местности, сжигая артиллерию, РСЗО и танки противника. В Часовом Яре продвигаются бойцы 98-й дивизии ВДВ, а также два луганских полка. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Он рассказал, что непосредственно под Северском сейчас работают казачьи подразделения и добровольческий корпус Вооруженных Сил России.
Бойцы хорошо понимают, как им следует воевать. Они закрепились и ведут постоянную разведку местности, сжигая артиллерию, РСЗО и тяжелую бронетехнику ВСУ, подчеркнул полковник запаса.
Он сообщил, что линии Сватово-Кременная существенных изменений не произошло. Там продолжаются позиционные столкновения и артиллерийские дуэли. Также в этом районе работают операторы БПЛА. Воевать там сложно из-за заболоченной местности с большими и малыми речушками, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах и сценариях СВО — в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:54"Не спугнуть бы тишину": как Донецк готовится к Новому годуВсе указывает на то, что для жителей Донецка под елочкой Дед Мороз оставит не мир, но тишину и безопасность. Вот уже пару недель город не слышит разрывов и не хоронит своих детей, убитых артиллерией ВСУ. Опасаясь радоваться раньше времени, дончане готовятся к Новому году.