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Путин: "Покорить, сломить Россию никому не удастся"
Путин: "Покорить, сломить Россию никому не удастся" - 09.12.2024 Украина.ру
Путин: "Покорить, сломить Россию никому не удастся"
На стороне России правда и сила оружия, поэтому она непобедима. Об этом 9 декабря, в День героев Отечества заявил Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героям России.
2024-12-09T18:03
2024-12-09T18:03
2024-12-09T18:03
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Владимир Путин выступил с речью на торжественном мероприятии в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца с участием более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди них были Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.Он отметил, что для него огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации."Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения, продолжали вести за собой", - констатировал президент России.Он также отметил, что две награды будут вручены членам семей, родным Владимира Гавриленко и Михаила Избакиева – героев, отдавших свою жизнь за Отечество.Путин напомнил, что в России действует специальная программа кадровой подготовки "Время героев". Сейчас среди участников её первого потока больше 60 кавалеров ордена Мужества, а 21 человек носит звание Героя России.Тем временем Зеленский рассказал, что поможет завершить СВОАвтор издания Украина.ру Василий Стоякин присмотрелся к памятной дате в приуроченной публикации День Героев Отечества: Александр Суворов – великий полководец Новороссии
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новости, россия, владимир путин, сво, герой россии, герои, армия, награда
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, Герой России, герои, Армия, награда
Путин: "Покорить, сломить Россию никому не удастся"
На стороне России правда и сила оружия, поэтому она непобедима. Об этом 9 декабря, в День героев Отечества заявил Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героям России.
Владимир Путин выступил с речью на торжественном мероприятии в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца с участием более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди них были Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
"Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа", - сказал Путин.
Он отметил, что для него огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации.
"Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения, продолжали вести за собой", - констатировал президент России.
Он также отметил, что две награды будут вручены членам семей, родным Владимира Гавриленко и Михаила Избакиева – героев, отдавших свою жизнь за Отечество.
Путин напомнил, что в России действует специальная программа кадровой подготовки "Время героев". Сейчас среди участников её первого потока больше 60 кавалеров ордена Мужества, а 21 человек носит звание Героя России.
"Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны, - сказал президент России. - Героизм воинов, защищающих жизненные интересы страны, становится нравственным ориентиром для миллионов наших сограждан и вне военной службы".